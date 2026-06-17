Trois vies liées par le désir de réussir autrement

Flash-back. Paris, 2005. Thessa entre dans un lycée prestigieux et rencontre Noé et Jypsi. Commence une amitié magnifique et complexe. Fille d’un père zanzibari et d’une mère française, Thessa est noire dans un univers bourgeois où tout le monde est blanc. Elle a la sensation d’être toujours « entre » : entre des histoires, des origines, des attentes. Noé a grandi en banlieue et ne rêve que d’en sortir par les études. Jypsi, elle, veut faire du cinéma, brûler sa vie, connaître la gloire.

Vagabondes déploie ces personnages sur vingt ans, de l’adolescence à la trentaine. Vingt ans à s’aimer et se fuir ; vingt ans à se trahir et se retrouver, de Zanzibar à Londres, de Paris à Los Angeles.

Roman d’une génération façonnée par des désirs contradictoires, enfermée dans des représentations trop étroites de l’amour et de l’identité héritées du colonialisme et du patriarcat, le livre est traversé par des questions obsédantes. Faut-il savoir d’où l’on vient pour choisir où l’on va ? Comment apprendre à changer son regard ? Comment se construire autrement ?

Il explore l’époque, ses injonctions, ses rêves, son rapport à la réussite, au genre, à la race, au désir et à la force de l’imagination pour aimer autrement et transformer ce qui nous est imposé. Avec une construction singulière, entre lettres et flash-back, Joséphine Tassy signe un deuxième roman électrique.

Les éditions L'Iconoclaste vous proposent un extrait en avant-première :

Née en 1997, Joséphine Tassy a un goût prononcé pour les chemins de traverse. Chercheuse, elle a aussi étudié le swahili, les politiques publiques, le théâtre, les sciences cognitives ou l’histoire de l’art. Une curiosité au galop. Avec L’Indésir, son premier roman, elle a fait son entrée en littérature. Dans Vagabondes, l’écriture de Joséphine Tassy prend toute son ampleur.

Parution le 20 août 2026.

Par Ewen Berton

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