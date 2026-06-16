The Dog Stars : Ridley Scott adapte La Constellation du chien de Peter Heller

Aux côtés de Josh Brolin, Margaret Qualley ou encore Guy Pearce, Jacob Elordi évoluera dans un paysage dévasté, restes d'un monde ravagé par une pandémie. Tourné en Italie, le long-métrage est produit par Scott Free Productions, la propre société de Ridley Scott.

Le scénario du film, directement basé sur le livre de Peter Heller, a été cosigné par Mark L. Smith (Ils étaient un seul homme, Twisters) et Christopher Wilkinson (Le Prodige, The Miles Davis Documentary).

The Dog Stars est le premier roman de Peter Heller, publié en version originale en 2012. Avant cette œuvre de fiction, il avait signé plusieurs titres de non fiction, dont le récit d'une équipée sur un navire de l'organisation Sea Sheperd.

Par Antoine Oury

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