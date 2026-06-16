Clamart : “pour garantir son avenir”, la Petite Bibliothèque Ronde appelle aux dons

Bibliothèque associative située à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, la Petite Bibliothèque Ronde espère collecter 40.000 € d'ici la fin du mois de septembre prochain, par un appel aux dons. L'établissement historique, ouvert en 1965, peine à s'acquitter du loyer de l'antenne temporaire où il est installé depuis 2018.
Le 16/06/2026 à 12:04 par Antoine Oury
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16/06/2026 à 12:04
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« [P]our garantir la continuité de ses actions dans son Antenne temporaire et au-delà », la Petite Bibliothèque Ronde de Clamart (PBR) a ouvert une campagne d'appel aux dons sur le site HelloAsso. L'établissement, confronté « à des difficultés financières » espère collecter quelque 40.000 € avant le 30 septembre prochain.
« Les fonds récoltés permettront à la dizaine de salariés de l’association de continuer à accueillir les jeunes lecteurs dans l’Antenne temporaire investie depuis la fermeture du bâtiment historique pour travaux, en 2018. Ils permettront aussi de poursuivre les déplacements à la rencontre d’autres lecteurs et de professionnels à travers l'Île-de-France », précise un communiqué de presse de l'institution.
Installée depuis 2018 dans cette « antenne temporaire » située au 3, rue de Bretagne, à Clamart, la bibliothèque associative peine désormais à faire face au coût du loyer de cette adresse. Rappelons que ce déménagement était lié à un projet de restauration de son bâtiment historique, au 14 rue de Champagne.
Emblématique de l’architecture des années 1960, particulièrement de la pensée des architectes de l’Atelier de Montrouge, et classé au titre des Monuments historiques en 2009, ce bâtiment doit bénéficier d’importants travaux de mise aux normes. Ceux-ci, annoncés à la fin des années 2010, sont supervisés par les services du Territoire Vallée Sud Grand Paris (VSGP), en partenariat avec ceux de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et les équipes de la PBR.
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Contactée, la bibliothèque associative nous indique que les discussions « sont en cours avec les différentes parties pour commencer les travaux », dont le démarrage est rendu plus délicat par le statut de Monument historique du bâtiment.
La bibliothèque associative bénéficie du soutien de plusieurs partenaires publics, dont l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, la Drac Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine, ou encore le Centre national du livre et le ministère de la Justice sur certains projets en particulier. Plusieurs partenaires privés participent aussi à son financement, dont l'ADAGP, le CFC ou la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture.
La campagne d'appel aux dons est accessible à cette adresse.
Photographie : Lecture à l’Antenne temporaire de La Petite Bibliothèque Ronde, au 3, rue de Bretagne, à Clamart (Petite Bibliothèque Ronde)
DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Ce 11 juin, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle devait être examinée, en première lecture, à l'Assemblée nationale, après son adoption, en avril, par le Sénat. Le sujet a toutefois été relégué à la toute dernière place de l'ordre du jour en raison de nombreux amendements, dont une large partie a été déposée par le groupe macroniste Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal.
11/06/2026, 16:36
Michel Lafon republie le 9 juillet Moonwalk, la seule autobiographie signée Michael Jackson. Portée par le succès du biopic Michael, cette nouvelle édition s’annonce comme l’un des retours éditoriaux marquants de l’été : la maison indique un premier tirage de 20.000 exemplaires et des précommandes déjà installées en tête des classements. La première édition, sortie en août 2009, s'est écoulée à plus de 35.000 exemplaires.
11/06/2026, 16:29
Après une première vie dans un recueil caritatif, Les Monstres Anonymes d’Eidole s’apprêtent à conquérir, de nouveau, le cœur des lecteurs. Cette fois-ci, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour distraire l’assemblée, très critique, des adolescents.
11/06/2026, 15:30
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
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