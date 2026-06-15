Un éditeur condamné en appel pour défaut de paiement des droits d'auteur

La société Les Éditions de l'Équinoxe avait été condamnée en première instance, en 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, fin mai. Elle s'est bien rendue coupable, aux yeux de la justice, d'un manquement à son obligation de payer les droits d'auteurs afférents à un ouvrage publié par une maison d'édition qu'elle avait rachetée.
Le 15/06/2026 à 17:00 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
15/06/2026 à 17:00
0
Commentaires
0
Partages
En octobre 2012, les Éditions de l'Équinoxe, dirigées par Bertrand Roullier, reprennent, pour un montant de 150.000 €, le catalogue et les stocks de la Compagnie des éditions de la Lesse, dont les ouvrages parus sous la marque « Édisud ». C'est au sein de ce label que le photographe Laurent Giraudou avait publié, en 2009, le livre Un hiver en Provence qui, comme son titre l'indique, propose « une balade insolite à travers la Provence durant la saison hivernale ».
Quelques mois après le rachat par les Éditions de l'Équinoxe, Laurent Giraudou contacte la société afin d'obtenir le paiement des droits d'auteur dus suite aux ventes du titre, qu'il n'avait pas touchés depuis 2010. En 2020, Laurent Giraudou passe à l'étape suivante et assigne la maison d'édition en justice, réclamant 5207,02 € de droits d'auteur, avec intérêts à partir d'une mise en demeure réalisée en 2019.
Le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille donne une suite favorable à la demande du photographe, condamnant la maison à verser cette somme, aux entiers dépens ainsi qu'à 1500 € au titre des frais de procédure. Notons que la maison n'a pas comparu en première instance, indiquant « ne pas avoir pris la mesure de la situation en raison de graves perturbations lors de l'assignation, intervenue pendant la crise sanitaire ».
La maison d'édition a fait appel de la décision rendue en 2021, considérant que certaines demandes de l'auteur étaient irrecevables, car prescrites ou infondées.
Sur l'argument de la prescription de l'action de Laurent Giraudou, les Éditions de l'Équinoxe assuraient qu'il « aurait été informé depuis plus de cinq ans avant cette date que son ouvrage était mis en solde et qu'il pouvait racheter le solde restant ». Mais les documents produits n'ont pas convaincu la cour d'appel, d'autant plus qu'une photographie, non contestée, établit que l'ouvrage litigieux était toujours en vente en janvier 2018.
« [C]haque vente faisant courir un nouveau délai de prescription », rappelle la cour, il convient de démarrer à 2018 pour calculer le délai de prescription de 5 ans conforme aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Sur le manquement à l'obligation de verser des droits d'auteur, les Éditions de l'Équinoxe n'ont pas justifié leur paiement, tout en « admettant la vente de 248 exemplaires » entre la reprise d'Édisud et la fin du mois de décembre 2016, précise la décision de la cour d'appel, qu'ActuaLitté a pu consulter. Elle a estimé, au vu des documents produits, que la maison d'édition n'était pas en mesure de prouver « s'être exécutée régulièrement de son obligation de reddition de compte relative à l'ouvrage concerné ».
La cour d'appel est toutefois revenue sur le montant dû par les Éditions de l'Équinoxe à Laurent Giraudou. Elle estime en effet que le photographe « demande en réalité le paiement de droits impayés avant la reprise par la société Éditions de l'Équinoxe des éditions de la Lesse, le 15 octobre 2012 ».
À LIRE - Défaut d'information des auteurs : un éditeur condamné en appel
« Faute d'éléments chiffrés pour prendre en considération le seul stock existant postérieurement au 15 octobre 2012, et alors qu'il n'est pas établi que l'ouvrage ait été commercialisé postérieurement à la date du 31 décembre 2016 », la cour d'appel a décidé de réduire ce montant à 3895,62 €, pour couvrir ces 50,5 mois d'exploitation [entre octobre 2012 et décembre 2016, donc].
En outre, la partie perdante est condamnée à supporter les dépens d'appel, ainsi que 3000 € au titre des frais de procédure.
Nous avons tenté de joindre les Éditions de l'Équinoxe, sans succès.
