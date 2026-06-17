L’ex-candidate à la Maison-Blanche met le manoir en crise

Ses extravagances proverbiales ainsi que ses contradictions animent et contaminent le quotidien du personnel, au même titre que les récits morcelés de son passé, dont il est impossible de démêler le vrai du faux.

Première femme candidate aux élections présidentielles des États-Unis en 1872, première grande courtière de Wall Street, voyante, fille d’escrocs de l’Ohio, pionnière de l’amour libre, fervente militante du droit de vote des femmes, actrice, écrivaine, devenue héritière d’une riche dynastie britannique – Victoria Woodhull n’a cessé de réinventer sa légende et, comme son perroquet sans âge, semble avoir eu plusieurs vies.

Tandis qu’elle prépare minutieusement sa mort, le domestique Ménélas, ébranlé par le présage, s’allie à la gouvernante Miss Florence Nixon pour tenter d’infléchir les événements. Véritable course contre le temps, cette journée rocambolesque chamboulera les croyances au manoir…

Les éditions Philippe Rey vous proposent un extrait en avant-première :

Maxim Schwartz a vingt-sept ans et vit à Paris. Le dernier présage de Victoria Woodhull est son premier roman.

Parution le 20 août 2026.

Par Ewen Berton

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