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Les Ensablés - Journal de guerre, suivi du journal du métèque, de Jean Malaquais

Auteur des Javanais, de Planète sans visa ou du Gaffeur, tous chroniqués par les Ensablés, Jean Malaquais se livre ici à un exercice littéraire aussi particulier que difficile, la tenue régulière d’un journal. Il prévient d’emblée « Je voudrais avoir assez de constance, de fidélité à moi-même, pour ne pas l’abandonner en cours de route : pour ne pas me dédire. »
Il a fallu pour que Malaquais s’y adonne une circonstance exceptionnelle : la guerre de 1939-1945.

Par Carl Aderhold

Le 21/06/2026 à 09:00 par Les ensablés

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Publié le :

21/06/2026 à 09:00

Les ensablés

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La guerre, comme souvent les événements qui sortent radicalement de l’ordinaire, poussent les hommes à vouloir garder sur le papier leurs impressions du moment, à conserver une trace de leurs émotions et pensées face à une réalité qu’ils ne maîtrisent pas, dont ils sont des acteurs, ignorants les tenants et les aboutissants, comme de la suite, sans aucun recul. 

Disons-le tout de suite : la qualité de ce genre de littérature dépend fortement du degré de sincérité de son auteur, de sa capacité à réduire a minima la pose pour faire surgir au mieux la réalité d’un homme. Et à ce jeu, Malaquais est indéniablement un grand, un très grand auteur. 

Ces deux journaux sont à la littérature, ce que L’Étrange défaite de Marc Bloch est à l’histoire : un exercice de lucidité aiguisée qui révèle les illusions et les œillères de ses contemporains, la preuve qu’il est toujours possible de rendre le réel intelligible même en plein chaos. Ce que l’on ne voit pas, ce n’est pas parce que cela est caché, mais parce que l’on refuse de le voir. 

Sans doute que la position si particulière de Malaquais, juif polonais engagé dans l’armée française dans l’espoir d’obtenir une nationalité française que l’État s’est pourtant refusé à lui donner, lui permet d’avoir ce regard percutant. Sans doute aussi que sa vie, celle d’un homme toujours en dehors, marginal, joue un grand rôle dans l’émergence de ce point de vue décalé.

La force du regard de Malaquais tient au fait qu’il fait partie non seulement de la minorité, mais de la minorité au sein même de cette minorité. Ainsi, sa position politique est-elle celle d’un révolutionnaire, mais alors que les révolutionnaires, par souci d’efficacité ou par aveuglement, se montrent de fervents adeptes de l’URSS, il témoigne d’un anti stalinisme virulent qui en fait un marginal parmi ses camarades…

La première partie de ce journal, qui se déroule pendant la drôle de guerre, est un formidable tableau de la transformation des hommes une fois revêtu l’uniforme.

« Par tous les liens de l’affection, de l’encroûtement, nous tenons encore à notre condition de paysans, d’ouvriers, de petits-bourgeois un peu satisfaits, un peu veules, un peu civilisés, et je songe que sitôt revêtues nos frusques militaires tout notre passé ira à néant, pour laisser place à cette chose que depuis toujours j’abhorre : la soldatesque » (2 septembre 1939).

Il assiste, tout à la fois lucide, impuissant et désemparé à cette mutation qui fait qu’une fois placés dans une situation hors-norme, les individus s’autorisent à abandonner toute civilité, tel un droit revendiqué en échange de leur sacrifice.

« Pisser au vent, roter à son aise, péter au nez du voisin, jurer comme on respire — où donc le pourrait-on sans contrevenir à quelque tabou social? Ici, plus de gants. Les mains nues. Et c’est toujours ça de gagné sur l’école primaire.» (16 septembre 1939)

Les officiers ne sont pas mieux lotis comme en témoigne la façon dont ils réagissent à l’obtention du prix Renaudot par Malaquais pour Les Javanais en 1939. Le modeste deuxième classe Malaquais se retrouve interviewé par la radio mettant en émoi tout l’état-major de son régiment. Le récit savoureux qu’en fait Malaquais en dit long sur l’état d’esprit et la clairvoyance des officiers de l’armée française…

