Romain Potocki remporte le prix Emmanuel-Roblès 2026

Créé pour distinguer un premier roman français ou francophone publié en France et destiné aux adultes, le prix Emmanuel-Roblès récompense chaque année, depuis 1991, un auteur ou une autrice en début de parcours romanesque. Il est doté d’une bourse de 5000 €, destinée à permettre au lauréat de poursuivre son travail d’écriture.

Le prix fonctionne comme un prix de lecteurs. Pour cette édition 2026, près de 600 lecteurs-jurés étaient réunis au sein de 68 comités de lecture. Ils ont départagé les six romans retenus dans la sélection finale.

La sélection 2026 réunissait six titres : 11h02, le vent se lève de Sacha Bertrand, publié chez Paulsen ; La Ballade des garçons-poussière de Jean Ciantar, publié aux Avrils ; Les Mandragores de Marius Degardin, publié aux éditions du Panseur ; Pâture d’Alexandre Lamborot, publié chez JC Lattès ; Le Bleu des flammes d’Alice Minier, publié aux éditions Passiflore ; et Le jardin dans le ciel de Romain Potocki, publié chez Albin Michel. C’est donc ce dernier roman qui a été distingué par les lecteurs-jurés.

Un roman d’apprentissage entre lecture, fleurs et liberté

Dans Le jardin dans le ciel, Romain Potocki met en scène Tistou, un jeune garçon confronté à un environnement contraint, à un handicap et au poids du déterminisme social. Son horizon s’élargit peu à peu grâce à deux rencontres : Moustache, jardinier au grand cœur et ancien de la Légion étrangère, et Sophie, libraire iconoclaste.

Le roman associe ainsi la découverte des livres, le travail de la terre et l’apprentissage d’une forme de liberté. Les fleurs deviennent d’abord un moyen de dissimuler l’odeur du haschich que Tistou vend régulièrement au port, avant de prendre une autre place dans son imaginaire et dans sa trajectoire. De boutures en lectures, le personnage découvre un monde plus vaste que celui auquel il semblait assigné.

Mais cette ouverture n’efface pas les tensions du récit. El Ghaïb entend garder la main sur le garçon, et l’émancipation de Tistou prend la forme d’une course contre la montre, dont l’enjeu pourrait être sa vie ou sa liberté.

Romain Potocki est photographe, grand reporter et réalisateur de documentaires. Il vit entre Montreuil et l’Afrique. Avant Le jardin dans le ciel, il avait publié L’homme itinérant, paru en 2013 aux Presses de la Renaissance, un recueil de récits de voyages sous forme épistolaire.

Le prix Emmanuel-Roblès, également connu comme le prix des lecteurs de Blois-Agglopolys, porte le nom de l’écrivain Emmanuel Roblès. Il a notamment pour particularité de mobiliser un large réseau de lecteurs réunis en comités, plutôt qu’un jury professionnel restreint.

Depuis sa création, il a distingué plusieurs auteurs dont les premiers romans ont ensuite connu un parcours remarqué. Parmi les lauréats figurent notamment Nina Bouraoui, Philippe Besson, Soazig Aaron, Carole Martinez, Olivier Bourdeaut, Négar Djavadi, Joseph Ponthus ou encore Dimitri Rouchon-Borie.

En 2025, le prix avait été attribué à Bénédicte Dupré La Tour pour Terres promises, publié aux éditions du Panseur.

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Crédts photo : Romain Potocki (Pascal Ito, Albin Michel)

Par Hocine Bouhadjera

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