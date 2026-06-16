Ibtisam Azem imagine un matin sans Palestiniens

La disparition surgit comme un événement impossible, presque sec, immédiatement livré aux radios, aux journaux, aux autorités. Au matin, les Palestiniens ont disparu du pays. Les appartements demeurent ouverts, les téléphones sonnent dans le vide, les lieux de travail attendent des corps qui n’arrivent plus. Dans les serres d’œillets, Simon cherche ses ouvrières. Dans son immeuble de Tel-Aviv, Ariel découvre que son voisin Alaa manque à l’appel. Le vide, soudain, prend de la place.

Cette absence collective donne au Livre de la disparition (trad. Leïla Tahir) sa puissance de fable politique. Ibtisam Azem construit pourtant son roman à partir d’éléments concrets : un banc face à la mer, une rue renommée, un cahier rouge, une plantation de fleurs, un appartement, des voix radiophoniques.

L’événement fantastique ouvre une question très réelle : que reste-t-il d’un peuple quand on a déplacé ses noms, recouvert ses lieux, surveillé ses corps et réduit sa présence à un problème à gérer ?

Jaffa sous Jaffa

Le livre commence loin du spectaculaire, dans une panique familiale. La mère d’Alaa parcourt le quartier Ajami, chaussée de souliers dépareillés, à la recherche de Têta. Alaa retrouve sa grand-mère devant la mer, morte sur un banc de bois, tournée vers Jaffa. La scène donne au roman son premier foyer : une femme, une ville, une mémoire, un dernier regard. Avant la disparition des vivants, une morte occupe déjà l’espace.

Têta conserve les anciens noms des rues, raconte Manshiya, les départs, les familles dispersées, les maisons perdues, les voisins envolés au-delà de la mer. Sa parole a la netteté d’un savoir intime : « La ville meurt si elle ne reconnaît plus ses habitants. » Cette phrase traverse tout le roman. Une ville garde ses murs, ses plages, ses cafés, ses escaliers ; elle perd son âme lorsque les noms et les voix qui l’ont faite disparaissent du récit public.

Alaa hérite de cette géographie dédoublée. Il vit dans une Jaffa dont les plaques de rue racontent une histoire officielle, tandis que la voix de Têta maintient une autre carte ouverte. L’une des plus belles phrases du livre donne forme à ce vertige : « Je suis un fantôme dans ta ville et toi, un fantôme dans la mienne. Nous appelons nos deux villes Jaffa. » Deux villes occupent le même sol. Deux mémoires prononcent le même nom. Entre elles, Alaa écrit pour retenir ce qui s’efface.

Les vivants devenus absence

Le cahier rouge d’Alaa porte cette lutte contre l’effacement. Il y consigne son deuil, ses questions, ses souvenirs de Têta, sa colère devant une ville qui ressemble à elle-même et se dérobe pourtant. Ce cahier devient ensuite, entre les mains d’Ariel, une archive intime ouverte par effraction. Ariel connaissait Alaa, partageait avec lui une forme d’amitié, des conversations, un immeuble. La lecture du cahier l’oblige à traverser une mémoire qu’il côtoyait sans l’habiter.

La grande réussite du roman tient dans cette alternance. Les chapitres d’Alaa donnent chair aux morts, aux rues, aux souvenirs, aux phrases familiales. Les chapitres d’Ariel suivent l’emballement du présent : les radios, les communiqués, les hypothèses, les calculs politiques, les réactions privées. Le pays commente l’absence au moment même où le cahier d’Alaa rappelle les existences que cette absence contient.

La phrase médiatique revient alors comme une onde froide : « Il n’y a aucune trace des Palestiniens dans le pays. Cette phrase nous est répétée depuis les premières heures du matin comme un disque rayé. » L’écriture saisit ici le réflexe administratif et journalistique : nommer l’événement, chercher une explication, produire du contrôle par la répétition. La sidération se transforme en bulletin d’information. L’effacement devient sujet de plateau, d’éditorial, de sécurité nationale.

Ce que le vide révèle

Ibtisam Azem excelle lorsqu’elle déplace la fable vers les gestes ordinaires. Le chapitre de la plantation de fleurs, en particulier, condense toute une organisation sociale. Maryam et les autres ouvrières palestiniennes de Cisjordanie partent avant l’aube, traversent le barrage, cueillent les œillets de Simon, respirent les produits chimiques, plient le dos et protègent leur maigre salaire. La disparition commence, pour le lecteur, par ce silence dans les serres : plus de murmures, plus de ciseaux, plus de corps courbés dans l’océan de fleurs.

Une phrase suffit à faire tenir ensemble la beauté de l’image et la violence du système : « Chaque jour, son destin est à la merci d’un geste de la main, parfois du doigt, d’un soldat. Ils traversent le barrage allant de la Palestine à la Palestine. » Le roman atteint là une densité rare. La géographie se tord dans une absurdité quotidienne. La Palestine se traverse pour rejoindre la Palestine, sous l’autorisation d’un soldat, afin de vendre sa fatigue à celui qui attend la récolte.

La disparition collective met ainsi le pays devant une vérité qu’il regardait à peine. Les Palestiniens occupaient les emplois, les peurs, les discours, les habitudes, les marges, les checkpoints, les appartements voisins, les souvenirs tus. Leur retrait soudain fait apparaître la structure entière : dépendance économique, contrôle militaire, déni politique, familiarité privée, violence verbale. Les absents pèsent plus lourd que les vivants tolérés à condition de rester à leur place.

La langue d’Ibtisam Azem garde une grande sobriété. Elle laisse les scènes travailler. La mer de Jaffa revient comme une respiration ancienne, les rues portent plusieurs noms, les maisons semblent garder les empreintes de ceux qui les ont quittées. Le texte avance sans grand effet de manche, par juxtaposition de voix et de lieux. Cette retenue donne au fantastique sa dureté. Le prodige apparent révèle un monde déjà hanté.

Le Livre de la disparition frappe par cette manière de rendre l’absence presque matérielle. Les Palestiniens ont disparu ; restent les serrures, les téléphones, les serres, les cafés, les carnets, les anciens noms et les phrases transmises d’une génération à l’autre. Ibtisam Azem signe un roman politique d’une précision spectrale, où l’effacement finit par produire son contraire : une présence envahissante, impossible à renommer, impossible à faire taire.

Par Victor De Sepausy

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