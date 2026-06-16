Le pacte des Héritières de Lucie Castel : la saga des femmes du clan des Rochefort

Mais voilà que surgit, dans le premier tome, une parfaite inconnue, Alina, qui découvre le secret de sa filiation au même moment que les autres membres du conseil, elle est la fille mystérieusement cachée d’une femme décédée du clan. Peu habituée au monde des affaires et de l’argent, elle va contre toute attente, tenter de faire sa place et réclamer son dû.

Mais avant cela, son itinéraire sera parsemé d’embûches et de pièges redoutables : dans le clan, on n’aime pas les femmes et celle-ci ne fait un peu tache dans cette société policée, bien élevée et très argentée. Le vernis craque sous les révélations…

Et ce n’est pas le deuxième tome qui contredira le premier : si le premier est consacré à la « pièce rapportée », le deuxième fait la part belle à Charlotte, enfant d’une première liaison d’un des patriarches véreux, elle est détestée par ses proches, parce que considérée comme une bâtarde. Il ne faut jamais sous-estimer ceux qui ne reçoivent pas d’amour durant leur enfance, les hommes de la famille l’apprendront à leurs dépens.

Le pacte des Héritières est une saga de vengeance et de combat, un pacte non écrit, mais tacite entre cousines qui, humiliées depuis toujours par leurs pères, oncles et cousins, veulent démontrer qu’elles ont toute leur place dans la famille et au conseil d’administration.

Composée de 5 tomes ou livres, la saga de Lucie Castel promet de nombreux rebondissements, des intrigues, des sentiments et beaucoup de secrets de famille pour les cousines qui vont s’allier contre le clan masculin. Mais il y a quelque chose de plus dans ces livres, un petit plus qui nous rend complètement accros : l’autrice sait manier le suspense et prend fait et cause pour ses héroïnes qui font preuve de courage et déjouent l’adversité pour regagner l’estime de soi et l’indépendance.

Si tout se monnaye dans le monde des affaires, se venger des humiliations n’a pas de prix, les hommes du clan ne soupçonnent pas l’impact produit par des années d’arrogance et de mépris. Ces récits sont un subtil mélange de thriller psychologique, de drame familial, de jeu de pistes plus ou moins balisées, mais surtout de personnages féminins forts qui apprennent à se serrer les coudes.

C’est de la solidarité que viendra la résilience de chacune ; Lucie Castel confie « que la force peut naître du chaos », et si on rajoute les multiples ascenseurs émotionnels, le luxe, les complots, les non-dits et les mystères, vous obtiendrez un véritable roman-fleuve encore plus captivant et passionnant qu’une série télévisée diffusée sur une plateforme.

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Par Christian Dorsan

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