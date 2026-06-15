Facturation électronique : KNK place Business Central au cœur des flux

À partir de Microsoft Dynamics 365 Business Central, KNK présente une approche intégrée destinée à centraliser l’émission, la réception, le suivi et l’archivage des factures, avec un accent particulier sur les environnements métier complexes, dont en particulier l’édition.

La facturation électronique ne se limite pas à la production d’un document numérique. Elle impose une circulation structurée des données, l’utilisation de formats normés, la transmission via des plateformes de dématérialisation partenaires et le suivi du cycle de vie des factures. Elle s’accompagne aussi de l’e-reporting pour les transactions hors périmètre.

Pour les directions financières, cette évolution modifie l’architecture du système d’information : l’ERP, les plateformes de dématérialisation et l’administration fiscale doivent échanger des données cohérentes, traçables et exploitables.

KNK inscrit sa proposition dans cette logique d’interopérabilité. La société met en avant Microsoft Dynamics 365 Business Central comme point central de pilotage des flux de facturation. L’ERP s’appuie sur une architecture SaaS, conçue pour recevoir des mises à jour continues, et sur des API ouvertes permettant l’intégration avec les plateformes de dématérialisation.

L’objectif affiché consiste à éviter une juxtaposition d’outils ou d’interfaces spécifiques, au profit d’un environnement où les données restent structurées dès leur origine.

Dans cette configuration, Business Central prend en charge l’émission de factures conformes, avec un mapping des données vers les formats électroniques structurés tels que Factur-X, UBL ou CII. La solution couvre également la réception des factures fournisseurs, leur intégration automatique, la gestion des statuts et des accusés de réception. Les étapes du workflow, depuis l’émission jusqu’au rejet, à la validation ou au paiement, peuvent ainsi être suivies dans un même modèle de données. KNK présente cette continuité comme un moyen de renforcer l’auditabilité et de réduire les risques fiscaux liés à des flux fragmentés.

L’apport spécifique de KNK ÉDITIONS porte sur la structuration métier en amont. Dans des secteurs où les flux de facturation reposent sur des scénarios multiples, l’enjeu dépasse la conformité technique. L’édition illustre cette complexité, avec des abonnements, des ventes indirectes, des diffuseurs, des relevés de droits ou des opérations qui ne suivent pas toujours un schéma linéaire. Selon les éléments présentés par l’entreprise, KNK vise à rendre ces données nativement exploitables pour l’e-invoicing et l’e-reporting, sans rupture entre opérations métier et exigences fiscales.

Cette approche repose aussi sur une logique de gouvernance. En centralisant les flux dans Business Central et en les structurant avec KNK ÉDITIONS, les entreprises disposent d’une traçabilité de bout en bout, utile pour les audits et les contrôles. La réduction des interfaces spécifiques doit limiter les points de rupture, tandis que la cohérence entre données opérationnelles et données financières doit faciliter le pilotage. L’archivage électronique conforme aux exigences légales complète ce dispositif, en conservant la continuité entre la facture, son statut et les éléments nécessaires à sa justification.

KNK présente ainsi la facturation électronique comme un projet d’urbanisation du système d’information financier. La réponse proposée associe l’ERP Business Central, l’intégration avec les plateformes de dématérialisation et une couche métier adaptée aux environnements complexes à l’environnement complexe que représente le secteur de l’édition.

Crédits photo : MiBook CC 0

Par Nicolas Gary

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