Le Poèmaton : quand la poésie remplace la photo souvenir

Écriture poésie avec la compagnie Chiloé

Laissez-vous surprendre par votre talent d’écrivain·e… Jouez avec les mots et composez une poésie.

Isabelle Paquet, de la compagnie Chiloé, vous accompagnera pour vous lancer dans cet atelier d’écriture de poésie. Vous pourrez lire, ou faire lire, vos créations « inconito » le samedi matin pendant l’animation du Poématon.

Isabelle Paquet est comédienne, metteuse en scène et autrice et créatrice de Chiloé, une compagnie de théâtre et poésie qui se définit comme « îlot d’audaces artistiques et pédagogiques ».

Cet atelier se découlera à la bibliothèque 5e Point du Jour, le vendredi 19 juin de 18h à 20h.

La participation se fait sur inscription.

Le rendez-vous du Poèmaton

Entrez… une poésie vous est offerte !

La compagnie Chiloé et la bibliothèque du Point du Jour vous proposent une pause poétique. Découvrez le Poèmaton, une installation dédiée à la poésie, sur le parvis de la bibliothèque.

Venez satisfaire votre curiosité à travers une expérience poétique intime et unique et découvrez en exclusivité les poèmes créés la veille lors de l’atelier d’écriture à la bibliothèque.

La cabine, inspirée du photomaton, vous donne à écouter des poèmes sans voir celle-celui qui les dit et sans être vu(e) ni par le lecteur ni par les autres depuis l’extérieur.

À la sortie, une fois le rideau passé, l’auditeur·rice reçoit le poème entendu à la place de sa photo. Profitez de cette expérience gratuite et ouverte à tous·tes.

Cet événement se tiendra à la bibliothèque 5e Point du Jour, le samedi 20 juin de 10h à 12h.

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Crédits photo : © Compagnie Chiloé

Par Revue Topo

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