On pourrait multiplier les notations de son journal qui décrivent cette transformation qui affecte le civil lorsqu’il devient soldat. Mais ce qui pourrait n’être qu’une forme de mépris vis-à-vis de ses congénères qui le surnomme « l’aristocrate », pousse Malaquais à une introspection aussi douloureuse que sincère. Comment un homme qui prône l’avènement du prolétariat, le triomphe des masses populaires peut-il les juger aussi sévèrement, se sentir à la fois si différent et d’une certaine manière supérieur à eux. Une de ses connaissances lui en fait d’ailleurs la remarque : 

« Pierre Herbart trouve une singulière disproportion entre l’idée que je me fais du devenir collectif de l’humanité et la piètre estime où je la tiens. Il semble ne pas comprendre que l’on puisse avoir le sens profond du social et ne pas béer d’admiration pour le populo. »

Mais obligé de s’interroger sur sa propre conduite, il note quelques pages plus loin que la guerre influe aussi sur lui et engendre une transformation tout aussi terrible quoique différente de celle des autres conscrits. Ainsi note-t-il, en date du 4 juin 1940 :

« Je m’endurcis; me sens devenir graine de gangster. Des envies de meurtre me prennent, me tiennent et ne me lâchent pas; des envies tenaces, que je cultive, que je voudrais pouvoir assumer. Une volonté de casser, de mettre en pièces. Embusqué derrière un parapet de cadavres, une mitrailleuse entre les mains, j’en jouirais. Il doit y avoir une espèce d’épanouissement à tomber sous une grêle de balles.
L’homme. Cette ordure qu’on en fait! »

Car ce que Malaquais décrit avec la minutie d’un entomologiste, c’est ce que la guerre fait aux hommes, la lente dégradation de leur humanité jusqu’à n’être plus que des animaux.

Sa description de la débâcle est tout aussi forte, minuscule insecte emporté par une vague, perdu, sans aucune compréhension des événements. Le récit de son évasion depuis l’Alsace jusqu’à Paris témoigne à la fois de l’aide qu’il a reçue de paysans, dont il souligne avec force la profonde humanité et leur sens intact de la fraternité, que de l’incroyable désintégration des valeurs et de la société française à ce moment-là. Comportement exemplaire et veulerie se mêlent en une danse macabre où Malaquais faillit bien y laisser sa peau.

La suite, intitulé Journal d’un métèque, qui raconte son errance jusqu’à son départ pour l’Espagne puis l’Amérique en octobre 1942, est de la même eau. Lucidité et acuité du regard dévoilent une France où se côtoient solidarité, comme celle de Giono qui lui procure un refuge, et trahison, bassesse non sans recourir souvent à un humour sarcastique qui, quatre-vingts ans plus tard, conserve sa force et sa radicalité. Ainsi note-t-il, le 2 août 1940 : 

« En défrancisant les naturalisés de fraîche date, le régime putainiste restaure la nation dans sa pureté virginale. Aussi, ravissement de Maurras, idéologue patenté de “La Seule France”. Les Français, exulte-t-il, “commencent à être chez eux...” Il n’était que temps : on allait enfin pouvoir forniquer entre Gaulois de souche.»

Un an plus tard, le 3 août 1941, il s’amuse des décisions de l’armée d’occupation. « Il paraît que la littérature anglo-saxonne postérieure à 1870 est interdite de lecture en zone occu. La veine qu’il a, Shakespeare, d’être mort en 1616! »

Son portrait de la société française dans la zone libre autour de Marseille est l’occasion de s’en prendre à ce que le régime de Vichy fait remonter des tréfonds de la population française. Dénonciation, pleutrerie, xénophobie, racisme et médiocrité. Ce qu’il attaque avec une virulence qui n’a rien à envier à Céline dont Malaquais a admiré le style, c’est la franchouillardise qui est à la culture française, ce que le chauvinisme est à la nation, une caricature obscène, toute à la fois ridicule et sinistre.

