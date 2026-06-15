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Livres rares russes : de lourdes condamnations dans l’affaire Pouchkine

Six ressortissants géorgiens ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris dans le dossier dit de l’« opération Pouchkine », vaste affaire de vols d’ouvrages anciens russes dans plusieurs bibliothèques européennes. Les peines prononcées vont de 18 mois d’emprisonnement avec sursis à 7 ans de prison ferme.

Le 15/06/2026 à 11:35 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

15/06/2026 à 11:35

Hocine Bouhadjera

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Les six prévenus, cinq hommes et une femme, ont été reconnus coupables, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin, d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit. Certains ont également été condamnés pour vol d’un bien culturel exposé, rapporte l'AFP.

Le dossier français portait sur des vols ou tentatives de vols commis en 2023 dans trois institutions : la Bibliothèque nationale de France, à Paris, la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, également à Paris, et la bibliothèque Diderot de l’École normale supérieure de Lyon.

Les ouvrages visés appartenaient principalement au XIXe siècle russe, avec Alexandre Pouchkine au cœur du dossier, mais aussi Mikhaïl Lermontov et Evgueni Baratynski.

Sept ans de prison pour Mikheïl Z.

La peine la plus lourde a été prononcée contre Mikheïl Z., 50 ans, condamné à 7 ans d’emprisonnement, avec maintien en détention. Le tribunal a également prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français, applicable une fois sa peine purgée.

Mikheïl Z. avait déjà été condamné en Lituanie à 3 ans et 4 mois de prison pour le vol en bande organisée de publications du XIXe siècle. Remis temporairement à la France, il comparaissait détenu à Paris.

Beqa T., 49 ans, lui aussi déjà condamné à l’étranger, a écopé de 4 ans de prison, avec mandat de dépôt. Il avait auparavant été condamné en Estonie à 3 ans et 6 mois d’emprisonnement.

Deux autres prévenus étaient absents lors du procès. Arrêtés en Géorgie, pays qui n’extrade pas ses ressortissants, ils y ont déjà été condamnés à 5 ans d’emprisonnement pour ces faits. À Paris, le tribunal a prononcé contre eux une peine de 6 ans de prison et un mandat d’arrêt.

Lorsqu’un condamné fait l’objet de décisions dans plusieurs pays, celles-ci ne se confondent pas automatiquement : leur exécution dépend des procédures de remise, des accords entre États et, le cas échéant, des décisions prises par les juridictions compétentes sur l’aménagement ou la confusion des peines.

Des livres remplacés par des copies

Le mode opératoire décrit par l’enquête reposait sur une mécanique répétée avec méthode. Des individus se présentaient comme lecteurs ou chercheurs dans des bibliothèques patrimoniales, demandaient à consulter des ouvrages rares, les photographiaient, en prenaient les mesures et relevaient leurs particularités matérielles. Ils revenaient ensuite avec des fac-similés destinés à remplacer les originaux.

Ces copies pouvaient imiter la reliure, les marques du papier, les traces du vieillissement ou certains défauts visibles. Dans plusieurs établissements, cette méthode aurait retardé la découverte des disparitions.

À la BnF, 6 éditions de Pouchkine, 2 de Lermontov et une de Baratynski ont été dérobées. Le préjudice y est estimé à 770.000 €. L’un des prévenus, Mikheïl Z., s’y serait présenté à de nombreuses reprises entre mars et octobre 2023 pour consulter des manuscrits et éditions rares, principalement liés à Pouchkine, en affirmant mener des recherches sur la démocratie dans la littérature russe du XIXe siècle.

À Lyon, l’affaire concerne notamment un exemplaire ancien de Boris Godounov, pièce écrite par Pouchkine en 1825 et publiée en 1831. À la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, les responsables du fonds russe, alertés par d’autres disparitions en Europe, avaient retiré les ouvrages de Pouchkine les plus précieux avant une intrusion nocturne d’octobre 2023. Les deux hommes repartis après l’effraction n’auraient donc pas emporté les originaux recherchés.

Un « véritable vol de trésor »

Le parquet a décrit à l’audience un dossier d’une ampleur rare. Dans ses réquisitions, le procureur a évoqué un « véritable vol de trésor », qualifiant les faits de « massif, organisé, planifié, exécuté avec minutie, cynisme ».