Photographie : illustration, Images Money, CC BY 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Six ressortissants géorgiens ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris dans le dossier dit de l’« opération Pouchkine », vaste affaire de vols d’ouvrages anciens russes dans plusieurs bibliothèques européennes. Les peines prononcées vont de 18 mois d’emprisonnement avec sursis à 7 ans de prison ferme.
15/06/2026, 11:35
L’ADAGP annonce l’échec des négociations avec Meta autour du renouvellement de l’accord conclu en octobre 2024. Ce contrat permettait de rémunérer les artistes dont les œuvres sont partagées sur les plateformes du groupe, notamment Facebook et Instagram. Faute d’entente, la société d’auteurs entend désormais porter le litige devant le juge.
12/06/2026, 17:57
La représentation de Passeport, pièce écrite et mise en scène par Alexis Michalik, ne se tiendra finalement pas à Castres. Prévu en février 2027, le spectacle a été retiré de la programmation culturelle par la nouvelle municipalité dirigée par le Rassemblement national. L’auteur dénonce une décision politique, tandis que le maire Florian Azéma assure exercer ses prérogatives d’élu et conteste toute accusation de censure.
10/06/2026, 14:32
Le procès du volet français de l’« opération Pouchkine » s’est ouvert à Paris. Six ressortissants géorgiens sont jugés pour leur rôle présumé dans une série de vols d’ouvrages rares de littérature russe, commis ou tentés en 2023 à la Bibliothèque nationale de France, à la BULAC et à la bibliothèque Diderot de l’École normale supérieure de Lyon. Derrière ces disparitions, les enquêteurs soupçonnent un réseau transnational ayant ciblé, entre 2022 et 2023, plusieurs grandes bibliothèques européennes.
10/06/2026, 12:28
Vivendi contestera devant la Cour de justice de l’Union européenne l’arrêt rendu le 3 juin par le Tribunal de l’Union européenne dans le dossier Lagardère. Le groupe insiste : cette décision ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la procédure ouverte par Bruxelles sur les conditions de la prise de contrôle.
10/06/2026, 11:56
Le Professeur Jean-Yves Mollier, historien de l'Edition et professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, annonce avoir engagé une action en justice devant le Tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société ELECTRE, société éditrice de la revue Livres Hebdo.
03/06/2026, 20:03
Le principe est séduisant que d'assurer un minimum garanti pour les auteurs : la proposition Darcos-Robert protège les auteurs, mais laisse planer le risque d’une fausse avancée. Dans la suite de l'analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez souligne une difficulté décisive : telle qu’elle est rédigée, la mesure transforme ce minimum garanti en simple avance imputable sur les droits futurs.
03/06/2026, 08:08
Dans l'affaire Grasset, le droit d’auteur dévoile une véritable rupture de confiance entre écrivain et éditeur. Dans une analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez voit dans cette affaire la révélation d’un angle mort du contrat d’édition : le droit protège l’auteur lorsque le fonds change de mains, mais non lorsque le contrôle capitalistique de la société éditrice bascule.
03/06/2026, 08:07
L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.
01/06/2026, 18:05
Condamnées en juillet 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les Éditions du Lizay ont vu cette décision confirmée en appel, à Poitiers, au début du mois de mai. La structure s'est rendue coupable d'un défaut d'information de deux coauteurs, en ne communiquant ni arrêté de compte annuel ni relevé de leurs droits.
29/05/2026, 13:13
Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.
27/05/2026, 15:12
L’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio pour documenter et accélérer le retrait en ligne de copies illicites d’œuvres littéraires, notamment de contenus générés par intelligence artificielle reproduisant ou imitant des livres audio protégés.
25/05/2026, 11:47
Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.
20/05/2026, 12:52
Les conclusions de l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris relancent le contentieux sur la scission de Vivendi. Si l’affaire vise d’abord le droit boursier, elle touche directement l’édition : Louis Hachette Group, issu de l’opération, détient Hachette Livre, premier groupe français du secteur.
20/05/2026, 11:29
OpenAI étudie les options juridiques après un partenariat jugé décevant autour de ChatGPT dans l’iPhone. L’entreprise envisage notamment une notification de manquement contractuel, sans plainte engagée. Le dossier révèle un enjeu central pour l’IA grand public : la place accordée aux modèles dans les interfaces contrôlées par Apple et leurs outils d’écriture et de recherche.