Certains y verront une critique acerbe des Français, quelques-uns même lui reprocheront de ne pas avoir la reconnaissance du ventre. Après tout, la France l’avait accueilli… Passons sur la nature véritable de cet accueil, ce que Malaquais pointe révèle surtout l’immense désillusion qui ont saisi nombre de réfugiés face à l’écart béant entre les valeurs et les principes diffusés par l’histoire de France et l’attitude de ceux censés les porter durant la guerre.

Rien ne dit mieux son rapport complexe à la France que la dernière phrase de son journal d’un métèque alors qu’il embarque pour l’Espagne : «Marianne, mon amour, ma catin. » (8 octobre 1942)

Déjà au moment où se dessine de la débâcle, il notait avec amertume : « Des types qui n’ont jamais réfléchi à rien de rien, dont l’horizon se borne à leur boutique, à leur bistro, à leur étal de tripier, les voilà disant France, disant qu’elle est pourrie oh la la, négroïde, enjuivée, maçonnique, capitaliste… »

Avec une clairvoyance qui ne laisse pas d’étonner, Malaquais parvient, alors qu’il vit dans l’isolement le plus total, ne disposant que de très peu d’informations et de beaucoup de rumeurs, à analyser la situation et à ne jamais perdre le nord. Certes, il a bien conscience que cette situation, à la lisière de la clandestinité (plusieurs fois, il manque d’être arrêté par la police française), ne peut que le conduire à une solitude peu propice à la réflexion. « Je me fais l’impression d’être cet homme dont parle Montesquieu, qui courant après l’esprit attrape la sottise. Si j’étais féru de néologismes je dirais que je m’enstupide.» (6 octobre 1940).

Du moins, Malaquais ne renonce jamais à cette humanité qu’il considère comme un principe essentiel qui lui permet de ne pas sombrer. Alors que l’étau se resserre autour de lui et de sa compagne, Galina Yurkevitch (Galy), qu’il pressent qu’ils ne vont pas tarder à être raflés et livrés aux Allemands, que l’espoir d’obtenir un visa pour émigrer s’enlise dans les chicaneries administratives, il trouve la force de tracer une ligne de conduite dont il ne se départira jamais : « Traverser plus de déserts qu’il n’est donné à une vie d’homme. Boire tout son soûl de joies et de peines. Mousser jour et nuit. Ne jamais connaître la satisfaction béate de qui, panse et vessie bondées, relâche sa ceinture d’un cran. Mourir debout. Mourir les mains propres.» (31 décembre 1941)

Pour autant, Malaquais est sans cesse saisi, transporté par la beauté des choses, l’amour de la vie et, quoi qu’il en dise l’amour de la littérature. Les notations qu’il consacre à Jules Renard et ses aphorismes, à Stendhal et sa science parcimonieuse de l’adjectif, dont Malaquais fait à la fois une règle esthétique et une hygiène mentale (« se garder des clichés, lesquels baignent par nature dans une solution adjectivale de mauvais goût », écrit-il) sont d’une beauté et d’une richesse dignes des plus grands stylistes.

Obsédé par la sécheresse de la phrase, par une volonté de couper au maximum, afin d’éviter que ne ressurgissent les préjugés et les facilités, Malaquais a retravaillé ses deux journaux pour les faire reparaître cinquante ans plus tard, débarrassés de ses scories de jeunesse, essentiellement des développements emphatiques sur les mécanismes psychologiques et des digressions philosophiques sur l’âme humaine. Le texte ainsi amendé n’en est que plus percutant et c’est cette édition de 1997 que la Thébaïde a décidé de republier.

L’occasion pour nous de souligner le magnifique travail de cet éditeur dont l’excellent appareil critique, établi par Victoria Pleuchot, nous livre la réception critique de ce journal depuis sa première parution en 1943 jusqu’à sa réédition de 1997.

La lecture de ces articles témoigne autant de l’évolution des mentalités françaises vis-à-vis de cette période sombre de notre histoire (des Français tous résistants aux Français tous pétainistes) que sur le texte de Malaquais, dont la critique à échelle humaine des effets de la guerre sur une société conserve sa puissance et son actualité. 

