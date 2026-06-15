Le nom de Donald Trump rapidement retiré de la façade du Kennedy Center

Les lettres apposées sur la façade ont été démontées après le rejet d’une demande de dernière minute. Depuis le 8 juin, le site Internet du Kennedy Center n’affichait déjà plus l’appellation « Trump Kennedy Center ». Samedi, le directeur exécutif Matt Floca a indiqué dans un document judiciaire que l’institution s’était conformée à l’ordonnance et avait retiré la signalétique comportant le nom de Donald Trump.

La décision du juge Christopher Cooper remontait au 29 mai. Elle donnait deux semaines au conseil d’administration pour supprimer toute référence à Donald Trump, ou à toute autre personne que John F. Kennedy, sur le bâtiment, le site Internet et les marques déposées du centre. Le délai expirait le vendredi 12 juin.

Le cœur du litige portait sur la compétence du conseil d’administration. Le Kennedy Center a été désigné par le Congrès comme mémorial national à John F. Kennedy. Pour la justice fédérale, son nom ne pouvait donc pas être modifié par une décision interne, même prise par sa direction.

La contestation avait notamment été portée par Joyce Beatty, élue démocrate de l’Ohio et membre de droit du conseil d’administration. La famille Kennedy et des responsables démocrates avaient aussi dénoncé l’ajout du nom de Donald Trump à celui de l’ancien président assassiné en 1963. Les avocats du centre ont tenté d’obtenir un sursis avant l’échéance, sans succès.

Un changement décidé après la reprise en main du centre

L’affaire avait commencé en décembre 2025, lorsque le conseil d’administration avait adopté l’appellation « The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts ».

Donald Trump avait placé des proches à la tête du conseil d’administration, avant que celui-ci ne modifie l’identité publique du lieu. La nouvelle gouvernance avait aussi été associée à un changement d’orientation culturelle, avec l’abandon de certains événements et une programmation présentée comme plus traditionnelle.

La controverse a dépassé la seule question du nom. Des artistes et producteurs avaient pris leurs distances avec le Kennedy Center après ces changements de direction, avec notamment les retraits ou ruptures d’engagement d’Issa Rae, Shonda Rhimes et de la comédie musicale Hamilton.

La décision de justice a également suspendu la fermeture du Kennedy Center pour deux ans, envisagée dans le cadre de travaux. Le juge a considéré que le conseil d’administration n’avait pas suffisamment évalué les conséquences d’une telle interruption. Les réparations jugées nécessaires restent possibles, mais la fermeture prolongée ne peut pas être appliquée dans les conditions décidées par la direction.

Photographie : Donald Trump, en janvier 2026 (World Economic Forum, CC BY-NC-SA 4.0)

Par Ewen Berton

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