Clamart : “pour garantir son avenir”, la Petite Bibliothèque Ronde appelle aux dons

« [P]our garantir la continuité de ses actions dans son Antenne temporaire et au-delà », la Petite Bibliothèque Ronde de Clamart (PBR) a ouvert une campagne d'appel aux dons sur le site HelloAsso. L'établissement, confronté « à des difficultés financières » espère collecter quelque 40.000 € avant le 30 septembre prochain.

« Les fonds récoltés permettront à la dizaine de salariés de l’association de continuer à accueillir les jeunes lecteurs dans l’Antenne temporaire investie depuis la fermeture du bâtiment historique pour travaux, en 2018. Ils permettront aussi de poursuivre les déplacements à la rencontre d’autres lecteurs et de professionnels à travers l'Île-de-France », précise un communiqué de presse de l'institution.

Installée depuis 2018 dans cette « antenne temporaire » située au 3, rue de Bretagne, à Clamart, la bibliothèque associative peine désormais à faire face au coût du loyer de cette adresse. Rappelons que ce déménagement était lié à un projet de restauration de son bâtiment historique, au 14 rue de Champagne.

Emblématique de l’architecture des années 1960, particulièrement de la pensée des architectes de l’Atelier de Montrouge, et classé au titre des Monuments historiques en 2009, ce bâtiment doit bénéficier d’importants travaux de mise aux normes. Ceux-ci, annoncés à la fin des années 2010, sont supervisés par les services du Territoire Vallée Sud Grand Paris (VSGP), en partenariat avec ceux de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et les équipes de la PBR.

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Contactée, la bibliothèque associative nous indique que les discussions « sont en cours avec les différentes parties pour commencer les travaux », dont le démarrage est rendu plus délicat par le statut de Monument historique du bâtiment.

La bibliothèque associative bénéficie du soutien de plusieurs partenaires publics, dont l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, la Drac Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine, ou encore le Centre national du livre et le ministère de la Justice sur certains projets en particulier. Plusieurs partenaires privés participent aussi à son financement, dont l'ADAGP, le CFC ou la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture.

La campagne d'appel aux dons est accessible à cette adresse.

Photographie : Lecture à l’Antenne temporaire de La Petite Bibliothèque Ronde, au 3, rue de Bretagne, à Clamart (Petite Bibliothèque Ronde)

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Par Antoine Oury

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