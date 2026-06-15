Renaud Meyer remporte le Prix du roman Version Femina 2026

Cette édition 2026 était la 19e du prix. Le jury devait départager les huit coups de cœur sélectionnés chaque mois par les lectrices et lecteurs de Version Femina, de septembre 2025 à avril 2026.

Les délibérations se sont tenues le 29 avril dans un salon du restaurant Benoit, à Paris. Trois tours de scrutin ont été nécessaires pour désigner le lauréat. Parmi les romans encore en lice figuraient Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi, publié chez Philippe Rey, Pilote automatique d’Eliot Ruffel, publié aux Éditions de L’Olivier, Appel manqué de Carole Fives, publié à L’Arbalète/Gallimard, Retour à Balbec de Renaud Meyer, publié chez Buchet-Chastel, et Les Courants d’arrachement d’Élise Lépine, publié chez Grasset.

Au deuxième tour, le vote s’est concentré autour des romans d’Élise Lépine et de Renaud Meyer, avant que ce dernier ne s’impose au troisième tour, rapporte l'hebdomadaire qui porte le prix.

Dans Retour à Balbec, Renaud Meyer met en scène Samuel Pakhchelian, jeune pianiste virtuose d’origine arménienne. Le personnage a passé les moments les plus marquants de son enfance à Balbec, station balnéaire normande inventée par Marcel Proust, auprès de sa grand-mère Maryam. Celle-ci l’a élevé et a occupé une place centrale dans sa vie, alors que sa mère biologique poursuivait sa carrière d’actrice.

À la mort de Maryam, Samuel interrompt sa carrière à l’âge de 30 ans. Dix ans plus tard, il accepte de jouer lors d’un concert exceptionnel organisé dans un festival de musique à Sainte-Marguerite-sur-Mer, à quelques kilomètres de Balbec. De retour sur les lieux de son enfance, il aperçoit au balcon d’une chambre du Grand Hôtel une vieille dame dont la silhouette lui rappelle celle de sa grand-mère. Cette femme, écrivaine, affirme se souvenir de l’enfant aux yeux gris qui jouait autrefois sur la plage.

Le roman suit la relation qui se noue entre Samuel et cette vieille dame, ainsi que la présence d’un piano ancien qui aurait appartenu à Gabriel Fauré. Le récit associe ainsi la mémoire familiale, la musique, la littérature et l’imaginaire proustien.

Retour à Balbec est le cinquième roman de Renaud Meyer. L’auteur est également metteur en scène et acteur. Avant de se consacrer au théâtre et à l’écriture, il a été juriste puis journaliste.

Le Prix du roman Version Femina est doté d’un chèque de 3000 euros. Le jury 2026 était composé notamment de Philippe Claudel, Dominique Bona, Anne Goscinny, Irène Frain, Philippe Grimbert, Anne Michelet et Emmanuelle Demarest. Abigail Assor, lauréate 2025 pour La Nuit de David, publié chez Gallimard., était absente mais avait transmis son vote.

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Crédits photo : Renaud Meyer (©Philippe Matsas, Buchet-Chastel)

Par Hocine Bouhadjera

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