16/05/2026, 09:58
À San Francisco, la juge Araceli Martínez-Olguín n’a pas validé immédiatement la transaction de 1,5 milliard de dollars négociée par Anthropic avec des auteurs. Le dossier, né de l’usage de livres piratés pour entraîner Claude, se resserre sur les frais d’avocats, les paiements aux plaignants et la répartition entre ayants droit, au cœur d’un précédent suivi par l’édition. La décision finale reste suspendue aux prochaines ordonnances du tribunal.
15/05/2026, 12:36
Le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de l’EUIPO qui refusait d’effacer une marque Obelix déposée pour des armes, munitions et explosifs. Les Éditions Albert René obtiennent une victoire procédurale importante : l’Office réexamine la renommée commerciale du personnage, sans réduire l’affaire à l’écart entre la bande dessinée et l’armement, ni à la différence entre les publics concernés dans l’Union européenne.
13/05/2026, 12:45
Après la publication par le Journal du Dimanche de captures d’écran issues d’une boucle WhatsApp réunissant des auteurs opposés à l’éviction d’Olivier Nora de la direction de Grasset, Guillaume Dasquié, auteur chez Grasset, a décidé d’attaquer l’hebdomadaire. En cause : la diffusion de conversations privées, mais aussi de numéros de téléphone, dont le sien et celui de Vanessa Springora.
13/05/2026, 12:33
Pour les auteurs de Grasset, le limogeage d’Olivier Nora a rappelé une évidence parfois négligée : le lien qui unit une œuvre à sa maison passe d’abord par le contrat d’édition. Et si nombre d’entre eux cherchent aujourd’hui une sortie de secours, une piste mérite d’être examinée avec sérieux.
10/05/2026, 18:33
L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.
08/05/2026, 08:59
Amazon sera bientôt fixé quant au dénouement de son recours pour « excès de pouvoir » du ministère de la Culture dans la mise en œuvre de la « loi Darcos », qui instaurait un tarif minimum des frais de port pour le livre. Le 15 avril dernier, la rapporteuse publique a demandé le rejet du recours, et le Conseil d'État rendra sa décision dans quelques jours.
07/05/2026, 16:03
J'avais rendez-vous à 8h45 au jardin Nelson Mandela. Paris, 75001. Des SMS reçus la veille, tardivement, pour une rencontre aux accents de services secrets. Au matin, une dizaine de personnes est présente, des sacs remplis d’affiches et des drapeaux de la CGT, dissimulés. Mais où allons-nous ? « Rue de Valois, parce que c’est un peu chez nous, là, finalement. » D'accord, mais pourquoi ces affiches ?
06/05/2026, 17:30
Condamné en 2024 à verser une amende de 83,3 millions $ (soit 70,8 millions €) à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, Donald Trump s'est heurté à une nouvelle fin de non-recevoir, le mercredi 29 avril dernier. Le président des États-Unis réclamait un réexamen de sa condamnation, que les juges ont refusé. Il pourrait désormais se tourner vers la Cour suprême.
04/05/2026, 17:21
Délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias depuis mai 2025, Wolfram Weimer est en froid avec le secteur du livre, dans son pays, après avoir qualifié plusieurs librairies d'« extrémistes politiques ». Cette étiquette a limité le versement d'une subvention à trois commerces, mais l'un d'entre eux a porté l'affaire devant le tribunal administratif, qui a donné tort au ministre.
30/04/2026, 13:10
Le 16 avril dernier, 17 universitaires publiés chez Fayard réclamaient une modification du droit de la propriété intellectuelle afin d’introduire une clause de conscience dans le contrat d’édition, sur le modèle de celle existant pour les journalistes. Le collectif compte désormais 70 personnes et leurs revendications évoluent de même.
28/04/2026, 19:36
À Chicago, un cambriolage chez Elite Sports Cards and Comics expose la valeur prise par les cartes Pokémon et sportives. Plus de 100.000 $ de marchandise ont disparu en quelques minutes, dans un commerce indépendant où comics, cartes et produits de collection relèvent désormais d’un stock à forte liquidité. L’affaire illustre le risque nouveau pesant sur ces détaillants culturels spécialisés, confrontés à la spéculation.
27/04/2026, 16:10
En Allemagne, la police du Brandebourg alerte sur une escroquerie visant des particuliers qui cherchent à vendre leurs collections de livres. Sous couvert de trouver un acheteur, de faux intermédiaires réclament des frais de numérisation, d’enregistrement ou de notaire. Une fraude de proximité où la valeur supposée du livre sert d’appât.
