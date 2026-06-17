Un premier roman salué par Amélie Nothomb

Leur fragile équilibre est bouleversé par l’arrivée d’un jeune homme venu du monde hostile dont Maya veut préserver sa fille. Cet étranger ne risque-t-il pas de détruire le cocon qu’elle a soigneusement tissé et de provoquer l’effondrement de leur microcosme ?

Servi par une écriture viscérale, ce roman invite à une troublante exploration de l’amour maternel.

Les éditions Paulsen vous proposent un extrait en avant-première :

Rowe Irvin est née en 1995. Fille de parents vétérinaires agricoles, elle a gardé de son enfance rurale entre le Suffolk et le Norfolk une profonde intimité avec la nature et une immense capacité d’émerveillement. Lors de ses études littéraires à l’université de Manchester, elle s’intéresse particulièrement à la richesse du folklore et de la tradition orale. Vie et mort d’une mite est son premier roman.

Parution le 20 août 2026.

Par Ewen Berton

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