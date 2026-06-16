À Dinan, la librairie Les Rouairies placée en redressement judiciaire

Librairie indépendante généraliste, le commerce installé rue des Rouairies, à Dinan, rencontre des difficultés économiques depuis plusieurs années. « Ça fait 10 ans que les habitudes de consommation ont changé. D’année en année, la fréquentation a baissé et les charges de fonctionnement ont augmenté. On réinjectait de l’argent privé au fur et à mesure, mais au bout d’un moment il faut être raisonnable », a expliqué Bernard Wirbel, cogérant, au Petit Bleu des Côtes-d'Armor.

L'adresse revendiquait un large assortiment de nouveautés, mais aussi 10.000 titres de fonds, ainsi qu'une offre de papeterie et de carterie, un rayon ésotérisme et des revues et articles religieux.

Bernard Wirbel avait repris la librairie, avec Marie Wirbel, en 2009, aux précédents propriétaires, Mady et Jean-Pierre Guerréro, qui l'avaient inaugurée dans les années 1980.

Si l'ouverture de cette procédure ne marque pas forcément la cessation des activités de la librairie, Bernard Wirbel annonce néanmoins un déstockage à venir ainsi qu'un départ prochain : « Dans tous les cas, j’ai 72 ans, je vais partir en retraite. Il faut arrêter l’hémorragie », indique-t-il encore au Petit Bleu.

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Nous avons tenté de joindre la librairie Les Rouairies, sans succès.

Photographie : La librairie Les Rouairies, en 2023 (capture d'écran Google Maps)

Par Antoine Oury

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