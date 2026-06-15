La librairie indépendante peut-elle rester indépendante si son modèle s’épuise ?

Article originellement publié sur Linkedin, en amont des Rencontres nationales de la librairie 2026 organisées par le Syndicat de la librairie française.

Peut-être est-ce là le questionnement le plus profond : celui de la soutenabilité du modèle des librairies. Le programme des RNL 2026 le montre clairement. Les débats ne portent pas seulement sur le chiffre d’affaires, les nouveautés, les outils ou les conditions commerciales. Ils touchent aussi à l’écologie du livre, à la fatigue au travail, aux librairies rurales, à la diversification, à l’occasion en circuit court, à la liberté d’expression et aux enjeux de l’indépendance.

Ce déplacement est important, car il dit que la librairie indépendante ne cherche plus seulement à vendre des livres dans un marché difficile. Elle cherche à comprendre comment continuer à exercer son métier sans s’épuiser, sans perdre son identité et sans renoncer à son rôle culturel.

L’indépendance est souvent pensée comme une affaire de capital, de choix éditorial, de liberté commerciale ou de résistance aux grandes plateformes. C’est juste. Mais ce n’est plus suffisant.

ÉTUDE – En 25 ans, la production de livres s'est envolée (et concentrée)

Une librairie peut être indépendante juridiquement et très contrainte économiquement. Elle peut choisir ses livres, mais subir son manque de trésorerie. Elle peut défendre une ligne forte, mais manquer de temps pour l’incarner. Elle peut vouloir travailler autrement, mais rester prise dans des flux, des charges, des urgences et des arbitrages quotidiens.

L’indépendance n’est donc pas seulement un statut, c’est une capacité d’action. Et cette capacité dépend d’un modèle économique, humain et logistique suffisamment solide pour permettre de choisir réellement.

C’est là que les sujets sociaux et écologiques rejoignent les sujets commerciaux. La fatigue au travail, par exemple, ne peut pas être isolée du reste. Elle dit quelque chose de la densité du métier. Une librairie aujourd’hui ne se contente plus d’acheter et de vendre des livres. Elle doit animer, communiquer, conseiller, gérer ses stocks, suivre ses données, organiser des événements, répondre aux clients, travailler sa visibilité en ligne, tenir ses marges, surveiller sa trésorerie, entretenir son lien territorial.

Le métier s’est enrichi

Sauf qu'il s’est aussi chargé. L’étude réalisée par Xerfi Spécific pour le Syndicat de la librairie française en 2024 montrait déjà que cette question n’est pas théorique. Des témoignages récents soulignent ce qui « coince » dans le modèle : l’écart entre l’idéal culturel du métier et la réalité quotidienne d’équipes souvent très sollicitées.

Il faut prendre ce signal au sérieux. Un métier fondé sur la passion peut difficilement durer si cette passion devient la variable d’ajustement du modèle économique. La question écologique pose une difficulté voisine. Elle ne concerne pas seulement le papier, l’impression ou le transport. Elle interroge la logique globale de circulation des livres : produire, acheminer, stocker, retourner, pilonner parfois, recommencer. Elle oblige à regarder le livre comme un objet culturel, mais aussi comme un objet matériel, avec un trajet, un coût, une empreinte et une durée de vie.

L’étude sur l’écologie en librairie de janvier 2024 de l’EIBF, formule bien cet enjeu : il ne s’agit plus seulement d’avoir une sensibilité écologique, mais d’identifier les défis concrets et les améliorations possibles dans le fonctionnement même des librairies.

C’est probablement l’un des points les plus délicats pour toute la chaîne du livre. Nous défendons un bien culturel essentiel. Mais nous devons aussi regarder les conditions matérielles dans lesquelles ce bien circule.

Pas une menace pour le livre

Au contraire, elle peut renforcer sa valeur. Un livre que l’on fabrique mieux, que l’on transporte mieux, que l’on garde plus longtemps, que l’on réassortit plus intelligemment, que l’on fait vivre au-delà de sa nouveauté, est aussi un livre auquel on redonne du poids. La soutenabilité n’est donc pas seulement une contrainte environnementale, c’est une manière de redonner de la cohérence au système.

On le voit aussi avec les cafés-librairies, les librairies rurales, les modèles coopératifs ou les initiatives d’occasion en circuit court. Ces formes ne sont pas anecdotiques. Elles montrent que la librairie cherche à diversifier ses usages, à renforcer son ancrage local, à créer d’autres formes de relation avec les lecteurs.

Mais il faut rester lucide. La diversification ne peut pas devenir une fuite en avant. L’animation ne peut pas masquer une marge insuffisante. L’écologie ne peut pas reposer uniquement sur les efforts des libraires. L’indépendance ne peut pas survivre si elle s’appuie seulement sur le dévouement des équipes.

La librairie indépendante est forte parce qu’elle porte une vision du livre différente de celle d’un simple marché de biens culturels. Mais cette vision doit être soutenue par des outils, des conditions commerciales, des politiques publiques, des organisations logistiques et des pratiques interprofessionnelles adaptées.

Autrement dit, il ne suffit pas de défendre l’indépendance, il faut lui donner les moyens de rester vivante. À la veille des RNL 2026, c’est peut-être la question centrale. Comment construire une librairie indépendante qui soit à la fois économiquement viable, culturellement ambitieuse, humainement tenable et écologiquement plus cohérente ?

Au-delà de la librairie elle-même

Elle concerne les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs, les transporteurs, les auteurs, les pouvoirs publics et les lecteurs. Car la librairie est l’un des derniers lieux où la diversité éditoriale devient visible, accessible, conseillée, incarnée.

Si ce lieu s’épuise, ce n’est pas seulement un commerce qui se fragilise. C’est une partie de la circulation culturelle qui se réduit. Voilà pourquoi l’indépendance ne doit pas être pensée comme un symbole figé. Elle doit être pensée comme un équilibre à entretenir.

Un équilibre économique. Un équilibre humain. Un équilibre écologique. Un équilibre culturel. La librairie indépendante ne pourra pas rester indépendante seulement parce qu’elle le souhaite. Elle le restera si toute la chaîne du livre accepte de construire les conditions concrètes de cette indépendance.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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