25/04/2026, 11:40
Le 16 avril dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a publié un arrêt très attendu dans l'affaire C‑496/24, qui opposait deux organismes néerlandais aux constructeurs HP et Dell, ainsi qu'à l'organisation Stobi, qui représente les intérêts des sociétés qui s'acquittent de la taxe sur la copie privée. La CJUE a estimé que cette dernière n'était pas due dans le cas d'une copie pour lecture en continu hors ligne au sein d'un service de streaming.
23/04/2026, 12:19
La plainte californienne contre Amazon franchit un cap. Des éléments judiciaires rendus publics décrivent un mécanisme par lequel la plateforme aurait poussé vendeurs et distributeurs à relever leurs tarifs ailleurs pour éviter d’être battue sur les prix. Pour le commerce du livre, l’affaire réactive une question ancienne : celle du pouvoir contractuel d’Amazon sur tout un écosystème.
22/04/2026, 13:10
Le règlement conclu entre Anthropic et des titulaires de droits sur des centaines de milliers de livres entre dans sa phase décisive. L’audience d’approbation finale, prévue mi-mai, validera un accord de 1,5 milliard de dollars. L'implication des ayants droit face aux enjeux juridiques place ce dossier au cœur des rapports de force opposant industrie du livre et intelligence artificielle.
21/04/2026, 10:35
Le départ d’Olivier Nora de la maison Éditions Grasset, dans le sillage de la prise de contrôle du groupe Hachette Livre par Vincent Bolloré, agit comme un révélateur. Derrière la crise éditoriale, une question émerge : que deviennent les salariés, privés de tout outil juridique face à un basculement idéologique qu’ils ne maîtrisent pas ?
20/04/2026, 16:32
La rue de Valois se moquerait-elle du monde, en général, et des institutions républicaines en particulier ? René Pilato, député de Charente, adresse à ActuaLitté un courrier dénonçant un décalage croissant entre les ambitions du législateur et les arbitrages administratifs, accusés de réintroduire des équilibres contestés.
18/04/2026, 09:48
Le tribunal de Rome a relaxé Roberto Saviano dans la procédure pour diffamation intentée par Matteo Salvini après une formule lancée en 2018. Le jugement, rendu le 17 avril, dépasse le face-à-face entre un écrivain et un responsable politique : il éclaire la frontière entre invective, référence historique et critique légitime dans l’espace public italien, sur fond de pressions anciennes autour de la protection policière de l’auteur.
17/04/2026, 15:32
Grasset a fait sauter un verrou : derrière le départ de plus de 170 auteurs se joue une question centrale, jusqu’ici quelque peu ignorée du droit : un écrivain peut-il reprendre ses œuvres lorsque sa maison change de cap ? Entre vide juridique, déséquilibre contractuel et offensive politique sur le livre, la crise actuelle impose un débat de fond sur une possible clause de conscience des auteurs.
17/04/2026, 15:15
Aux États-Unis, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) désigne une agence fédérale dédiée aux actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales. Elle est aussi la bête noire de Donald Trump et de son administration, qui tentent depuis des années d'obtenir la baisse de ses crédits, voire sa suppression. Malgré un revers en justice, le président prévoit d'ores et déjà un budget 2027 qui condamne l'IMLS.
10/04/2026, 16:18
Aux États-Unis, la lutte contre le piratage en ligne change d’échelle. Après une décision de la Cour suprême favorable au fournisseur d’accès Cox, élus républicains et démocrates travaillent à un texte commun pour autoriser le blocage judiciaire de sites étrangers dédiés à la contrefaçon. Le dossier touche aussi directement le livre, soutenu par les organisations d’auteurs et contesté par les défenseurs des libertés numériques.
06/04/2026, 10:35
Autres articles de la rubrique Métiers
Le Kennedy Center de Washington n’affiche plus le nom de Donald Trump depuis samedi 13 juin. La prestigieuse salle de spectacles a appliqué une décision de justice fédérale qui invalidait l’appellation adoptée en décembre 2025 par son conseil d’administration. Le juge Christopher Cooper a estimé qu’une telle modification relevait du Congrès, le centre étant un mémorial national dédié à John F. Kennedy.
