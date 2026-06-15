À Chicago, la bibliothèque présidentielle Obama ouvre ses portes

Le 19 juin correspond à Juneteenth, jour férié fédéral commémorant l’annonce, en 1865, de l’émancipation des esclaves au Texas. Pour Barack Obama, premier président afro-américain du pays, l’ouverture de ce centre dans le South Side de Chicago porte donc une forte charge symbolique.

La Fondation Obama présente le lieu comme un espace destiné à inspirer l’engagement civique, à raconter l’histoire de la présidence Obama, mais aussi à inscrire cette histoire dans un récit plus large : celui des mouvements sociaux, de la démocratie américaine et des citoyens ordinaires capables de produire du changement.

Il racontera la campagne de 2008, l’arrivée de la première famille afro-américaine à la Maison-Blanche, les grands dossiers de l’administration Obama et les moments de crise. Mais son modèle hybride interroge : les archives présidentielles restent sous contrôle public, tandis que le musée et le campus sont gérés par la Fondation Obama.

Un campus, plus qu’une bibliothèque

Le terme de « bibliothèque présidentielle » peut prêter à confusion. Dans le cas Obama, il ne s’agit pas seulement d’un bâtiment destiné à conserver des livres ou des archives. Le Centre présidentiel Obama réunit plusieurs fonctions.

Le musée, installé dans une tour d'environ 70 mètres, constitue la pièce maîtresse du site. Il proposera quatre niveaux d’exposition consacrés à la trajectoire de Barack et Michelle Obama, à leur passage à la Maison-Blanche, aux grandes séquences de la présidence et aux mouvements qui ont nourri leur engagement politique. Les visiteurs pourront notamment y découvrir une réplique du Bureau ovale, des objets liés aux campagnes présidentielles, des éléments de la vie de la famille Obama à la Maison-Blanche et des installations interactives.

Le campus comprend aussi une antenne de la Bibliothèque publique de Chicago, un espace sportif baptisé Home Court, une grande pelouse, des jardins, une aire de jeux, des espaces de restauration, des salles de rencontre, des lieux de programmation culturelle et des œuvres d’art commandées pour le site.

Ce modèle distingue nettement le Centre Obama des bibliothèques présidentielles plus classiques. Il ne se limite pas à une fonction mémorielle ou archivistique : il veut aussi se présenter comme un équipement de quartier, un lieu de passage et un espace civique.

Une bibliothèque présidentielle entièrement numérique

La grande singularité du projet tient aux archives. La Barack Obama Presidential Library est la 14e bibliothèque présidentielle administrée par la National Archives and Records Administration, la NARA, l’agence fédérale chargée des archives américaines. Mais elle est aussi la première bibliothèque présidentielle entièrement numérique.

Les documents officiels de la présidence Obama ne seront pas physiquement conservés dans le bâtiment de Chicago. Ils restent la propriété de la NARA, qui en assure la conservation, le traitement et l’accès. L’administration Obama a produit une masse considérable d’archives nativement numériques : environ 1,5 milliard de pages sous forme d’e-mails, de fichiers, de photographies numériques, de tweets ou d’autres formats électroniques. À cela s’ajoutent environ 30 millions de pages papier et quelque 30.000 objets physiques.

Les documents papier doivent être numérisés, tandis que les originaux sont conservés dans des installations gérées par la NARA. Certains objets et documents pourront être prêtés au musée du Centre présidentiel Obama pour être exposés, mais l’agence fédérale ne gère pas le site lui-même.

La bibliothèque présidentielle Obama est bien intégrée au système fédéral des bibliothèques présidentielles, mais le Centre de Chicago, lui, est une structure privée, opérée par la Fondation Obama. La NARA n’y aura pas de présence permanente, même si elle continuera à contrôler les archives présidentielles et à les rendre accessibles dans le cadre légal américain.

Le poids de l’histoire présidentielle américaine

Depuis Franklin D. Roosevelt, les présidents américains disposent de bibliothèques ou centres destinés à conserver leurs archives et à raconter leur action. Le système fédéral a été organisé par le Presidential Libraries Act de 1955, qui a encadré la création de ces lieux de mémoire et d’archives.