Au premier jour du procès, l’un des prévenus, présenté comme bouquiniste, avait pourtant soutenu avoir agi seul, et non dans le cadre d’un réseau organisé. Il aurait évalué ses gains entre 70.000 et 100.000 $ (60.000 à 86.000 €). Cette version n’a pas convaincu les enquêteurs, qui décrivent au contraire une organisation capable de circuler d’un pays à l’autre, d’utiliser de fausses identités, de produire ou faire produire des copies, puis d’écouler les ouvrages volés.

Le volet français ne constitue qu’une partie d’une enquête beaucoup plus vaste. Entre 2022 et 2023, près de 170 livres anciens auraient été dérobés dans des bibliothèques nationales, universitaires ou historiques de plusieurs pays européens. Le préjudice financier est estimé à environ 2,5 millions €, mais les institutions patrimoniales soulignent surtout une perte culturelle difficile à chiffrer.

Les pays touchés comprennent notamment la France, l’Allemagne, la République tchèque, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suisse. Des vols ou disparitions ont été signalés à Varsovie, Vilnius, Riga, Helsinki, Tallinn, Berlin, Munich, Genève, Lyon et Paris.

Face à la répétition des vols, la coopération judiciaire et policière européenne s’est organisée autour d’Europol et d’Eurojust. En France, l’enquête a mobilisé l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

Une opération coordonnée menée en avril 2024 avait conduit à l’arrestation ou au placement sous contrôle judiciaire de neuf ressortissants géorgiens dans différents pays. Plus de 100 enquêteurs avaient été mobilisés, avec des perquisitions dans 27 lieux. Les autorités avaient saisi plus de 150 livres afin d’en établir la provenance, ainsi que de l’argent liquide, du papier artificiellement vieilli, des tampons imitant des marques de bibliothèques et du matériel pouvant servir à fabriquer des fac-similés.

La piste du marché russe

Une partie essentielle du dossier reste entourée d’incertitudes : la destination finale des ouvrages volés. Plusieurs éléments évoquent des ventes via des maisons de vente ou des circuits de collectionneurs en Russie, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Europol avait indiqué que certains objets volés avaient été vendus par des maisons d’enchères russes, ce qui complique fortement leur récupération. Dans le dossier français, la maison de vente russe Litfond apparaît comme une piste. En 2024, elle aurait proposé un exemplaire du Prisonnier du Caucase, de Pouchkine, correspondant à un ouvrage volé à la BnF. La maison d’enchères a affirmé disposer de documents établissant que le livre avait été acquis en Russie plusieurs années auparavant.

Les enquêteurs s’interrogent toujours sur la logique du trafic : marché de collectionneurs fortunés, demande ciblée pour des éditions rares russes, ou volonté de faire revenir en Russie des pièces patrimoniales considérées comme relevant de son histoire littéraire. Aucun commanditaire politique ou étatique n’est démontré à ce stade.

Pouchkine, cible patrimoniale

Le choix des ouvrages visés n’est pas anodin. Les éditions originales ou publiées du vivant de Pouchkine, Lermontov ou Baratynski sont particulièrement recherchées. En Russie, Pouchkine occupe une place centrale : figure fondatrice de la littérature nationale, poète romantique, romancier et symbole de la langue russe moderne.

Dans cette affaire, un volume de Pouchkine ne représente donc pas seulement une valeur marchande. Il constitue aussi un objet patrimonial chargé d’une forte dimension culturelle et politique.

L’« opération Pouchkine » met en lumière la vulnérabilité des bibliothèques patrimoniales. Ces institutions doivent permettre la consultation d’ouvrages rares par les chercheurs, les étudiants et le public, tout en protégeant des pièces parfois irremplaçables. Les voleurs auraient précisément exploité cet équilibre fragile, fondé sur l’accès aux collections et la confiance accordée aux lecteurs.

Depuis les disparitions, plusieurs établissements ont renforcé leurs procédures : contrôles accrus, encadrement plus strict de la consultation des pièces rares, vérification des ouvrages rendus et inventaires plus fréquents.

