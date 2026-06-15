Carla Briner et Violaine Chivot, nouvelles agentes chez AJA

L’information marque une nouvelle étape pour une structure qui entend accompagner le développement du métier d’agent en France, dans un secteur où la représentation des auteurs, la négociation des droits et l’accompagnement éditorial occupent une place de plus en plus visible.

Carla Briner et Violaine Chivot ont déjà signé de nouveaux projets en tant qu’agentes avec les éditions Point Nemo et les éditions Rivages.

De l’édition étrangère à la représentation d’auteurs

Carla Briner travaille dans l’édition depuis près de vingt ans. Elle a grandi près d’Oxford, au Royaume-Uni, et vit aujourd’hui en France.

Elle a commencé sa carrière chez Hachette Livre, où elle a été éditrice du domaine étranger chez Les Deux Terres et Le Masque/JC Lattès. Elle y a publié des auteurs de littérature générale et de polar venus de différents pays.

Son parcours l’a ensuite conduite vers le métier d’agente littéraire et les droits étrangers. Elle a travaillé comme consultante auprès d’agences britanniques, dont Peters, Fraser + Dunlop, puis comme agente et responsable de cession de droits étrangers avec l’agence barcelonaise Pontas Agency.

Chez AJA, Carla Briner se spécialise dans la littérature, les récits littéraires, la non-fiction narrative et les polars. Elle se dit également ouverte aux romans hybrides, aux croisements de genres et aux romans d’anticipation réalistes.

AJA met en avant son intérêt pour les textes portés par une exigence stylistique et narrative, les voix fortes, les personnages nuancés et les histoires capables de circuler au-delà des frontières et des langues. L’agence souligne également son expérience d’éditrice, qui lui permet d’accompagner les manuscrits dans leur développement.

Carla Briner représente notamment Myriam Chirousse, Benjamin Carteret, Camille Neveux, Marcia Hutchinson, qui a été en dernière sélection cette année pour le prestigieux Women's Prize au Royaume-Uni, et Ayotola Tehingbola.

Des voix singulières et engagées

Violaine Chivot a étudié les lettres et l’italien avant d’entrer dans le monde du livre. Elle a fait ses premiers pas chez Calmann-Lévy et Rue Fromentin, puis a rejoint JC Lattès-Le Masque. Elle y a travaillé plus de dix ans comme éditrice, en fiction et en non-fiction, notamment dans le domaine du roman noir français et étranger. En 2024, elle s’est lancée en indépendante, accompagnant des auteur·ices « aux projets sensibles et engagés ».

AJA met en avant son souhait de représenter des voix singulières, qui interrogent les normes, les marges, les dérives politiques et les faiblesses judiciaires, mais aussi les progrès et l’humanité du monde contemporain. Convaincue de la porosité des genres, Violaine Chivot souhaite défendre des livres et des bandes dessinées relevant de la fiction, de la non-fiction ou de la non-fiction narrative, dès lors qu’ils portent ces préoccupations.

Elle représente notamment Amanda Castillo, Aude Rouaux et Renée Greusard.

Une agence littéraire fondée à Paris

Anna Jarota Agency a été fondée à Paris en 2008 par Anna Jarota. Originaire de Pologne, diplômée en philologie anglaise et en psychologie à l’université de Łódź, elle a d’abord travaillé comme libraire à Paris, avant de poursuivre son parcours à Londres comme agente chez Andrew Nurnberg Associates. Elle a ensuite été directrice des droits étrangers chez XO Éditions, avant de créer sa propre structure.

L’agence s’est développée autour de la représentation d’auteurs, de la négociation des droits littéraires et artistiques, des droits étrangers et, plus largement, de l’accompagnement des textes dans leur circulation éditoriale.

AJA dispose d’une équipe parisienne structurée autour de plusieurs pôles : représentation littéraire, droits étrangers, accompagnement administratif, comptabilité et suivi des auteurs. Megan Husain y occupe la fonction de directrice des droits étrangers. L’agence travaille également avec un bureau à Varsovie, ouvert en 2014.

Avec ces deux arrivées, AJA renforce son activité de représentation d’auteurs en France, entre accompagnement éditorial, défense des droits et circulation internationale des œuvres.

Crédits photo : Carla Briner et Violaine Chivot (© Teresa Suarez, AJA)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com