15/06/2026, 17:24
La mairie de Toulouse a ouvert un examen déontologique concernant Bertrand Le Digabel, bibliothécaire municipal au sein du réseau des bibliothèques de la Ville, également fondateur et responsable des éditions Auda Isarn. Cette maison d’édition toulousaine publie ou republie des auteurs et des ouvrages liés aux mouvances nationaliste, identitaire, collaborationniste ou néonazie.
15/06/2026, 16:59
Le phénomène inquiète tout particulièrement le Syndicat de la librairie française (SLF) : ces dernières années, de plus en plus de librairies sont prises pour cibles en raison de leur sélection d'ouvrages ou d'affichages en vitrine. L'« engagement » des commerces du livre est-il devenu condamnable ? Et quels sont ses effets sur sa clientèle ?
15/06/2026, 15:05
Depuis cinq ans, OmaxBooks construit un pont entre les auteurs afro-américains et les lecteurs francophones. Après avoir publié les versions françaises des ouvrages d’Issa Rae, Common, Taraji P. Henson, Rick Ross, 50 Cent, Gucci Mane ou encore Donda West, la maison d’édition indépendante lance aujourd’hui une campagne participative autour de deux nouvelles parutions consacrées à Tupac Shakur et Nipsey Hussle.
15/06/2026, 13:00
La division antitrust du ministère américain de la Justice a clos, vendredi 12 juin, son enquête sur le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. L’opération, valorisée à 81 milliards $ en capitaux propres et 110 milliards $ en valeur d’entreprise, touche directement l’économie du livre : elle rassemble des univers issus de la bande dessinée, du roman et de la fantasy, au moment même où Paramount relance une activité éditoriale maison.
15/06/2026, 12:34
La réforme de la facturation électronique impose aux entreprises petites et moyennes PME une transformation de leurs systèmes financiers à partir du 1er septembre 2026 pour la réception des factures électroniques des fournisseurs et, à compter du 1er septembre 2027, l'envoi de toutes les factures aux clients.
15/06/2026, 12:17
En 2025, la Chambre du livre d’Ukraine a enregistré 15.069 titres imprimés, pour 33,2 millions d’exemplaires. À partir de ces données, Chytomo place KSD en tête des éditeurs ukrainiens, à la fois en nombre de titres et en tirage. Le classement éclaire un marché toujours actif malgré la guerre, mais marqué par le poids des grands groupes et de l’édition scolaire.
15/06/2026, 11:21
Trente-quatre comic books américains de l’âge d’or entrent en vente le 15 juin sur MyComicShop.com. La plupart proviennent de la collection James Strand, pillée après la mort du collectionneur de Portland, puis partiellement récupérée par le FBI.
15/06/2026, 10:50
Une enquête commandée par l’Authors Guild au cabinet Codex Group décrit un écart marqué entre lecture et achat neuf. L’organisation d’auteurs estime que la multiplication des canaux d’accès, entre bibliothèques, abonnements, prêt informel, occasions et piraterie, pèse sur la rémunération des écrivains.
15/06/2026, 10:41
« Nos héritages culinaires », le premier ouvrage des Éditions Topaze, est un beau livre de cuisine, de rencontres et de conversations. Le lecteur y trouvera des recettes mais aussi des textes pour saisir les ressorts intimes et sociaux de l’acte de cuisiner et de partager un déjeuner.
15/06/2026, 10:30
Nommée au ministère de la Culture, Isabelle Chardonnier quittera la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est le 22 juin prochain. La rue de Valois ouvre donc l'appel aux candidatures pour lui succéder.
15/06/2026, 10:11
400 pages, 350 photographies, 3,5 kg de beau papier. Un ouvrage photographique contenant toute la mémoire et l’énergie de la « Normandy Beach Race ». Un concentré d’humanité et de mécaniques sur une des plages mythique du débarquement, Riva Bella.
14/06/2026, 10:00
À Portland, Street Books roule toujours avec des romans dans ses sacoches. Fondée en 2011 pour apporter des livres aux personnes sans domicile, cette bibliothèque mobile distribue désormais aussi lunettes de lecture, produits d’hygiène, Narcan (utilisée contre les overdoses aux opioïdes) et sacs de couchage.