Au fil du temps, ces institutions sont devenues bien plus que des dépôts documentaires. Elles sont aussi des musées, des lieux de recherche, des espaces de programmation publique et, parfois, des monuments personnels. La bibliothèque Reagan expose Air Force One, le Clinton Center a accompagné la transformation d’un secteur de Little Rock, le George W. Bush Presidential Center associe musée, archives et institut de politique publique.

Le projet Obama s’inscrit dans cette histoire, tout en la déplaçant. D’un côté, il prolonge la tradition américaine du centre présidentiel, chargé de transmettre une mémoire politique. De l’autre, il assume une dimension plus urbaine, communautaire et numérique.

Un site choisi pour sa signification

L’emplacement dans Jackson Park n’est pas anodin. Le centre se situe dans le South Side de Chicago, près des quartiers où Barack Obama a construit une partie essentielle de sa trajectoire : organisateur communautaire, enseignant à l’Université de Chicago, élu de l’Illinois, puis figure politique nationale.

Le site se trouve par ailleurs dans un parc historique, conçu à l’origine dans l’héritage paysager de Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux. Ce choix a nourri une longue controverse. Des défenseurs du parc, réunis notamment autour de Protect Our Parks, ont contesté l’implantation du Centre présidentiel Obama dans Jackson Park, estimant que le projet aurait dû être installé ailleurs et que le parc public devait rester préservé.

La bataille judiciaire n’a pas empêché la construction. En avril 2024, une cour d’appel fédérale a confirmé le rejet des arguments de Protect Our Parks, après plusieurs années de contentieux. Mais la controverse a laissé une trace durable : le Centre Obama arrive avec une promesse de revitalisation, mais aussi avec des interrogations sur l’usage de l’espace public, l’équilibre entre mémoire nationale et quartier populaire, et les risques de transformation urbaine autour du site.

Un projet à 850 millions de dollars

Le Centre présidentiel Obama est aussi un projet hors norme par son coût. L’Associated Press évalue à environ 850 millions de dollars la construction de la tour-musée et du campus, financés par des dons privés réunis par la Fondation Obama. Les premières estimations étaient beaucoup plus basses, autour de 350 millions de dollars.

En revanche, des aménagements publics autour du site de Jackson Park — voirie, espaces verts, accès piétons — ont été financés séparément par la Ville de Chicago, pour un montant déjà supérieur à 123 millions de dollars, qui n’entre pas dans le coût privé du centre.

Ce renchérissement alimente les débats sur la place croissante des bibliothèques présidentielles dans la fabrique du legs politique américain. Plus qu’un lieu d’archives, le centre devient une architecture de mémoire, un équipement culturel, un outil d’image et un moteur économique attendu.

Les projections évoquent 600.000 visiteurs payants par an pour le musée et jusqu’à un million de visiteurs pour les espaces gratuits du campus. Le musée fonctionne sur billet horodaté, avec une entrée générale à 30 dollars pour les adultes. Le reste du campus, dont les espaces extérieurs et plusieurs équipements publics, doit rester librement accessible.

La tour du musée, recouverte de pierre, constitue l’élément le plus visible du Centre Obama. Son architecture verticale, presque monolithique, rompt avec l’image traditionnelle de la bibliothèque présidentielle. Elle porte aussi une inscription tirée du discours prononcé par Barack Obama en 2015 pour le 50e anniversaire des marches de Selma à Montgomery, inscrivant le lieu dans une histoire plus large que celle de sa seule présidence : celle des droits civiques, de la démocratie américaine et de ses contradictions.

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Son ouverture intervient dans une Amérique profondément polarisée. Pour ses promoteurs, le site doit devenir un espace d’unité, de participation civique et de revitalisation du South Side de Chicago. Ses critiques pointent un projet coûteux, un geste architectural discuté, le risque de gentrification et l’installation d’un équipement privé dans un parc public patrimonial.

Crédits photo : à gauche, Barack Obama (CC0 Domaine public) / à droite, Centre présidentiel Obama en construction, avril 2026 (Claire Fridkin, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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