À LIRE - Bibliothèque littéraire Jacques Doucet : après la crise, un nouveau chapitre

La condamnation prononcée à Paris clôt le volet judiciaire français de première instance, mais elle ne dissipe pas toutes les zones d’ombre. Aucun des ouvrages volés en France n’aurait été récupéré à ce stade, et leur destination finale demeure incertaine.

Crédit : Collection privée, via Wikimedia Commons — portrait d’Alexandre Pouchkine figurant dans les Complete academic works of Pushkin, édition de 1937.

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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À Portland, Street Books roule toujours avec des romans dans ses sacoches. Fondée en 2011 pour apporter des livres aux personnes sans domicile, cette bibliothèque mobile distribue désormais aussi lunettes de lecture, produits d’hygiène, Narcan (utilisée contre les overdoses aux opioïdes) et sacs de couchage.

13/06/2026, 11:53

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Toute l'Australie s'est arrêtée pour lire l'histoire d'un kangourou footballeur

Le 27 mai, l’Australie a consacré son National Simultaneous Storytime 2026 à Luna Roo: The Kangaroo Baller. À midi, bibliothèques, écoles, familles et lieux culturels lisaient le même album jeunesse, publié par Little Book Press. Derrière l’image réjouissante d’un kangourou capitaine de football, l’événement révèle la mécanique très organisée d’une campagne nationale de lecture.

13/06/2026, 11:41

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Silence forcé des bibliothèques sur les Fiertés et l'Histoire des Noirs

Dans le comté d’Essex, en Angleterre, les autorités locales dirigées par Reform UK ont demandé aux bibliothèques de suspendre une partie de leur communication autour de certains événements, notamment la Marche des fiertés et le Mois de l'Histoire Noire. Cette consigne, qui cible tout le réseau, provoque les critiques d’associations locales engagées pour les bibliothèques et les droits LGBT+.

13/06/2026, 11:30

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Charles Petit Noir & Blanc

Après Charles Petit Photographe il y a 2 ans, voici la seconde monographie consacrée au travail photographique de Charles Petit (1958-2022).

13/06/2026, 10:30

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Shâhnâhmeh, le nouveau pop-up d'Hamid Rahmanian et Simon Arizpe

Pour la troisième fois, annoncés pour le 30 octobre 2026, des contes du Livre des Rois — le récit légendaire de l’ancien royaume de Perse par le grand poète Ferdowsi, au XIe siècle — prennent vie dans cet étonnant livre animé, ingénieusement conçu et superbement réalisé.

13/06/2026, 10:00

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IA : le groupe Ensemble pour la République encourage-t-il le “pillage des oeuvres” ?

La proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, très suivie et encouragée par les ayants droit, notamment les éditeurs et les auteurs, n'a pas été examinée, ce 11 juin, par l'Assemblée nationale. L'agenda était particulièrement chargé, certes, mais le groupe macroniste Ensemble pour la République a fait preuve d'une étrange assiduité dans le dépôt d'amendements, compromettant un peu plus la perspective d'un vote... Le Syndicat national de l'édition, dans un texte reproduit ci-dessous, dénonce une « obstruction ».

12/06/2026, 14:38

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L'ancienne librairie historique Gibert Jeune remplacée par des burgers

Au 10, place Saint-Michel, l’un des anciens locaux de Gibert Jeune doit accueillir un restaurant Manhattn’s Burger. Le lieu, fermé depuis 2021, fut longtemps l’une des adresses les plus identifiées du Quartier latin. L’enseigne belge de burgers occupera les anciens espaces de la librairie, soit environ 360 m². La mairie du VIe arrondissement a confirmé le projet, sans s’y opposer.

12/06/2026, 13:35

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Une romantasy MM avec des dinosaures ?

Tout le monde connaît la franchise Jurassic Park. Depuis des décennies, les dinosaures fascinent le grand public dans le monde entier à travers le cinéma, les jeux vidéos ou les romans. Pourtant, il est si rare d’en croiser dans la littérature fantasy ! Alors, que se passerait-il si ces créatures n’étaient pas des monstres à fuir, mais des compagnons du quotidien liés aux humains par une magie ancestrale ?

