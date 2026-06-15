Un éditeur condamné en appel pour défaut de paiement des droits d'auteur

En octobre 2012, les Éditions de l'Équinoxe, dirigées par Bertrand Roullier, reprennent, pour un montant de 150.000 €, le catalogue et les stocks de la Compagnie des éditions de la Lesse, dont les ouvrages parus sous la marque « Édisud ». C'est au sein de ce label que le photographe Laurent Giraudou avait publié, en 2009, le livre Un hiver en Provence qui, comme son titre l'indique, propose « une balade insolite à travers la Provence durant la saison hivernale ».

Quelques mois après le rachat par les Éditions de l'Équinoxe, Laurent Giraudou contacte la société afin d'obtenir le paiement des droits d'auteur dus suite aux ventes du titre, qu'il n'avait pas touchés depuis 2010. En 2020, Laurent Giraudou passe à l'étape suivante et assigne la maison d'édition en justice, réclamant 5207,02 € de droits d'auteur, avec intérêts à partir d'une mise en demeure réalisée en 2019.

Le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille donne une suite favorable à la demande du photographe, condamnant la maison à verser cette somme, aux entiers dépens ainsi qu'à 1500 € au titre des frais de procédure. Notons que la maison n'a pas comparu en première instance, indiquant « ne pas avoir pris la mesure de la situation en raison de graves perturbations lors de l'assignation, intervenue pendant la crise sanitaire ».

La maison d'édition a fait appel de la décision rendue en 2021, considérant que certaines demandes de l'auteur étaient irrecevables, car prescrites ou infondées.

Les obligations de l'éditeur

Sur l'argument de la prescription de l'action de Laurent Giraudou, les Éditions de l'Équinoxe assuraient qu'il « aurait été informé depuis plus de cinq ans avant cette date que son ouvrage était mis en solde et qu'il pouvait racheter le solde restant ». Mais les documents produits n'ont pas convaincu la cour d'appel, d'autant plus qu'une photographie, non contestée, établit que l'ouvrage litigieux était toujours en vente en janvier 2018.

« [C]haque vente faisant courir un nouveau délai de prescription », rappelle la cour, il convient de démarrer à 2018 pour calculer le délai de prescription de 5 ans conforme aux dispositions de l'article 2224 du code civil.

Sur le manquement à l'obligation de verser des droits d'auteur, les Éditions de l'Équinoxe n'ont pas justifié leur paiement, tout en « admettant la vente de 248 exemplaires » entre la reprise d'Édisud et la fin du mois de décembre 2016, précise la décision de la cour d'appel, qu'ActuaLitté a pu consulter. Elle a estimé, au vu des documents produits, que la maison d'édition n'était pas en mesure de prouver « s'être exécutée régulièrement de son obligation de reddition de compte relative à l'ouvrage concerné ».

La cour d'appel est toutefois revenue sur le montant dû par les Éditions de l'Équinoxe à Laurent Giraudou. Elle estime en effet que le photographe « demande en réalité le paiement de droits impayés avant la reprise par la société Éditions de l'Équinoxe des éditions de la Lesse, le 15 octobre 2012 ».

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« Faute d'éléments chiffrés pour prendre en considération le seul stock existant postérieurement au 15 octobre 2012, et alors qu'il n'est pas établi que l'ouvrage ait été commercialisé postérieurement à la date du 31 décembre 2016 », la cour d'appel a décidé de réduire ce montant à 3895,62 €, pour couvrir ces 50,5 mois d'exploitation [entre octobre 2012 et décembre 2016, donc].

En outre, la partie perdante est condamnée à supporter les dépens d'appel, ainsi que 3000 € au titre des frais de procédure.

Nous avons tenté de joindre les Éditions de l'Équinoxe, sans succès.

Photographie : illustration, Images Money, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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