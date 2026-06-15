Les éditeurs ukrainiens les plus productifs en 2025

En Ukraine, 15.069 titres imprimés ont été déclarés en 2025 à la Chambre du livre, pour un tirage total de 33,2 millions d’exemplaires. Le classement publié par Chytomo place KSD en tête des éditeurs ukrainiens, avec 743 titres et 3,1 millions d’exemplaires.

Le total communiqué comprend 13.464 livres et 1605 brochures. Chytomo précise que 701 entités éditoriales ont transmis leurs données. Le périmètre renseigne donc la production imprimée déclarée à l’institution, non l’ensemble de l’économie du livre, mais il offre un indicateur solide sur les forces de publication du pays.

KSD en tête, Folio très productif

Le Club de loisirs familial, connu sous l’acronyme KSD, domine les deux classements : celui du nombre de titres et celui des tirages cumulés. Derrière lui, Folio, maison de Kharkiv, atteint 639 titres pour 577.800 exemplaires. Ranok suit avec 469 titres et 2,8 millions d’exemplaires, devant Vivat, à 413 titres pour 1,6 million d’exemplaires, puis Navchalna Knyha — Bohdan, éditeur de Ternopil, avec 381 titres et 780.600 exemplaires.

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Le classement par nombre de titres fait ensuite apparaître Vydavnytstvo Staroho Leva, Tvory, Helvetika, l’entrepreneuse individuelle L. S. Stasiuk et RM, pour Ridna Mova. Cette hiérarchie dit une chose : les plus forts producteurs ne sont pas toujours ceux qui impriment le plus d’exemplaires. La multiplication des nouveautés et la puissance des tirages relèvent de logiques différentes.

En volume, Ranok prend la deuxième place avec 2,8 millions d’exemplaires. Stem Osvita et Vydavnychyi Dim Genesa suivent chacun à 2,7 millions. Vivat complète le groupe de tête avec 1,6 million. Ce basculement souligne le rôle du scolaire et du pédagogique dans les volumes imprimés ukrainiens.

Plus de titres, des tirages très concentrés

Le poids des éditeurs éducatifs ressort nettement. Ranok, Stem Osvita, Genesa, Orion ou Lingvist figurent parmi les acteurs capables d’atteindre de très forts tirages. Dans un pays dont les écoles, bibliothèques, librairies et circuits logistiques restent affectés par la guerre, les besoins d’enseignement et de formation continuent donc de structurer une partie importante de la production.

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La littérature générale conserve une place visible, notamment avec KSD, Folio, Vivat ou Vydavnytstvo Staroho Leva. Mais le classement ne mesure pas directement les ventes, ni les lectures, ni les parts de marché en librairie. Il indique d’abord qui imprime, en quelle quantité, et avec quelle régularité déclarative.

Crédits photo : David_Peterson CC 0

Par Clément Solym

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