Résister quand l’histoire accélère : une boussole face au fascisme

Une visite au goulag de Perm-36 donne au livre son point d’ancrage. Catherine Dorion y découvre, en 2008, un lieu presque désert, guidé par un homme avare de mots. Les faits se présentent sans emphase : le froid, les cellules, le travail, la faim, les morts. Cette sobriété agit comme une secousse. La mémoire n’apparaît plus comme un devoir abstrait, mais comme une expérience physique, une mise en relation entre les vivants du présent et les prisonniers du passé.

Ce premier mouvement éclaire toute la démarche du Courage et la joie. Traverser la tempête fasciste sans perdre le nord. Catherine Dorion part d’un sentiment d’alarme : l’année 2025, la seconde investiture de Donald Trump, la montée des leaders autoritaires, les discours de haine, l’effacement des lieux de mémoire, la brutalisation politique. Son essai cherche une réponse à une question simple, immense : « Que veut dire résister quand l’histoire s’accélère, quand l’actualité nous dépasse, quand le pouvoir nous emporte en masse dans son emballement ? »

La mémoire comme méthode

Le livre avance par stations : Oural, Québec, Leningrad, Washington, Berlin, Prague, forêt boréale. Chaque lieu associe une scène vécue, une lecture, un témoin, une inquiétude contemporaine. Dorion ne propose pas une histoire générale du fascisme. Elle construit une méthode de reconnaissance : écouter ceux qui ont traversé Staline, Hitler, Franco, Pinochet, les camps, l’exil ou la répression, afin de mieux saisir les premiers gestes de l’autoritarisme lorsqu’ils réapparaissent dans le présent.

Cette méthode donne au texte sa singularité. L’autrice écrit depuis une position située : femme québécoise, artiste, ancienne élue, mère, citoyenne du voisinage immédiat de l’Empire américain. Les scènes domestiques occupent une place centrale : les enfants au coucher, une conversation avec Nico, un vieux disque, un verre dans le salon, la sidération devant les fils d’actualité. La politique entre dans la maison, trouble le sommeil, modifie le goût des gestes ordinaires. L’essai relie ainsi la grande histoire aux zones les plus concrètes de l’existence.

Dorion formule elle-même la fonction qu’elle attribue aux récits rassemblés : « Les histoires que j’y ai rassemblées permettent de prendre du recul sur notre désorientation politique actuelle et de déterminer un peu mieux, à travers l’obscurité régnante, quels chemins emprunter pour traverser dignement notre époque troublante. » La phrase donne la thèse centrale : la mémoire sert d’orientation. Elle ne console pas seulement ; elle aiguise les perceptions, repère les pièges, rend des réflexes aux citoyens désemparés.

L’emprise, la séduction, la peur

La proposition la plus forte du livre concerne les ressorts psychologiques de la soumission politique. Dorion s’appuie sur Jason Stanley pour penser le fascisme comme processus, puis déplace l’analyse vers l’emprise. Les chefs autoritaires séduisent, flattent, désignent des ennemis, promettent une réparation, excitent le désir d’ordre et de vengeance. La domination commence par une capture affective. Les foules ne suivent pas seulement par peur ; elles suivent aussi parce qu’on leur offre un récit où leur humiliation trouve un exutoire.

L’analogie avec les violences conjugales et les dynamiques sectaires constitue l’un des noyaux argumentatifs du livre. Elle éclaire la sidération, le déni, la minimisation des signaux, la perte progressive des réflexes d’autodéfense. Elle impose aussi une vigilance de lecture : les échelles de violence diffèrent, les situations historiques demeurent irréductibles les unes aux autres. Dorion tient cette tension en revenant aux exemples précis, aux témoins, aux scènes. Elle cherche le mécanisme, pas l’équivalence facile.

La question décisive surgit alors avec netteté : « Quels sont les mécanismes psychologiques qui nous rendent si vulnérables face à la montée du fascisme ? » L’essai convainc lorsqu’il reste au plus près de cette interrogation. Haffner observant l’Allemagne de 1933, les formules trumpistes sur les « ennemis du peuple », les algorithmes capables de cartographier les réseaux militants, les croyances délirantes qui circulent dans les sphères conspirationnistes : autant de scènes où le pouvoir travaille les nerfs avant de frapper les institutions.

Retrouver des prises

La dernière partie déplace l’essai vers une politique des liens. Dorion regarde la propagande numérique, les milliardaires de la Silicon Valley, les effets d’addiction des réseaux, puis cherche des appuis dans la vie réelle : les groupes, les gestes communs, les apprentissages concrets, la présence à soi, l’amitié, l’organisation locale. Le courage devient une discipline d’attention. La joie naît des relations qui redonnent aux individus une capacité d’agir.

La lecture de Václav Havel occupe ici une place décisive. Le pouvoir des sans-pouvoir, chez Dorion, ne relève pas d’un romantisme de la dissidence. Il désigne un espace intérieur et collectif à occuper avant même la victoire politique. La conclusion le dit sans détour : « C’est ça, notre responsabilité individuelle face à la montée du fascisme : avec vigilance et courage, occuper l’espace de notre conscience et de notre liberté. »

Le texte possède parfois l’énergie d’une alarme. Il avance vite, rapproche des régimes, des époques, des figures, des affects. Cette ampleur demande au lecteur de garder le fil : la démonstration procède par résonances plus que par traité systématique. Sa force se trouve précisément dans cette composition hybride, entre essai politique, journal de crise, lecture historique et manuel de survie morale.

Le courage et la joie transforme l’inquiétude en méthode de lucidité. Catherine Dorion rassemble des témoins du passé, des scènes intimes et des concepts politiques pour comprendre ce qui désarme les sociétés face à l’autoritarisme. La mémoire y devient une pratique active. Le courage et la joie prennent une valeur concrète : tenir les yeux ouverts, protéger les liens, reprendre pied dans le réel, et garder assez de lumière pour avancer quand les monstres reviennent.

Par Nicolas Gary

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