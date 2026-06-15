Pensée unique interdite !” Frédéric Beigbeder le dimanche soir sur RTL

Le titre de ce nouveau rendez-vous n’est pas encore arrêté, pas plus que la composition de l’équipe qui entourera l’auteur de 99 francs. RTL annonce toutefois une émission construite autour de la critique, du débat et de la confrontation d’idées, avec des chroniqueurs présentés comme des « libres penseurs ».

Le programme entend couvrir un large champ culturel : littérature, cinéma, musique, spectacles, tendances et débats de société. La station promet une émission où les avis seront tranchés, les discussions animées et les désaccords assumés. Le mot d’ordre affiché par RTL tient en une formule : « Pensée unique interdite ! »

Face au Masque et la Plume

Le choix du créneau n’est pas anodin. Diffusée le dimanche à 20h, l’émission de Frédéric Beigbeder se retrouvera directement face au Masque et la Plume, rendez-vous historique de France Inter, diffusé le dimanche soir et également proposé le dimanche matin. L’écrivain a d’ailleurs déjà participé au Masque et la Plume, et a également tenu une chronique matinale sur France Inter, interrompue par la station en 2018.

Son retour sur RTL marque aussi des retrouvailles avec une maison où il était déjà intervenu par le passé, notamment dans l’équipe des Grosses Têtes.

Ces dernières années, Frédéric Beigbeder avait déjà poursuivi son activité de passeur littéraire à la radio. De 2022 à 2024, il a animé sur Radio Classique Conversations chez Lapérouse, émission d’entretiens avec des écrivains, conçue comme un salon littéraire radiophonique. Il en a repris le principe sous forme de podcast à partir d’octobre 2024, avec une diffusion initialement annoncée le vendredi à 21h, clin d’œil à l’horaire d’Apostrophes. Les épisodes sont disponibles sur les plateformes d’écoute et sur YouTube.

Sur Radio Classique, l’émission avait notamment accueilli Emmanuel Carrère, Bret Easton Ellis, Yasmina Reza, Amélie Nothomb, Annie Le Brun et Patrick Modiano.

Ce format prolongeait une place occupée depuis longtemps par Beigbeder dans le paysage médiatique : écrivain, critique, chroniqueur, animateur, mais aussi éditeur et juré de prix littéraires. Né en 1965 à Neuilly-sur-Seine, il est notamment l’auteur de L’Amour dure trois ans, 99 francs, Windows on the World, prix Interallié 2003, et Un roman français, prix Renaudot 2009. Il est également associé au prix de Flore, qu’il a fondé en 1994, et dont il préside le jury.

Il a récemment publié Ibiza a beaucoup changé, paru en avril chez Albin Michel. L’écrivain revient sur la nostalgie des années 1990, présentées comme une « décennie dorée » précédant l’irruption massive du Web et des grandes plateformes numériques dans les existences.

La liste des chroniqueurs n’a pas encore été dévoilée. Elle sera déterminante pour donner sa couleur au programme : cercle littéraire, table de polémistes, contre-programmation culturelle ou véritable concurrent du Masque et la Plume.

Ce retour radiophonique intervient aussi après une période médiatique plus heurtée pour l’écrivain. En 2024, l’enquête ouverte après une plainte pour viol avait été classée sans suite par le parquet de Pau, en raison de l’absence d’indices graves ou concordants. Frédéric Beigbeder contestait les accusations portées contre lui.

Crédits photo : Frédéric Beigbeder - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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