Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

ActuaLitté : Pourquoi pensez-vous que les stéréotypes culturels doivent être étudiés comme des constructions historiques plutôt que comme de simples préjugés contemporains ?

Zuhair Tawfiq : Les stéréotypes ne peuvent être compris que dans les contextes historiques où ils se sont formés — au cœur d’anciens conflits ethniques, religieux et raciaux, ainsi que des idéologies modernes qui ont façonné des régions telles que le monde méditerranéen, du Moyen Âge jusqu’à l’ère du colonialisme et du néocolonialisme.

Il s’agit donc de constructions structurées et systématiques qui se sont ancrées tant dans la théorie que dans la pratique, avec leurs propres normes et limites pour comprendre, définir, évaluer et représenter l’Autre.

En d’autres termes, ils ont créé leurs propres paradigmes à travers lesquels l’Orient évalue l’Occident, et l’Occident évalue l’Orient. Ils ne sont plus simplement des réactions, des malentendus ou des erreurs de jugement à l’égard des autres ; ils sont plutôt devenus des cadres de connaissance complets qui façonnent les perspectives particulières ou collectives des groupes et des sociétés.

En d’autres termes, ils ont évolué pour devenir des traditions intellectuelles. Cela explique leur résilience et leur persistance malgré l’expérience directe et l’observation des autres à une époque qui a offert des possibilités sans précédent pour les voyages, la communication et la connaissance mutuelle.

Dans votre essai, comment conciliez-vous l’analyse intellectuelle et la responsabilité morale de l’écrivain à l’égard des représentations de l’Autre ?

Zuhair Tawfiq : La responsabilité éthique et sociale de l’écrivain, ainsi que l’expression d’un engagement au sens sartrien du terme, résident dans le démantèlement des cadres intellectuels qui produisent des stéréotypes et nourrissent des perceptions et des représentations biaisées de l’Autre.

Cela exige de se réapproprier les valeurs authentiques de la modernité et des Lumières : l’universalisme, l’humanisme, la fraternité, l’égalité, les droits de l’homme et la reconnaissance du droit de chacun à être différent, en considérant la diversité comme une source d’enrichissement culturel et civilisationnel.

C’est pourquoi les essais intellectuels et les discours philosophiques que je produis sont indissociables de mon engagement précédent à libérer la pensée des stéréotypes. Je les utilise comme outils et méthodologies dans la lutte contre les stéréotypes, le racisme et les jugements préconçus qui classent les personnes et les communautés sur la base de fausses théories scientifiques qui ont transformé la science en idéologie — ou en scientisme — afin de justifier les conflits, les notions de supériorité et d’infériorité, et la séparation entre les personnes au nom de la religion, de l’ethnicité ou de la race.

La responsabilité éthique de l’écrivain, et ma responsabilité personnelle, est d’exposer — comme j’ai cherché à le faire dans mon livre Idrak al-Alam (Percevoir le monde) — les mythes et les « idoles », pour reprendre la terminologie de Francis Bacon, qui sous-tendent les stéréotypes réciproques construits entre le soi et l’Autre.

Le monde francophone a sa propre longue histoire de relations avec le monde arabe. Quel type de dialogue souhaiteriez-vous engager avec ses lecteurs ?

Zuhair Tawfiq : Le monde francophone a des liens étendus et profondément enracinés avec le monde arabe, en particulier au Liban et au Maghreb. Les possibilités de dialogue culturel et civilisationnel entre les deux parties devraient donc être renforcées.

L’ère de la mondialisation et le recul des divisions idéologiques ont créé une occasion unique de mener ce dialogue jusqu’à sa conclusion logique : atteindre des ententes globales et des programmes communs fondés sur des valeurs humaines partagées et des intérêts équilibrés, tout en abordant l’héritage colonial et les sentiments historiques négatifs engendrés par le colonialisme.

