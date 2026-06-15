Climat : pourquoi “la lassitude peut vite devenir indifférence

Climat : de l’information à l’action

Pourrait-on souhaiter qu’il y ait encore davantage de mises en garde, d’articles, d’émissions sur le dérèglement climatique ? Oui, bien sûr. Elles ont trop longtemps fait défaut. Mais on ne le constate que trop bien : l’information seule (en particulier sur l’ampleur du phénomène, les problèmes qu’il cause et ses conséquences prévisibles) ne détermine pas à passer à l’action. Heureusement, des pistes existent pour y remédier, auxquelles le monde du livre, parmi d’autres, peut prendre part, du fait de son influence sur la circulation des idées et des représentations.

Quand l’information paralyse

Parlons d’abord des difficultés. C’est à juste titre qu’on entend de plus en plus parler de l’éco-anxiété (définie officiellement en 2017). Qu’est-ce qui est susceptible de la déclencher ? Toute information que l’on peut recevoir au sujet de la crise climatique.

Très présente chez les jeunes notamment, elle témoigne, selon les médecins, d’une prise de conscience normale et saine de la situation : on commence à mesurer le danger, ainsi que la tâche qui nous attend. Le problème, c’est que ce qui éveille la conscience peut simultanément entraver l’action. En effet, s’informer risque de relancer la peur et le sentiment d’impuissance, conduisant à une véritable paralysie.

Cela peut même conduire jusqu’au déni climatique. Car, contrairement à ce que l’on pourrait penser, le déni repose sur une reconnaissance (implicite, profonde, parfois inconsciente) de la menace qui nous guette : refuser sa réalité, c’est refuser d’être submergé par tout ce qu’elle inspire de sentiments négatifs. C’est un acte de défense… mais une très mauvaise stratégie sur le long terme !

Le climat en boucle

Même si, encore une fois, on doit déplorer le peu de place occupée par le sujet dans les médias en France (au Royaume-Uni par exemple, même les tabloïds s’y sont mis), une population exposée régulièrement à ce sujet y devient peu à peu insensible. C’est d’autant plus le cas si l’information adopte les mêmes angles récurrents : reportages sur les phénomènes extrêmes, crise multiforme, mais abusivement réduite à un « réchauffement » global, appel à la responsabilité individuelle… La lassitude peut vite devenir indifférence.

Il faut dire que le dérèglement climatique n’est pas toujours facile à se représenter. Celui-ci repose sur une tendance à la hausse de moyennes et d’extrêmes (températures, précipitations…). Il est difficile d’en faire jour après jour l’expérience directe. Plus étonnant : les témoins ou les rescapés de désastres liés au climat ne modifient pas toujours pour autant leur vision de l’avenir. C’est ce que l’on appelle « le biais d’optimisme ».

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Enfin, comme n’importe quel sujet de préoccupation, celui-ci n’est pas le seul à habiter nos esprits. Il a en outre l’inconvénient de sembler souvent lointain, dans le temps comme dans l’espace : autant de (fausses) bonnes raisons de le rejeter à l’arrière-plan, d’où il a ensuite beaucoup de mal à sortir.

Le prisme de nos convictions

Dans un monde idéal, chacun recevrait des faits précis, les comprendrait exactement et y répondrait de façon cohérente et rationnelle, pour ne pas dire unanime. Seulement, voilà : l’être humain ne reçoit jamais des faits comme une calculatrice reçoit des chiffres.

Il n’est même pas nécessaire de convoquer la désinformation pour que des problèmes surgissent. Très vite, la psychologie s’en mêle, avec nos modèles mentaux. Ces derniers sont constitués par nos expériences, notre éducation, nos connaissances, nos conditions de vie…

Ils sont responsables de nos opinions et de nos valeurs, et, à l’occasion, peuvent agir comme des filtres : nous aurons naturellement tendance à nous informer auprès de médias ou de personnes dont les points de vue sont déjà proches des nôtres. Nous tendrons aussi à juger peu pertinentes des informations qui remettent en cause nos convictions, voire à les oublier.

D’autres données sociologiques compliquent encore les choses. Ainsi, chacun se définit comme membre d’une ou de multiples communautés (classe, métier, religion, nation…) ; en retour, cette définition suppose l’existence des « autres », étrangers auxdites communautés, quand ils n’en sont pas les symétriques ou les antagonistes.

