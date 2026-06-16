Ce manuscrit japonais de 1807 racontait les étrangers de Nagasaki

La Huntington Library, en Californie, enrichit ses fonds d’un manuscrit japonais où l’image tient lieu d’observation minutieuse. Daté de 1807, Nagasaki hyōsho zu–Karafune hyōsho zu, traduit par l’institution sous le titre Illustrated Record of Nagasaki–Illustrated Record of Chinese Ships, forme l’acquisition la plus visuelle d’un ensemble annoncé le 19 mai 2026.

Le manuscrit se compose de deux volumes et de 70 planches simples ou doubles à la gouache. Il décrit les quartiers réservés aux marchands néerlandais et chinois de Nagasaki durant l’époque d’Edo, marquée par une politique d’isolement du Japon. Les Néerlandais résidaient sur l’île artificielle de Dejima ; les marchands chinois occupaient eux aussi un espace contrôlé.

La Huntington attribue l’ouvrage à Harufusa Tazawa, fonctionnaire encore peu connu. Li Wei Yang, conservateur des collections Pacific Rim de l’institution, souligne dans le communiqué la double nature de l’objet : curiosité documentaire et regard de contrôle. Le manuscrit ne se contente pas de montrer des bâtiments. Il note l’architecture, les circulations commerciales, les repas européens, certaines pratiques médicales, la présence de serviteurs javanais et la surveillance religieuse.

Parmi les détails relevés par l’institution figure le fumi-e, pratique imposant à des personnes soupçonnées de christianisme de piétiner des images chrétiennes. Le livre illustre ainsi la vie quotidienne des communautés étrangères de Nagasaki, tout en inscrivant ces présences dans un système strict d’encadrement politique, commercial et religieux.

La Huntington a également acquis des photographies liées à l’exploration arctique, des lettres américaines du début du XIXe siècle, des listes de prisonniers anglais du XVIIe siècle, un rapport mexicain de 1588 et des photographies aux rayons X de Dain L. Tasker. Mais le manuscrit de Nagasaki concentre le lien le plus direct entre livre illustré, archive administrative et histoire visuelle des échanges.

La succession d’images conserve une information que le texte seul ne restitue pas : gestes, habits, intérieurs, navires, dispositifs de contrôle et usages quotidiens. L’objet relève à la fois du livre d’images raffiné, de l’archive administrative et du document de surveillance produit dans un contexte d’échanges limités avec l’étranger.

L’acquisition provient du Library Collectors’ Council, groupe de soutien qui contribue depuis 1997 à l’enrichissement des collections de la Huntington.

Illustration : hommes dînant dans l'enclave néerlandaise de Dejima à Nagasaki, au Japon, tiré de Nagasaki Hyōsho Zu–Karafune Hyōsho Zu

Par Clément Solym

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