13/06/2026, 11:53
Le 27 mai, l’Australie a consacré son National Simultaneous Storytime 2026 à Luna Roo: The Kangaroo Baller. À midi, bibliothèques, écoles, familles et lieux culturels lisaient le même album jeunesse, publié par Little Book Press. Derrière l’image réjouissante d’un kangourou capitaine de football, l’événement révèle la mécanique très organisée d’une campagne nationale de lecture.
13/06/2026, 11:41
Dans le comté d’Essex, en Angleterre, les autorités locales dirigées par Reform UK ont demandé aux bibliothèques de suspendre une partie de leur communication autour de certains événements, notamment la Marche des fiertés et le Mois de l'Histoire Noire. Cette consigne, qui cible tout le réseau, provoque les critiques d’associations locales engagées pour les bibliothèques et les droits LGBT+.
13/06/2026, 11:30
Pour la troisième fois, annoncés pour le 30 octobre 2026, des contes du Livre des Rois — le récit légendaire de l’ancien royaume de Perse par le grand poète Ferdowsi, au XIe siècle — prennent vie dans cet étonnant livre animé, ingénieusement conçu et superbement réalisé.
13/06/2026, 10:00
La proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, très suivie et encouragée par les ayants droit, notamment les éditeurs et les auteurs, n'a pas été examinée, ce 11 juin, par l'Assemblée nationale. L'agenda était particulièrement chargé, certes, mais le groupe macroniste Ensemble pour la République a fait preuve d'une étrange assiduité dans le dépôt d'amendements, compromettant un peu plus la perspective d'un vote... Le Syndicat national de l'édition, dans un texte reproduit ci-dessous, dénonce une « obstruction ».
12/06/2026, 14:38
Au 10, place Saint-Michel, l’un des anciens locaux de Gibert Jeune doit accueillir un restaurant Manhattn’s Burger. Le lieu, fermé depuis 2021, fut longtemps l’une des adresses les plus identifiées du Quartier latin. L’enseigne belge de burgers occupera les anciens espaces de la librairie, soit environ 360 m². La mairie du VIe arrondissement a confirmé le projet, sans s’y opposer.
12/06/2026, 13:35
Tout le monde connaît la franchise Jurassic Park. Depuis des décennies, les dinosaures fascinent le grand public dans le monde entier à travers le cinéma, les jeux vidéos ou les romans. Pourtant, il est si rare d’en croiser dans la littérature fantasy ! Alors, que se passerait-il si ces créatures n’étaient pas des monstres à fuir, mais des compagnons du quotidien liés aux humains par une magie ancestrale ?
12/06/2026, 13:00
Le mercredi 10 juin, l'examen en première lecture, au Sénat, de la proposition de loi relative au contrat d’édition, a été l'occasion pour la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), coauteure du texte, d'avancer une « clause de confiance ». Cette dernière visait à renforcer la protection des auteurs en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition, dans la foulée de l'affaire Grasset. Malgré un soutien surprise du gouvernement, la mesure n'a pas été retenue en raison de la mobilisation de la droite et du centre.
12/06/2026, 11:47
Le gouvernement avait prévenu voilà quelques jours : les conséquences de la guerre au Moyen-Orient imposeraient de prendre des mesures, et celles-ci sont forcément austéritaires. Afin de respecter les objectifs de la loi de finances 2026, le ministère de l'Action et des Comptes publics sabre dans les budgets, notamment celui du ministère de la Culture...
12/06/2026, 11:09
Le Cycle Éternel est un conte musical créé et présenté sur scène à travers le Québec depuis plusieurs années par Regina Reichherzer, musicienne, conteuse, horticultrice et siffleuse ! Cette œuvre sensible et immersive, qui aborde la nature, les cycles de la vie, la transformation et le lien au Vivant, est aujourd’hui adaptée en livre jeunesse musical illustré destiné aux enfants de 5 à 11 ans.
12/06/2026, 10:30
Les éditions Gallimard ont rejeté les accusations portées contre elles par Boualem Sansal, dans son livre La Légende et dans plusieurs entretiens accordés autour de sa parution. L’écrivain franco-algérien, qui a quitté son éditeur historique pour rejoindre Grasset, met en cause la maison de la rue Gaston-Gallimard pour son attitude pendant et après sa détention en Algérie.
