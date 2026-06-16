De la chauve-souris à l'ours, le palmarès du Prix Le Goût des sciences

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace a révélé, le 9 juin dernier, lors d’une cérémonie au Palais de la Porte Dorée, les deux ouvrages primés pour la 17e édition du Prix Le Goût des sciences.
Le 16/06/2026 à 09:48 par Dépêche
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Publié le :
16/06/2026 à 09:48
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Chaque année depuis 2009, ce prix promeut l’écrit scientifique à la portée de tous et récompense les meilleures publications de médiation scientifique pour réaffirmer la place des sciences au cœur de la société. Il permet ainsi de mettre en lumière le travail de recherche et de susciter des vocations pour toutes et tous.
Après plusieurs semaines de lecture et de délibération, le jury du prix Le Goût des sciences s’est réuni afin de sélectionner les lauréats de chacune des deux catégories qui composent le prix.
L’équation de la chauve-souris, Mickaël Launay, Hugo Doc
Dans ce voyage renversant aux frontières ambiguës de notre compréhension, les belles mathématiques surgissent des expériences farfelues et les petites questions sans prétention sont les premières pierres sur lesquelles se bâtissent les grandes théories. Pour embarquer, suivez la chauve-souris !
– Le résumé de l'éditeur pour L’équation de la chauve-souris
Comment sympathiser avec un ours ?, Camille Gautier, Stéphanie Vernet, Clémence Sauvage (illustratrice), La Martinière Jeunesse
Avec des conseils pratiques, des astuces de survie et des anecdotes étonnantes, tu apprendras à faire face à un requin sans finir en casse-croûte, survivre à une éruption volcanique sans te transformer en statue de lave, te protéger de la chaleur écrasante du désert ou braver le froid polaire et d’autres épreuves exceptionnelles ! Le guide ultime pour surmonter les situations les plus extrêmes.
– Le résumé de l'éditeur pour Comment sympathiser avec un ours ?
À LIRE - Renaud Meyer remporte le Prix du roman Version Femina 2026
L’ouvrage jeunesse a été soumis à un jury composé d’élèves de 6e et 5e des collèges François-Marie Luzel (Plouaret), La Cerisaie (Charenton-le-Pont) et d’Arsonval (Brive-la- Gaillarde). Cette année, le club de lecteurs scientifiques du collège Choiseul (Amboise) et le club de français du collège Camille du Gast (Achères) participent également à l'élection. Le lauréat du prix jeunesse a été désigné par l’ensemble de ces élèves.
En 2025, le Prix Le Goût des Sciences avait salué Silvana Condemi et Jean-François Mondot pour Néandertal à la plage, Nos frères disparus dans un transat (Dunod) et Amandine Delaunay pour Cétacés (La Martinière jeunesse).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 22/10/2025
384 pages
J'ai lu
9,20 €
Paru le 06/06/2025
108 pages
Editions de la Martinière
16,90 €
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