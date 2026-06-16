Grimoires & Potimarrons, une nouvelle plongée dans la cosy fantasy

Grimoires & Potimarrons est un roman de cosy-fantasy adulte, mêlant enquête, magie et romance. Deuxième volet de la saga des Grimoires, il emmènera cette fois-ci les lectrices et les lecteurs au sein de l’Académie Royale de magie de Frieburg.

Il peut se lire indépendamment de Grimoires & Chaussettes, mais le découvrir à la suite du premier tome permettra de découvrir des petits détails et des easter eggs bien cachés par l’autrice.

Dans Grimoires & Potimarrons, on suit Oriana et Torran qui sont deux personnages atypiques évoluant dans un univers construit et lumineux. Leur romance se veut douce et green flag, même si chacun a ses propres objectifs dans cette histoire.

Oriana, Bibliothécaire, va enquêter sur la disparition d’élèves et de grimoires au sein de l’Académie. Torran, Aventurier, s’infiltrera sous couverture dans l’Académie à la poursuite d’un monstre échappé d’un donjon. Les deux évènements sont peut-être liés, mais tous les deux parviendront-ils à s’allier pour sauver les étudiants et les livres ?

L’alliance des mots d’Axelle Colau et des pinceaux de Fae Coeurlam s’exprime encore une fois dans un ouvrage au travail soigné.

Dans ce nouvel opus, on retrouve des ingrédients du premier : cosy, gourmandise, humour et romance. L’ambiance à la Freiren entremêlée à de jeu de rôle s’enrichit encore avec un petit côté des films des studios Ghibli. Moults créatures merveilleuses parcourent l’Académie, renforçant le côté féérique de l’univers.

Grâce à la campagne ulule en cours, le roman se pare d’un jaspage, de dorures, de pages de garde et d’illustrations couleurs, ainsi que d’extraits bonus. Le lectorat de cosy-fantasy est venu en masse pour débloquer un bon nombre de paliers !

Des goodies comme des stickers, des magnets et des illustrations inédites viendront à présent enrichir tous les colis.

« Nous sommes si reconnaissantes que les lectrices de cosy-fantasy nous suivent une nouvelle fois sur ce roman. La première campagne avait déjà été intense et incroyable. Celle-ci a démarré si fort que nous en avions le tournis. Nous espérons pouvoir continuer à choyer notre lectorat en ajoutant quelques surprises ! »

La campagne Ulule de Grimoires & Potimarrons a atteint les 1500% et durera jusqu’au 2 juillet 2026.

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Par Projet Ulule

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