La maîtresse juive de Mussolini

Portée par une langue dense, lyrique et visuelle, Serge Airoldi dépeint un personnage historique complexe : juive, intellectuelle, mécène, amante, propagandiste du fascisme, et explore la séduction du pouvoir, la complexité des engagements politiques, la compromission des élites culturelles et l’effondrement moral du fascisme italien.

Les éditions L'antilope vous proposent un extrait en avant-première :

Serge Airoldi est écrivain, auteur de nombreux textes. Aux éditions de l’Antilope, il a publié Si maintenant j’oublie mon île (2021). Il est passionné par le Sud, l’Espagne et l’Italie.

Parution le 21 août 2026.

Par Ewen Berton

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