12/06/2026, 13:00

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Affaire Grasset : au Sénat, qui a voté contre la “clause de confiance” ?

Le mercredi 10 juin, l'examen en première lecture, au Sénat, de la proposition de loi relative au contrat d’édition, a été l'occasion pour la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), coauteure du texte, d'avancer une « clause de confiance ». Cette dernière visait à renforcer la protection des auteurs en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition, dans la foulée de l'affaire Grasset. Malgré un soutien surprise du gouvernement, la mesure n'a pas été retenue en raison de la mobilisation de la droite et du centre.

12/06/2026, 11:47

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Le gouvernement réduit à nouveau le budget alloué à la Culture

Le gouvernement avait prévenu voilà quelques jours : les conséquences de la guerre au Moyen-Orient imposeraient de prendre des mesures, et celles-ci sont forcément austéritaires. Afin de respecter les objectifs de la loi de finances 2026, le ministère de l'Action et des Comptes publics sabre dans les budgets, notamment celui du ministère de la Culture...

12/06/2026, 11:09

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Le Cycle Éternel : un conte musical québécois devient un livre jeunesse musical immersif

Le Cycle Éternel est un conte musical créé et présenté sur scène à travers le Québec depuis plusieurs années par Regina Reichherzer, musicienne, conteuse, horticultrice et siffleuse ! Cette œuvre sensible et immersive, qui aborde la nature, les cycles de la vie, la transformation et le lien au Vivant, est aujourd’hui adaptée en livre jeunesse musical illustré destiné aux enfants de 5 à 11 ans.

12/06/2026, 10:30

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Gallimard répond aux accusations de Boualem Sansal dans La Légende

Les éditions Gallimard ont rejeté les accusations portées contre elles par Boualem Sansal, dans son livre La Légende et dans plusieurs entretiens accordés autour de sa parution. L’écrivain franco-algérien, qui a quitté son éditeur historique pour rejoindre Grasset, met en cause la maison de la rue Gaston-Gallimard pour son attitude pendant et après sa détention en Algérie.

11/06/2026, 18:16

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Mehdi Charef, écrivain des marges et cinéaste du réel, est mort

L’écrivain, scénariste et réalisateur Mehdi Charef est mort à 73 ans. Sa famille et son éditeur, Hors d’atteinte, ont annoncé qu’il s’était éteint « dans son sommeil », à son domicile en Île-de-France, dans la nuit du 9 au 10 juin 2026.

11/06/2026, 17:51

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Présomption d'utilisation des contenus culturels : pour le groupe d'Attal, IA pas moyen

Ce 11 juin, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle devait être examinée, en première lecture, à l'Assemblée nationale, après son adoption, en avril, par le Sénat. Le sujet a toutefois été relégué à la toute dernière place de l'ordre du jour en raison de nombreux amendements, dont une large partie a été déposée par le groupe macroniste Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal.

11/06/2026, 16:36

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Michael Jackson : Moonwalk, sa seule autobiographie, ressort en librairie

Michel Lafon republie le 9 juillet Moonwalk, la seule autobiographie signée Michael Jackson. Portée par le succès du biopic Michael, cette nouvelle édition s’annonce comme l’un des retours éditoriaux marquants de l’été : la maison indique un premier tirage de 20.000 exemplaires et des précommandes déjà installées en tête des classements. La première édition, sortie en août 2009, s'est écoulée à plus de 35.000 exemplaires.

11/06/2026, 16:29

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Les Monstres Anonymes : un roman ado entre humour et frissons

Après une première vie dans un recueil caritatif, Les Monstres Anonymes d’Eidole s’apprêtent à conquérir, de nouveau, le cœur des lecteurs. Cette fois-ci, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour distraire l’assemblée, très critique, des adolescents.

11/06/2026, 15:30

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Trop sensible, Penguin India renonce à publier le dernier livre de Joe Sacco

Penguin Random House India ne fournira donc pas The Once and Future Riot, le nouveau livre de Joe Sacco consacré aux violences communautaires de Muzaffarnagar en 2013. L’éditeur invoque un contrôle juridique préalable, notamment une carte aux frontières jugées inexactes et des demandes de citations restées sans réponse.

