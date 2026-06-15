Récits, scène et débats aux Estivales du Haut-Calavon 2026

Sous le marrainage de Vinciane Despret, cette édition aura pour thème « peuples des mers, des terres et des cieux ». Laure Limongi, Charles Dantzig, Pierre-Olivier Dittmar, Bart Van Loo, Pierre Haski, Thomas Snégaroff, Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre figurent parmi les invités annoncés.

Le festival prendra place au Domaine Les Davids, route de Banon, entre Lure, Ventoux et Luberon. Des rendez-vous au musée de Salagon, à Mane, et dans l’église de Salagon sont également au rendez-vous. Les rencontres et concerts sont annoncés dans le théâtre de verdure du domaine.

Le volet littéraire s’ouvre par des conversations publiques avec des auteurs, des journalistes, des historiens et des dramaturges. La programmation ne se limite pas aux livres publiés : elle inclut aussi une master class, un atelier d’écriture, un spectacle, une performance et plusieurs échanges menés par Vinciane Despret, Béatrice Delvaux ou Sigrid Bousset.

Le 27 juillet à 11h, Laure Limongi sera en conversation avec Vinciane Despret autour de L’Invention de la mer. Le même jour, à 20h45, Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre participeront à une rencontre avec Vinciane Despret. Le programme les présente respectivement comme comédien et metteur en scène, et dramaturge.

Des livres au débat public

Le 28 juillet, les rendez-vous commenceront à 8h30 avec un vagabondage matinal musical et philosophique réunissant Raphaël Imbert et Martin Legros. À 11h, Charles Dantzig sera en conversation avec Béatrice Delvaux autour d’Inventaire de la basse période. À 18h, Pierre-Olivier Dittmar interviendra lors d’un apéro avec Vinciane Despret autour de L’Invention de l’animal. Essai d’anthropologie médiévale.

La soirée du 28 juillet sera consacrée à Meat me in Paradise. Pour une suite des mondes, présenté à 20h45 par la compagnie Massimo Furlan. La proposition est annoncée avec Vinciane Despret et Pierre-Olivier Dittmar.

Le 29 juillet à 11h, Bart Van Loo participera à une master class en conversation avec Béatrice Delvaux et Sigrid Bousset, écrivain et homme de scène. La même journée comprendra aussi, à 17h, une visite accompagnée de l’exposition Variations rouges d’Yves Zurstrassen au musée de Salagon, suivie à 18h d’une conversation dans les jardins avec Yannick Mercoyrol.

Le 30 juillet à 10h30, Pierre Haski interviendra autour de La fin d’un monde, en conversation avec Béatrice Delvaux. À 18h, interviendra un hommage posthume à Leïla Shahid par Laure Adler, Françoise Nyssen, Fabienne Verstraeten, Sigrid Bousset et Béatrice Delvaux.

Écrire, dire, mettre en scène

Thomas Snégaroff sera présent sur deux jours. Le programme annonce le spectacle « Ils ne méritent pas tes larmes » le 30 juillet à 20h45, puis une rencontre le 31 juillet à 11h. Les deux rendez-vous sont indiqués en conversation avec Béatrice Delvaux.

L’écriture sera aussi abordée sous forme d’atelier. Les 27 et 28 juillet à 15h30, Coraline Soulier, oulipienne et professeure de lettres animera Le plaisir d’écrire ensemble.

La dernière soirée fera place à Agnès Jaoui. Une rencontre avec la comédienne et chanteuse est prévue le 31 juillet à 18h, en conversation avec Béatrice Delvaux. Elle sera suivie à 20h45 d’un concert avec l’Ensemble Canto Allegre.

Les Estivales du Haut-Calavon sont une initiative de Sophie Le Clercq. La direction artistique et la coordination sont assurées par Renaud Huberlant. La programmation est signée Vinciane Despret, Béatrice Delvaux, Sigrid Bousset et Renaud Huberlant.

Crédits illustration : Estivales du Haut-Calavon

Par Dépêche

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