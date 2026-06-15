Paramount-Warner : le ministère américain de la Justice valide un accord à 110 milliards $

Le projet Paramount-Warner vient d’obtenir un feu vert majeur aux États-Unis. Dans un communiqué publié le 12 juin 2026, la division antitrust du Department of Justice indique avoir achevé son examen de l’acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. Ainsi, l’opération serait « peu susceptible de nuire à la concurrence ou aux consommateurs américains ». Prudent, mais décisif.

L’analyse du ministère a porté sur trois marchés : la vidéo à la demande par abonnement, la télévision linéaire et le développement, la production ou la distribution de films destinés aux salles. Le DOJ précise que ses équipes ont mené huit mois d’enquête, examiné plus de deux millions de documents fournis par les entreprises et recueilli des éléments transmis par d’autres acteurs du secteur des médias et du divertissement.

Le régulateur américain reprend ainsi l’argument défendu par Paramount : face à Netflix, Amazon, Disney ou d’autres groupes installés dans le streaming, l’addition des catalogues Warner et Paramount renforcerait un concurrent de poids. Le communiqué affirme que le dossier examiné par l’administration suggère un effet de l’opération consistant à « accroître la concurrence dans l’ensemble de l’écosystème des médias et du divertissement, au bénéfice des consommateurs et des travailleurs américains ».

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Annoncé le 27 février, l’accord prévoit le rachat de Warner Bros. Discovery à 31 $ par action. Les deux groupes présentent l’ensemble comme une future puissance de contenus, associant studios, chaînes, plateformes et licences mondiales. Le portefeuille cité par Paramount donne la mesure du rapprochement : DC Comics, Harry Potter, Game of Thrones, Le Seigneur des anneaux, Mission : Impossible, Star Trek, Transformers, Bob l’Éponge ou les Tortues Ninja.

On ne parle donc pas ici que de la seule concentration hollywoodienne : Warner Bros. Discovery contrôle DC Comics et exploite des univers très liés au livre ou à ses adaptations, de Harry Potter à Game of Thrones. Paramount, de son côté, a lancé en avril Paramount Global Publishing, une structure chargée de développer des titres imprimés, numériques et audio à partir de ses marques, tout en créant de nouvelles propriétés intellectuelles. La transaction confirme ainsi le rôle stratégique des catalogues narratifs, de la page à l’écran.

Le feu vert du DOJ n’éteint cependant pas tous les examens. L’Associated Press rappelle que l’opération reste regardée par d’autres autorités, aux États-Unis comme à l’étranger. La Federal Communications Commission doit encore se prononcer sur les aspects liés aux intérêts étrangers, selon Reuters.

Le Royaume-Uni a ouvert une enquête de phase 1 par l’intermédiaire de la Competition and Markets Authority, avec une première décision attendue le 7 août. L’Union européenne poursuit aussi son examen, avec une échéance provisoire au 7 juillet.

Les critiques formulées au printemps conservent donc une portée politique et professionnelle. L’Associated Press rappelle que des acteurs, cinéastes, scénaristes et autres professionnels d’Hollywood ont exprimé leur opposition au rapprochement, en redoutant des suppressions d’emplois, une concentration accrue et moins de choix pour les créateurs comme pour les spectateurs. En Californie, le procureur général Rob Bonta a indiqué que son État poursuivait son propre examen.

À ce stade, le DOJ retire un obstacle central au déroulé du calendrier de Paramount, qui vise toujours une finalisation au troisième trimestre 2026. Le dossier reste cependant suspendu aux autres autorités de concurrence et à d’éventuelles actions des États américains.

Photographie : Le célèbre château d'eau Warner, en Californie (fourbyfourblazer, CC BY 2.0)

Par Cécile Mazin

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