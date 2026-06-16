Le Brésil se dote d'une plateforme dédiée aux manuels scolaires

Le Brésil déploie PNLD Digital, une plateforme nationale de lecture destinée aux livres du Programme national du livre et du matériel didactique. Présenté le 3 juin par le ministère de l’Éducation et le Fonds national de développement de l’éducation, l’outil fonctionne comme lecteur interactif pour les ouvrages scolaires, pédagogiques et littéraires distribués aux écoles publiques de l’éducation de base.

Selon le FNDE, la plateforme associe lecture en ligne et hors ligne. Elle cible en particulier les élèves aveugles, malvoyants ou confrontés à des difficultés d’accès au support imprimé. Les fonctions annoncées incluent l’audiodescription, la narration de contenus, des cartes et infographies cliquables, des vidéos sous-titrées et la compatibilité avec les lecteurs d’écran.

Un lecteur pour plusieurs générations de manuels

Le catalogue déjà disponible couvre plusieurs campagnes du PNLD. Le gouvernement annonce 982 titres du PNLD 2023 pour les premières années de l’enseignement fondamental, 724 ouvrages du PNLD 2024 pour les dernières années du même cycle, 368 titres du PNLD 2026 pour le lycée, ainsi que des œuvres littéraires. Une information technique du FNDE mentionne aussi 804 œuvres littéraires du PNLD 2023 pour les premières années du fondamental.

Le service est disponible depuis le 2 juin, selonl'information adressée aux partenaires du livre. L’accès passe par GOV.BR et par le système Gestão Presente. Les étudiants et enseignants des réseaux adhérents au PNLD consultent les œuvres correspondant au profil de leur établissement.

Les fichiers disponibles correspondent aux livres effectivement reçus par les écoles selon chaque étape d’enseignement public. La plateforme prévoit une bibliothèque individuelle, des étagères de téléchargement et de conservation des livres choisis pour la lecture, ainsi qu’un tutoriel d’usage du lecteur.

Accessibilité, données d’usage et droits

PNLD Digital s’appuie sur le décret nº 9.099/2017, qui encadre les mécanismes d’accessibilité, de stockage et d’accès aux contenus numériques des livres et matériels didactiques destinés à l’enseignement public. Le FNDE présente l’outil comme un complément au livre imprimé, notamment pour les contextes où l’accès à internet reste limité.

Le projet porte aussi sur la gestion du programme. Les documents officiels citent la production d’indicateurs d’usage pour orienter les politiques éducatives et la formation des enseignants. Ils mentionnent la protection de l’intégrité du fonds, la sécurité juridique des éditeurs, la réduction de certains coûts et délais, ainsi qu’un support avec agent d’intelligence artificielle pour répondre aux questions d’utilisation.

Le PNLD existe depuis 1937. Entre 2023 et 2025, le gouvernement brésilien indique avoir consacré 6,5 milliards de reais à l’achat de livres et de matériels didactiques pour le réseau public. Le développement de PNLD Digital associe la Coordination générale des programmes du livre du FNDE, sa direction des technologies, la SEB/MEC et le NEES de l’Université fédérale d’Alagoas.

Crédits photo : PNLD Digital

Par Cécile Mazin

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