Carl Aderhold Juin 2026

 

Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com

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Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

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Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

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Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

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Les Ensablés - Happe-Chair de Camille Lemonnier (1844-1913)

Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers…  par Hervé Bel. 

13/04/2025, 12:28

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Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert

30/03/2025, 09:00

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Les Ensablés - Lire sous l'occupation de Jacques Cantier

Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.

16/03/2025, 16:50

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Les Ensablés - La femme qui boit de Colette Andris, par Marie Coat

En mars 2023, Gallimard publiait dans sa collection L’imaginaire un grand succès de son catalogue paru en 1929, réédité à huit reprises puis repris en 1934 dans sa collection de poche : La femme qui boit », première oeuvre d’une jeune femme de 29 ans, Pauline Toutey. Par Marie  Coat

02/03/2025, 19:56

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Les Ensablés - Le gaffeur de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne  à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et  par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat

16/02/2025, 10:09

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Les Ensablés - Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert

Jean Meckert (alias Jean Amila, 1910-1995) est mort il y a trente ans… Pas tout à fait mort, car ses romans ont continué d’être réédités et nous n’avons pas manqué d'en parler dans nos colonnes (1). Cette fois, c’est la courageuse Ronces éditions (2) qui republie Le boucher des hurlus paru chez Gallimard en 1982 et signé du nom Jean Amila qu’il avait adopté pour ses romans publiés dans la Série Noire. Par Hervé BEL

02/02/2025, 19:38

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Les Ensablés - L'inconstante de Marie de Régnier

Fille de José Marie de Heredia, épouse du poète Henri de Régnier, Marie de Régnier n’eût peut-être d’autre choix que de devenir une femme de lettres. Mais en adoptant un nom d’homme tout de même, société corsetée oblige ! C’est ainsi que Marie de Régnier entama très tôt une carrière littéraire au confluent de deux siècles, à la période de la Belle Epoque, sous le nom de de Gérard d’Houville, puis de Gérardine (la renommée de Caroline Rémy, dite Séverine, étant peut-être passée par là). Par Denis Gombert.

19/01/2025, 09:00

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Le roman qui regarde en face la xénophobie européenne

Dans le nord de la Croatie, entre la Drave et la Mura, un crime sanglant fissure l’ordre silencieux des villages, où Croates et Roms peinent à vivre ensemble. Des accusations sont lancées, les lignes se durcissent. Pourtant, très vite, la question n’est plus seulement celle de la faute, mais de ce qui, en profondeur, a pu y mener.

21/06/2026, 09:00

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Elle signe les livres que son père n’a jamais écrits

À la mort de Christian Monnay, monument de la littérature retiré du monde, façon Salinger, sa fille Chloé découvre un secret vertigineux : les manuscrits que son père prétendait écrire depuis trente ans ne sont que des piles de pages blanches ! Le génie s’était tu. Chloé le sait, cette vérité serait insupportable pour sa mère, Céline, vieille femme aveugle qui ne vit que dans l’espoir d’une grande œuvre posthume.

21/06/2026, 08:00

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Une maison, neuf nuits et une famille au bord de la rupture

Vincent et David McCabe ont grandi ensemble au milieu de nulle part, hors de la vue de leurs parents démissionnaires, entre une forêt aux replis innombrables et les recoins obscurs et encombrés de la maison de leur jeune tante Marylou. La famille McCabe, après d’éphémères années de prospérité, menace ruine, rongée par les disparitions, le silence et la folie.

21/06/2026, 07:00

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Méditerranée, croyances, guerres et plastique : les lectures de Books

La Booksletter de la semaine relie cinq essais qui déplacent le regard : les itinéraires d’un historien sur les rives de la Méditerranée, les ressorts sociaux de nos convictions, la rhétorique guerrière de Pete Hegseth, l’offensive intellectuelle contre les droites radicales et le coût planétaire du plastique. Une sélection pour lire l’histoire, les idées et l’époque à hauteur de livres, avec la littérature comme boussole critique et exigeante du présent.

