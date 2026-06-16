James Noël reçoit le Prix Mallarmé 2026 pour Paons

Le jury a distingué ce recueil parmi une sélection où figuraient également Semences de l’aube, paru aux Cahiers de l’Illador en 2025 ; Le nuage et la rivière, publié à La Taillis Pré en 2025 ; Le bec de la mésange, paru à L’herbe qui tremble en 2025 ; le titre lauréat paru Au Diable Vauvert en 2026 ; ainsi que Mamie raciste, publié au Castor Astral en 2025.

Né en Haïti en 1978, James Noël est l’auteur de treize recueils de poèmes, parmi lesquels Le Sang visible du vitrier, paru au Cidihca en 2007 puis chez Vents d’ailleurs en 2009, et Le Pyromane adolescent, publié à Mémoire d’encrier en 2013, tous deux réédités aux éditions Points en 2015. Il a également publié Des poings chauffés à blanc chez Bruno Doucey en 2010, Brexit suivi de La Migration des murs, ainsi que Paons, paru Au Diable Vauvert en 2026.

James Noël est aussi romancier. Son roman Belle merveille s’est vu décerner le Grand Prix de littérature de Berlin 2020. Il a par ailleurs dirigé une Anthologie de poésie haïtienne contemporaine, publiée chez Points en 2015 et rééditée en 2025.

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, actuellement en résidence au Berliner Künstlerprogramm du DAAD à Berlin, James Noël a été président d’honneur du Marché de la Poésie de Paris en 2024. Il est également le maître d’œuvre de la revue IntranQu’îllités.

Le Prix Mallarmé, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses distinctions poétiques, récompense un auteur d’expression française pour un recueil de poèmes. Présidé par Sylvestre Clancier, son jury est constitué de l’ensemble des membres de l’Académie Mallarmé, soit vingt-huit membres. Le prix est doté et offre également au lauréat une résidence poétique d’un mois.

Le Prix Mallarmé étranger de la traduction 2026 est décerné à Abdellatif Laâbi pour sa traduction en français de Griffes, recueil de Jumana Mustafa paru aux Hommes sans Épaules. Le prix sera remis en décembre à la Maison de Poésie de Paris / Fondation Émile Blémont.

Le jury du Prix Mallarmé étranger de la traduction a distingué ce recueil parmi quatre œuvres retenues en première sélection : J’irai jusqu’au rivage du soleil de Forough Farrokhzâd, traduit du persan par Leili Anvar et publié chez Gallimard en 2026 ; 100 poèmes de Seamus Heaney, traduit de l’anglais par Patrick Hersant et publié à La Table ronde en 2026 ; Griffes de Jumana Mustafa, traduit de l’arabe par Abdellatif Laâbi et publié aux Hommes sans Épaules en 2025 ; et Art à temps de Cole Swensen, traduit de l’anglais par Habib Tengour et publié chez Apic en 2025.

Poète, romancier, essayiste, auteur de livres pour la jeunesse et de pièces de théâtre, traducteur et anthologiste, Abdellatif Laâbi est né en 1942 au Maroc. En tant que passeur de poésie, il a œuvré à établir un dialogue entre les cultures, en faisant connaître en français des auteurs tels que les poètes irakiens Saadi Youssef et Abdelwahab al-Bayati, le poète marocain Abdallah Zrika, le poète et dramaturge syrien Mohammed Al-Maghout, l’Albano-Syrienne Aïcha Arnaout, ou encore les poètes palestiniens Mahmoud Darwich, Ghassan Zaqtan, Samih al-Qassim, Najwan Darwish et Jumana Mustafa.

Son œuvre de traducteur comprend également une ample Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui, publiée chez Points en 2022. Grâce à ses traductions, Abdellatif Laâbi vient « redonner une voix à celles et ceux qui vivent aujourd’hui dans la pénombre de l’impasse, presque invisibles, en tout cas inaudibles ».

Jumana Mustafa est née en 1977 au Koweït, où ses parents s’étaient installés après avoir quitté la Palestine, avant de rejoindre la Jordanie. Elle est l’autrice de cinq recueils de poèmes : Joie sauvage, paru chez Dar al-Farabi en 2007 ; Dix Femmes, publié par l’Institut arabe de recherche et d’édition en 2009 ; Je tais ce que j’ai vu, paru chez Dar al-Farabi en 2012 ; Je me suis habituée à être invisible, publié en 2015 ; et Elle n’est pas ce que Qoraïch a de plus beau, paru chez Khatawat Wa Dhilal en 2023. Elle a également publié un roman.

Sa poésie a été révélée en France par l’Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui, conçue par Abdellatif Laâbi et publiée chez Points en 2022. Celui-ci a également assuré la traduction de Griffes, premier livre de Jumana Mustafa publié en français.

Diplômée en droit, Jumana Mustafa vit entre la Jordanie et Le Caire. Journaliste indépendante, elle milite pour les droits de l’homme et la liberté d’opinion.

Lancé en 2022, le Prix Mallarmé étranger de la traduction entend valoriser à la fois le travail des traductrices et traducteurs qui ouvrent de nouvelles perspectives littéraires et la poésie étrangère traduite en français.

En 2025, le Prix Mallarmé avait distingué Valeriu Stancu pour L’insomniaque fusil de Rimbaud, paru aux Éditions Phi. Écrivain, traducteur et éditeur né à Iaşi en 1950, il écrit en roumain et en français, avec une œuvre d’une soixantaine de livres, traduite dans plus de vingt pays.

Le Prix Mallarmé étranger de la traduction était, lui, revenu à Mariano Rolando Andrade et Christophe Manon pour la traduction en français de Chansons des mers du Sud, recueil de Mariano Rolando Andrade paru à L’herbe qui tremble.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit photo : Stéphane Mallarmé photographié par Nadar, domaine public

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com