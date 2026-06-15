Le bibliothécaire de Toulouse à la tête d’une maison d’édition néonazie

L’affaire, initialement révélée par Mediacités, a conduit la municipalité à retirer de ses bibliothèques les ouvrages de l’éditeur qui pouvaient légalement l’être. Treize ouvrages issus des éditions Auda Isarn ont été recensés dans les collections municipales.

Une maison d’édition fondée au début des années 2000

Auda Isarn est une structure éditoriale installée à Toulouse. L’Annuaire des entreprises indique que l’association Auda Isarn a été créée le 25 octobre 2001.

Le nom de la maison d’édition renvoie à Auda Isarn, personnage du roman Nouveaux cathares pour Montségur, publié en 1969 par Marc Augier, connu sous le pseudonyme de Saint-Loup. Ancien journaliste, Marc Augier s’est engagé dans la Collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de rejoindre la Waffen-SS.

La maison d’édition est dirigée par Bertrand Le Digabel, qui utilise également le nom de plume Pierre Gillieth. Âgé de 56 ans, Bertrand Le Digabel est employé dans le réseau des bibliothèques municipales de Toulouse, confirme La Dépêche du Midi.

Un catalogue marqué par l’extrême droite radicale

Le catalogue d’Auda Isarn mêle romans, polars, science-fiction, textes historiques, rééditions et ouvrages politiques. Plusieurs titres et auteurs renvoient explicitement à l’univers de l’extrême droite radicale, de la Collaboration, du national-socialisme ou de l’imaginaire néonazi.

La page publique d’Auda Isarn est hébergée sur le site de Réfléchir & Agir, revue et boutique militantes de la mouvance nationaliste-identitaire. Parmi les titres mis en avant figurent notamment Le Hussard chez les skins, polar mettant en scène le personnage récurrent du Hussard dans l’univers des skinheads.

Le catalogue comprend également Sturmtruppen, anthologie de bandes dessinées de l’auteur italien Bonvi autour de soldats allemands ; La Peinture allemande sous le IIIe Reich ; ou encore Sur la piste de Josef Mengele, texte présenté comme le récit d’une traque et d’un entretien supposé avec le criminel nazi Josef Mengele au Brésil. Il comporte aussi plusieurs volumes de la série italienne HeSSa, dont Hessa 16 – La Garçonnière de Goering, bande dessinée des années 1970 mettant en scène un commando SS composé de jeunes femmes sexualisées, dans un imaginaire mêlant nazisme, guerre et espionnage.

D’autres plateformes de vente ou de référencement mentionnent également des ouvrages d’Auda Isarn tels que Röhm, l’homme qui inventa Hitler, Le Jeune Hitlérien Quex, Le Criminel de guerre, Une moto pour Barbara, La République du Mont-Blanc ou encore Nouveaux cathares pour Montségur.

Des ouvrages présents dans les bibliothèques de Toulouse

La présence d’ouvrages Auda Isarn dans les collections municipales a placé la Ville de Toulouse dans une situation sensible, en raison du double statut de Bertrand Le Digabel : éditeur de la maison concernée et agent du réseau des bibliothèques municipales.

La mairie assure avoir découvert la situation par voie de presse. Elle indique également que l’agent ne s’était pas fait connaître auprès de son employeur sous son nom d’emprunt.

Treize ouvrages des éditions Auda Isarn ont été recensés dans les collections. Quatre y seraient entrés au titre du dépôt légal imprimeur avant 2020. D’autres ont été acquis au titre du fonds régional ou de l’intérêt local. La Ville situe ces acquisitions à partir de 2020.

La municipalité affirme que les ouvrages concernés ne traitaient pas de sujets « sensibles, politiques ou litigieux », mais relevaient de romans policiers ou de science-fiction. Elle a cependant décidé de retirer des rayonnages tous les exemplaires ne relevant pas du dépôt légal, afin de ne pas soutenir ni donner de visibilité à une maison d’édition dont elle dit rejeter les orientations et les valeurs.

La limite du dépôt légal

Tous les ouvrages n’ont pas pu être retirés. Une partie d’entre eux relève du dépôt légal imprimeur. Ce dispositif oblige l’imprimeur ou le dernier façonnier à déposer un exemplaire auprès de la bibliothèque habilitée dans sa région.

Dans le cas de Toulouse, certains documents présents dans les collections relèvent donc d’une mission de conservation exercée au nom de l’État. La mairie indique que seuls les exemplaires ne relevant pas de ce dépôt légal pouvaient être retirés des collections accessibles au prêt ou à la consultation courante.

La présence d’un ouvrage en bibliothèque patrimoniale ne signifie pas nécessairement qu’il a été choisi pour être valorisé auprès du public. Certains documents y entrent par obligation légale, au titre de la conservation de la production imprimée.

Un examen sur le plan déontologique

Au-delà du retrait des ouvrages, la mairie de Toulouse a ouvert un examen de la situation de son agent sur le plan déontologique. Aucune décision n’a été annoncée à ce stade.

La procédure doit notamment apprécier le respect des principes d’intégrité, de probité et de neutralité applicables aux agents publics. Le Code général de la fonction publique impose en effet à l’agent public d’exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est également tenu à l’obligation de neutralité.

La municipalité indique que l’examen en cours doit permettre d’établir l’ensemble des éléments relatifs à cette situation.

Crédit photo : Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse, rue du Périgord, travail personnel (Didier Descouens, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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