20/06/2026, 17:23

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Elle naît triplée et découvre un secret gardé depuis 1958

En 2007, à l’âge de dix-huit ans, Alexandrine Descotes se demande pour la première fois pourquoi elle, son frère et sa sœur sont nés triplés par fécondation in vitro. En quête de réponses, elle se tourne vers ses grands-parents paternels. Colette, sa grand-mère, entrouvre alors la porte d’un secret familial longtemps tu.

20/06/2026, 09:00

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Quatre inconnus traquent une romancière insaisissable

2005. Les technologies dites « nouvelles » s’imposent. Avant-poste d’une surveillance généralisée pour les uns, espace illimité de création pour les autres, la Toile s’étend, les communautés virtuelles se créent, la popularité des blogs explose. Parmi eux, celui tenu par l’intrigante Lady W, mystérieuse romancière qui égrène les souvenirs de son existence sulfureuse et prétend offrir à ses lecteurs un aperçu des cuisines de la création. Les aficionados de Lady W deviennent de plus en plus nombreux. 

20/06/2026, 08:00

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Le non-médecin qui a transformé l’avortement mondial

La vie d’Harvey Karman (1924-2008), l’homme qui a donné son nom à une méthode d’avortement simple, peu coûteuse et sûre, est digne d’un véritable roman d’aventures, avec drames, rebondissements et mystères. Mais s’intéresser à ce parcours individuel permet surtout de comprendre comment une nouvelle technique médicale a pu circuler à travers le monde et contribuer à faire émerger une idée révolutionnaire : l’avortement peut être non traumatique.

20/06/2026, 07:00

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Le seul survivant d’une folie collective brise le silence

Une ville oubliée en plein désert. Au-delà s’étend le Nulle Part, le reste du monde, qu’aucun habitant n’ose approcher. Lors d’une journée caniculaire de 1982, Calico Sunflower bascule dans l’horreur : un mouvement de folie collective s’empare d’un groupe d’adolescents. Pris de rage, ils saccagent la ville avant de disparaître dans le désert. Ils ne reviendront jamais. Sauf un.

20/06/2026, 07:00

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Comment les cartes ont appris à l’Europe à penser le monde

Une carte n’est pas seulement une image, mais un instrument de conquête, une mémoire de bibliothèque, un outil de calcul, une hypothèse sur le monde, un objet d’imprimerie, une promesse politique, une fiction de maîtrise. 

19/06/2026, 18:22

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Sous le signe des poissons

19/06/2026, 17:00

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Entretien automobile : utilisez les manuels techniques pour éviter les erreurs de référence

Acheter une pièce automobile en ligne est devenu un geste banal. Quelques clics suffisent pour commander des plaquettes de frein, un filtre à huile ou une batterie. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une réalité plus complexe : identifier la bonne référence demeure souvent le principal défi pour les automobilistes.

19/06/2026, 13:20

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Poubelle de tête : une BD autobiographique drôle, crue et vulnérable

Poubelle de tête, la première bande dessinée de Macha, bédéiste et prof d’art, publiée chez TTC Édition, est un autoportrait à la fois drôle, franc et humain. Entre « souvenirs d’enfance, coups de gueule et réflexions en vrac », l’autrice y raconte sa dépression avec un humour décomplexé, des dessins cartoonesques et des polaroids qui ancrent le récit dans le réel.

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Un néo-western noir sur les femmes indiennes disparues

Avec ce néo-western très sombre, voire désespéré, l'écrivain globe trotter nous emmène cette fois chez les indiens des plaines, sur qui plane toujours l'ombre des massacres de la colonisation de l'Ouest.

19/06/2026, 12:18

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Ce que nous sommes : Nora Bossong raconte l’Allemagne avant Goebbels et l’abîme

À travers les souvenirs de Hans, camarade d’Hellmut Quandt, Nora Bossong remonte l’Allemagne des années 1920 jusqu’à l’effondrement du Reich. Magda Quandt apparaît d’abord dans une villa de Babelsberg, jeune épouse observée par un adolescent fasciné par le prestige de la famille. Traduit par Rose Labourie, Ce que nous sommes, publié aux Escales, installe l’Histoire dans les gestes ordinaires, les silences et les arrangements d’une société qui bascule. L'horreur à venir, ce 27 août.

