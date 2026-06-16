Une vie en caravane, loin de la maison promise

Sofia est traversée par des doutes sur les choix à venir. Rentrer en Roumanie n’a rien d’un simple retour à la maison. La vie d’avant a continué sans elle. La ville, la famille, et elle-même, tout a changé en son absence. Ainsi, rester en Espagne, aussi vide et solitaire que cela puisse paraître, n’est pas forcément pire que de retrouver un lieu où elle n’a plus vraiment sa place.

Le roman alterne le récit de l’héroïne avec de courts textes – de véritables tranches de vie – qui reproduisent des publications et des commentaires issus des réseaux sociaux. Ils viennent combler ce qui ne peut pas s’exprimer à travers l’histoire de Sofia, renforçant ainsi l’impression d’authenticité du récit.

Ce roman sur l’exil ordinaire montre comment on peut s’installer quelque part sans jamais vraiment y appartenir. Et comment, au moment du départ, tout devient soudain, et contre toute attente, irremplaçable.

Lavinia Braniște raconte, avec une sobriété bouleversante, la vie d’une femme suspendue entre deux pays où elle peine à trouver une place. Camping est le portrait discret mais percutant de milliers d’existences invisibles, prises entre espoir d’ascension et brutalité du réel.

Les éditions des Syrtes vous proposent un extrait en avant-première :

Romancière, poète, traductrice, Lavinia Braniște est née en 1983 en Roumanie, à Brăila, petit port au bord du Danube. Après des études de littérature et langues étrangères, elle a publié plusieurs recueils – poésie, récits et littérature jeunesse – et de nombreuses traductions de l’anglais. Elle est également l’auteure de quatre romans traduits en allemand, espagnol et polonais qui l’imposent comme l’une des voix les plus remarquables de la nouvelle génération des prosateurs roumains. Elle est lauréate de nombreux prix littéraires en Roumanie.

Parution le 21 août 2026.

Par Ewen Berton

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