Ainsi, la défense du climat ayant été trop longtemps, et étant encore, associée à une certaine famille politique, ceux qui ne se reconnaissent pas dans celle-ci auront plus de mal à admettre que les discours sur le climat les concernent. Cette opposition latente entre « nous » et « les autres » mène également à simplifier, jusqu’à la caricature, les positions de ces « autres », comme s’ils formaient un bloc uniforme et radical : de quoi éloigner les chances d’une entente ou d’un compromis. En pareil cas, ce n’est pas en se bornant à communiquer des informations qu’un camp a les meilleures chances de convaincre l’autre.

La voix compte plus que les mots

Tout cela ne veut pas dire, heureusement, qu’il faut renoncer à communiquer pour espérer un passage à l’acte, étatique comme collectif. À nouveau, psychologues, sociologues, mais aussi activistes sur le terrain ont plusieurs éléments à nous transmettre ; peut-être, à l’heure actuelle, les relayer ou les appliquer devient-il une responsabilité collective, et des maisons d’édition en particulier.

Ainsi, le messager importe plus que le message. La parole des gens en qui nous avons confiance a tout simplement plus de poids que celle des experts. Aux États-Unis, on a observé que les porte-parole les plus efficaces du climat auprès des conservateurs étaient des croyants ou des membres de l’armée, par exemple. On écoutera aussi plus facilement quelqu’un qui prend un risque ou ne sert manifestement pas ses intérêts.

Plutôt que des faits objectifs, des expériences personnelles, avec une résonance émotionnelle, ont de meilleures chances d’entraîner des adhésions : de cette manière, il est bien plus facile pour les interlocuteurs de les relier à leurs expériences personnelles. L’environnement urbain empêche-t-il la chaleur de redescendre la nuit autour de vous ? La proximité de la côte vous inquiète-t-elle sur la montée inéluctable des océans ?

Des auteurs décrivant leurs expériences et abordant franchement les interrogations ou les inquiétudes qu’elles ont fait naître peuvent s’avérer d’efficaces ambassadeurs de la cause climatique. Les romanciers peuvent également remplir ce rôle, comme Gilles Leroy, auteur du désormais classique Zola Jackson, qui décrit la maison de son héroïne lentement inondée par les eaux qu’a libérées l’ouragan Katrina.

Informer autrement pour agir vraiment

Tenez compte des valeurs de votre interlocuteur et de sa façon de vivre. Rien ne vous oblige à être d’accord avec lui sur tout (avec qui le seriez-vous ?). Mettez l’accent sur ce qui rassemble, non sur ce qui divise.

Le plus judicieux est de choisir un cadre pertinent pour l’autre : non global, mais local et actuel. Un étudiant sera sensible aux emplois créés par l’énergie verte ; un médecin, aux effets touchant à la santé ; une population rurale, aux conséquences sur l’agriculture… Tous les secteurs étant nécessairement affectés, des transports jusqu’à la sécurité, il n’existe pas de mauvais cadre pour évoquer le sujet.

En particulier, tel livre proposant tel angle spécifique sur cet immense sujet sera pertinent pour certains lecteurs et non pour d’autres : c’est tout l’intérêt de la démarche des libraires qui feront le choix de certains ouvrages précis, et, le cas échéant, opteront pour une mise en vitrine susceptible de capter l’intérêt de leur clientèle.

Pour contrer l’éco-anxiété ou éviter le déni, il est primordial d’admettre que la situation est inquiétante (d’où l’intérêt de livrer de ses impressions personnelles), mais surtout, de donner des raisons d’espérer.

D’une part, chacun peut, dans le cadre d’une ou de plusieurs communautés, réfléchir à des mesures concrètes et efficaces pour améliorer les choses : les mettre en place fait beaucoup pour apaiser les émotions négatives, et c’est pourquoi beaucoup de livres qui abordent ces émotions en présentent. D’autre part, les initiatives, les recherches, les avancées en faveur du climat se multiplient, et beaucoup de médias « verts » s’en font justement le relais : saviez-vous par exemple que deux think tanks en France ont élaboré des plans de décarbonation du pays tout à fait réalistes ?

Ce n’est donc pas l’information seule qui nous sauvera. Il importe surtout de l’employer à bon escient, et surtout de l’accompagner d’écoute, de tentative de comprendre l’autre et de se faire comprendre de lui. Nous avons besoin de toutes les forces en présence.

L’important n’est pas de changer qui sont les autres : c’est de voir dans quelle direction vous pourrez employer ce qu’ils ont à apporter. En effet, face au climat, la question n’est plus de convaincre, mais de rassembler.

Par Auteurs Piktos

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