19/06/2026, 11:24

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Le Palais : quand François-Henri Désérable fait du vin une grande aventure romanesque

Adopté à huit ans par un couple de Beaunois, Arun découvre le vin dans le restaurant familial avant que son palais prodigieux ne bouleverse l’univers des grands crus, où les noms de domaine valent des fortunes. Un procès plane déjà sur son destin. Publié chez Gallimard, Le Palais mêle chronique bourguignonne, roman d’apprentissage et trouble de l’authenticité, avec un plaisir de raconter franchement contagieux et une énergie de feuilleton irrésistible. À déguster le 20 août.

19/06/2026, 10:59

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À Beyrouth, l’exil palestinien devient une prison familiale

En 1948, Aïda et sa famille sont contraints de quitter leur village de Palestine. Commence l’exil : du camp de Baalbek à Beyrouth. Comment recréer les liens perdus quand le quotidien d’Aïda est marqué par l’absence d’un mari distant ? Quand la ville lui demeure étrangère ? Quand la solitude est telle que ses enfants sont obligés de s’occuper d’elle, au prix de leurs libertés ?

 

19/06/2026, 09:00

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Quatre cheminots face à l’événement qui dérègle leur monde

Dans la pampa, plaine couverte à perte de vue de champs de maïs, un train postal interminable, chargé de marchandises inutiles et de lettres sans destinataires, traverse des paysages envahis par le silence.

19/06/2026, 08:00

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Les adultes l’ont laissée devenir un spectacle

Femme devenue spectacle, Lolita B. a été exposée, scrutée, commentée, jugée. Derrière l’image, il y a pourtant une enfant qui n’a jamais quitté la pièce où tout a commencé.

19/06/2026, 07:00

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Tous les chiens de ma vie

18/06/2026, 18:08

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Une fille perdue dans un palace de New York et Le bruit du melon qui explose

Au Stanhope Plaza, palace new-yorkais où sa mère a choisi d’habiter, Mila rêve de partir sans réussir à franchir le seuil. Entre June, femme d’affaires qui gouverne par l’argent, et Lupita, nounou colombienne devenue son appui, elle s’invente des scénarios démesurés. Aux éditions Au diable vauvert, Le Bruit du melon qui explose est un roman d’apprentissage baroque, drôle et douloureux, sur les familles que l’on fabrique pour survivre. Gare aux éclaboussures, attendues pour le 27 août.

18/06/2026, 13:16

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Les Agitées : Camille Claudel dans le roman hanté de Camille Zabka

À la Haute-Île, hôpital psychiatrique de Seine-Saint-Denis, plusieurs enfants s’effondrent après le goûter. L’enquête menée par une jeune policière croise bientôt la vie d’une famille installée dans l’enceinte de l’établissement et les archives de Camille Claudel. Publié aux éditions La Tribu, Les agitées compose un récit d’atmosphère où le passé asilaire imprègne chaque détail du présent, de la maison des étangs à la crèche. Une douce folie à venir le 19 août.

18/06/2026, 13:15

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Julia Kerninon : quand les amis d’enfance se retrouvent face aux drames passés

Waldo revient sur la presqu’île à l’invitation de sa mère, Diane Schnabel, écrivaine célèbre. Dans la maison achetée au lendemain de son premier succès, elle organise une réception d’été fastueuse, comme un défi lancé au passé. Autrefois, du temps des jours « heureux », les étés se passaient à l’hôtel Wilberforce. Quatre enfants du même âge, Waldo et son frère Adam, Annabel et Olivia Wilberforce, couraient dans les dunes, se baignaient jusqu’à l’épuisement, grandissaient ensemble.

18/06/2026, 09:00

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Ceux qui creusent sous la frontière

Au cœur d'une ville divisée par un imposant mur frontalier, Héléna travaille pour une agence de rénovation. Elle répare des balcons, colmate des toitures et plonge momentanément dans l'intimité de ses clients. 