11/06/2026, 18:16
L’écrivain, scénariste et réalisateur Mehdi Charef est mort à 73 ans. Sa famille et son éditeur, Hors d’atteinte, ont annoncé qu’il s’était éteint « dans son sommeil », à son domicile en Île-de-France, dans la nuit du 9 au 10 juin 2026.
11/06/2026, 17:51
Ce 11 juin, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle devait être examinée, en première lecture, à l'Assemblée nationale, après son adoption, en avril, par le Sénat. Le sujet a toutefois été relégué à la toute dernière place de l'ordre du jour en raison de nombreux amendements, dont une large partie a été déposée par le groupe macroniste Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal.
11/06/2026, 16:36
Michel Lafon republie le 9 juillet Moonwalk, la seule autobiographie signée Michael Jackson. Portée par le succès du biopic Michael, cette nouvelle édition s’annonce comme l’un des retours éditoriaux marquants de l’été : la maison indique un premier tirage de 20.000 exemplaires et des précommandes déjà installées en tête des classements. La première édition, sortie en août 2009, s'est écoulée à plus de 35.000 exemplaires.
11/06/2026, 16:29
Après une première vie dans un recueil caritatif, Les Monstres Anonymes d’Eidole s’apprêtent à conquérir, de nouveau, le cœur des lecteurs. Cette fois-ci, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour distraire l’assemblée, très critique, des adolescents.
11/06/2026, 15:30
Penguin Random House India ne fournira donc pas The Once and Future Riot, le nouveau livre de Joe Sacco consacré aux violences communautaires de Muzaffarnagar en 2013. L’éditeur invoque un contrôle juridique préalable, notamment une carte aux frontières jugées inexactes et des demandes de citations restées sans réponse.
11/06/2026, 13:21
Dans plusieurs bibliothèques nord-américaines, les automates de prêt, retour, tri ou retrait font littéralement partie de l'équipe. Des équipes les surnomment Glinda, Irma, Jean, James ou The Bookinator. Rapportée par Bibliotheca, l’anecdote amuse, mais elle dit aussi quelque chose du quotidien professionnel : l’automatisation s’apprivoise parfois par le langage et l’humour interne.
11/06/2026, 12:56
Le groupe Auzou a annoncé le rachat de Gulf stream Éditeur, conclu le 7 mai 2026. La maison nantaise, présente dans les livres jeunesse, les romans, les documentaires, les albums, la carterie et l’illustration, conserve son équipe, sa direction générale et son implantation, tandis que la diffusion de ses catalogues passe chez EDI à compter de janvier 2027.
11/06/2026, 12:10
En première lecture, le Sénat a adopté la proposition de loi des sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert, qui fait entrer dans la loi plusieurs éléments découlant de négociations interprofessionnelles. Malgré un avis favorable plutôt surprenant de la part du gouvernement, la « clause de confiance » n'a pas été ajoutée au texte. Les coauteures du texte assurent cependant qu'elles poursuivront le travail sur la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition.
11/06/2026, 11:58
Le jeudi 18 juin 2026, de 9h à 18h, le lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge accueillera la première étape de la tournée nationale 2026 du Livrodrome, parc d’attractions littéraires itinérant destiné aux jeunes de 11 à 18 ans. Près de 1000 adolescents sont attendus pour découvrir une autre manière d’aborder le livre et la lecture, à travers une vingtaine de dispositifs ludiques, créatifs et pluridisciplinaires.
11/06/2026, 11:50
À Varsovie, la Fondation Kalimat a offert une bibliothèque arabe mobile à Marhaba Bolanda, association de Wrocław. Destinée aux enfants arabophones de Pologne, elle transforme un objet de lecture en outil de transmission familiale, entre diaspora, foire internationale du livre et diplomatie culturelle de Sharjah. L’initiative replace la langue maternelle au centre de la médiation jeunesse, loin des rayons ordinaires.
11/06/2026, 11:34
Découvrez Tricot, cidre & mauvaise foi, une comédie romantique d’automne. Entre une boutique de laine, un producteur de cidre grincheux, un chien incontrôlable et un village normand haut en couleur, ce projet Ulule me permet de créer une édition reliée collector avec de magnifiques finitions. Grâce à vous, nous pouvons débloquer des bonus exclusifs comme des pages de garde illustrées ou encore de la dorure sur la couverture !
11/06/2026, 11:00
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
Commenter cet article