Pour emprunter la formulation de Frantz Fanon, cela signifie libérer à la fois le colonisateur et le colonisé. Sans surmonter ces griefs historiques, qui constituent toujours un obstacle majeur à une véritable réconciliation entre l’Orient et l’Occident, aucune relation sérieuse ni aucun dialogue significatif ne peuvent s’épanouir.

Cela est d’autant plus important au vu de la montée de l’extrémisme, du populisme et de ce qu’Edward Said a décrit comme des tendances à l’exclusion qui favorisent la méfiance envers les étrangers et les marginaux.

Comment un ouvrage consacré aux stéréotypes peut-il éviter de reproduire les catégories mêmes qu’il cherche à analyser ?

Zuhair Tawfiq : À la fin de son ouvrage L’orientalisme, Edward Said mettait en garde contre une alternative imaginaire. En réponse aux orientalistes et à un Occident qui avait « orientalisé » l’Orient — en construisant une image qui reflétait les besoins occidentaux plutôt que les réalités orientales et en produisant des représentations stéréotypées de l’Orient, du Sémite et de l’Arabe, depuis le Moyen Âge jusqu’à l’orientalisme spontané, puis à l’orientalisme conscient et systématique du XIXe siècle —, Said mettait en garde contre le fait de répondre à l’orientalisme par son image miroir : l’occidentalisme.

Il a mis en garde contre la production des mêmes formes de savoir stéréotypées et a priori sur l’Occident par le biais des mêmes mécanismes. Bien que le regretté penseur Hassan Hanafi n’ait pas suivi les conseils de Said et ait présenté une défense vigoureuse de l’occidentalisme comme moyen de transformer l’Occident d’un sujet actif en un objet d’étude, je pense qu’une telle approche est défectueuse dans son principe.

En ce qui concerne la question de l’occidentalisme, je me range du côté de la position de Said. Pour sortir de cette impasse et éviter de tomber dans le piège des stéréotypes, nous devons dépasser l’idéologie elle-même comme forme de « fausse conscience », et nous tourner plutôt vers l’analyse scientifique.

Nous devons neutraliser le raisonnement émotionnel au profit d’une rationalité cognitive et communicative, replacer les souvenirs des conflits passés dans leur contexte historique, rester ouverts aux autres et affirmer ce que nous partageons en tant qu’humanité commune à travers des relations constructives entre tous les peuples.

Vous êtes essayiste, chercheur et poète. Ces trois activités sont-elles issues d’un même rapport à la langue, ou de trois façons différentes d’aborder la réalité ?

Zuhair Tawfiq : Ma pratique de l’écriture varie selon le genre et la forme de discours auxquels je me consacre. En poésie, j’interviens en tant que poète, guidé par la métaphore, une sensibilité raffinée et un engagement émotionnel envers une idée esthétique ou une expérience intense. L’objectif est de créer un texte ou un poème, ou d’exprimer une idée à travers l’imagerie, en m’appuyant sur la suggestion, l’ambiguïté transparente et le symbolisme créatif — en bref, sur les techniques et l’esthétique de l’art poétique.

Une telle écriture invite à la fois les lecteurs et les critiques à naviguer entre interprétation et réflexion herméneutique, en raison de la pluralité des sens que renferme la poésie. Pour ma part, je n’ai écrit que de longs poèmes épiques répartis sur trois recueils et relativement peu de lecteurs me reconnaissent comme poète, bien que j’aie reçu trois prix de poésie.

Mes études intellectuelles et philosophiques, en revanche, vont dans la direction opposée. Elles s’appuient sur des idées, un langage direct, la clarté et des méthodologies appropriées au sujet traité. Pourtant, il n’est pas facile de passer d’un état émotionnel à une réflexion philosophique.

Lorsque je me plonge dans la recherche et l’écriture savante, je me détourne complètement de la poésie, et des mois — parfois des années — peuvent s’écouler avant que je n’y revienne. Ce retour est toujours conditionné par un sentiment intérieur qui signale l’achèvement de ce que je souhaitais dire et écrire, que ce soit en poésie ou dans un essai philosophique.

Par Samantha Trapier

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