18/06/2026, 08:00

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Une expérience qui fait peur parce qu’elle est vraie

Naples, 1974. Andrea, passionné d’art, inaugure sa première galerie. Il a fait venir une jeune artiste de vingt-sept ans, Marina Abramović, qui l’avait stupéfié lors d’une performance à Belgrade. Marina incarne le corps communiste qui a grandi sous Tito.

18/06/2026, 07:00

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Benjamin Graham, Peter Lynch, Morgan Housel : trois livres pour comprendre les marchés

Les marchés financiers fascinent depuis longtemps les écrivains, les économistes et les journalistes. Bien avant l’apparition des applications de trading, les livres tentaient déjà d’expliquer les mécanismes de la spéculation, les ressorts psychologiques des investisseurs et les risques liés à la recherche du profit.

 

17/06/2026, 17:58

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Une adorable ourse : Woodbrook cache encore ses morts

Après un premier volume qui a dépassé les 13.200 exemplaires, Beneath the three where nobody sees, de Patrick Horvath revient dans une suite, tout aussi inquiétante. Parce que raconter l’histoire d’une tueuse en série, quand bien même on utilise des animaux anthropomorphiques, cela n’a rien d’un conte de fées… Promenons-nous dans les bois, à partir du 3 juillet.

17/06/2026, 16:55

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Beneath the trees where nobody sees

17/06/2026, 16:45

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Le joueur de flûte des enchères

Une fable aussi étrange qu'effrayante sur l'air du joueur de flûte de Hamelin. Le premier et unique roman de Joan Samson est une histoire puissante qui va prendre la tête du lecteur et ne pas la lâcher facilement. Un roman qui a tout pour devenir un livre culte.

17/06/2026, 12:35

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Annie Ferret sonde les secrets des pères dans Désir des hommes

Un vieux batik signé Daouda rouvre l’histoire d’Émeline, de Gilles et d’Everett, entre Ouagadougou, mémoire familiale et violences enfouies. Avec Désir des hommes, Annie Ferret compose un roman ample sur la filiation, le deuil, l’emprise, la paternité et la force des femmes. La figure du devin relie les récits, recueille les secrets et fait surgir ce que chacun croyait tenir à distance. Attendu pour le 20 août (très attendu).

17/06/2026, 11:56

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La Punition : un père, un fils, une parole impossible

Dans La Punition, publié chez P.O.L, Arthur Dreyfus revient vers une scène de 2003 : un père transforme le coming out de son fils en faute, en choix, en condamnation. Le récit suit les effets de cette parole dans le corps, le désir, la honte et l’écriture. Cru, mobile, parfois vertigineux, le livre cherche une forme capable de traverser le trauma sans lui abandonner toute la vie. La sanction tombera le 20 août.

17/06/2026, 11:55

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Cantique du chaos

17/06/2026, 11:30

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L’ex-candidate à la Maison-Blanche met le manoir en crise

« Pas de temps à perdre. Aujourd’hui, je meurs. » C’est par ces mots que, le 9 juin 1927, Victoria Woodhull annonce à son domestique Ménélas Daisastre, un jeune Marseillais traumatisé par la Grande Guerre, qu’elle entame la dernière journée de son existence. À quatre-vingt-huit ans, elle est coutumière des prédictions catastrophiques au manoir de Norton’s Park.

17/06/2026, 09:00

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Trois vies liées par le désir de réussir autrement

Thessa écrit une longue lettre à Blue, la fille de son amie de toujours, Jypsi. Il est temps de lui révéler comment est arrivée la tragédie qui a infléchi le cours de leurs vies.

17/06/2026, 08:00

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Un premier roman salué par Amélie Nothomb

Elles vivent dans une cabane isolée, au cœur de la forêt, là où rien ne peut les atteindre. À seize ans, l’adolescente ne connaît pas d’autre visage que celui de sa mère. Son monde se résume à quelques arpents de terre, ses jours sont rythmés par le passage des saisons et les rituels que Maya lui impose pour la protéger de la corruption qui guette de l’autre côté de la barrière.

17/06/2026, 07:00

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Tous les jardins du monde

16/06/2026, 17:54

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