11/06/2026, 13:21

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Irma, Glinda ou The Bookinator : pourquoi des bibliothécaires baptisent leurs automates ?

Dans plusieurs bibliothèques nord-américaines, les automates de prêt, retour, tri ou retrait font littéralement partie de l'équipe. Des équipes les surnomment Glinda, Irma, Jean, James ou The Bookinator. Rapportée par Bibliotheca, l’anecdote amuse, mais elle dit aussi quelque chose du quotidien professionnel : l’automatisation s’apprivoise parfois par le langage et l’humour interne.

11/06/2026, 12:56

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Auzou rachète Gulf stream Éditeur pour renforcer son pôle jeunesse

Le groupe Auzou a annoncé le rachat de Gulf stream Éditeur, conclu le 7 mai 2026. La maison nantaise, présente dans les livres jeunesse, les romans, les documentaires, les albums, la carterie et l’illustration, conserve son équipe, sa direction générale et son implantation, tandis que la diffusion de ses catalogues passe chez EDI à compter de janvier 2027.

11/06/2026, 12:10

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Le Sénat adopte le texte sur le contrat d'édition, sans clause de confiance

En première lecture, le Sénat a adopté la proposition de loi des sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert, qui fait entrer dans la loi plusieurs éléments découlant de négociations interprofessionnelles. Malgré un avis favorable plutôt surprenant de la part du gouvernement, la « clause de confiance » n'a pas été ajoutée au texte. Les coauteures du texte assurent cependant qu'elles poursuivront le travail sur la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition.

11/06/2026, 11:58

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Livrodrome : la lecture devient un parc d’attractions pour les 11-18 ans

Le jeudi 18 juin 2026, de 9h à 18h, le lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge accueillera la première étape de la tournée nationale 2026 du Livrodrome, parc d’attractions littéraires itinérant destiné aux jeunes de 11 à 18 ans. Près de 1000 adolescents sont attendus pour découvrir une autre manière d’aborder le livre et la lecture, à travers une vingtaine de dispositifs ludiques, créatifs et pluridisciplinaires.

11/06/2026, 11:50

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Une bibliothèque mobile offerte aux enfants arabophones de Pologne

À Varsovie, la Fondation Kalimat a offert une bibliothèque arabe mobile à Marhaba Bolanda, association de Wrocław. Destinée aux enfants arabophones de Pologne, elle transforme un objet de lecture en outil de transmission familiale, entre diaspora, foire internationale du livre et diplomatie culturelle de Sharjah. L’initiative replace la langue maternelle au centre de la médiation jeunesse, loin des rayons ordinaires.

11/06/2026, 11:34

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Une romance d'automne cosy : Tricot, cidre & mauvaise foi

Découvrez Tricot, cidre & mauvaise foi, une comédie romantique d’automne. Entre une boutique de laine, un producteur de cidre grincheux, un chien incontrôlable et un village normand haut en couleur, ce projet Ulule me permet de créer une édition reliée collector avec de magnifiques finitions. Grâce à vous, nous pouvons débloquer des bonus exclusifs comme des pages de garde illustrées ou encore de la dorure sur la couverture !

11/06/2026, 11:00

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Décès de Jean Ziegler: la disparition d’un intellectuel suisse de combat

Sociologue, essayiste et ancien élu socialiste, Jean Ziegler est mort le 10 juin à Genève, à 92 ans. Ancien rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, l’auteur de Destruction massive et de La Suisse, l’or et les morts avait fait de ses livres un instrument de combat contre la faim, les inégalités et la place financière helvétique.

11/06/2026, 10:42

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Droits d'auteur : le ministère de la Culture ouvre un chantier sur la durée de cession

Au Sénat, ce mercredi 10 juin, la discussion en séance publique de la proposition de loi sur le contrat d'édition, portée par Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), a été l'occasion pour Catherine Pégard de positionner le ministère sur un sujet d'ampleur. La durée de cession des droits d'exploitation d'une œuvre préoccupe en effet les auteurs, notamment après les secousses de l'affaire Grasset. 

11/06/2026, 09:49

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Les Embrouillonnements lancent le financement de leur nouvelle collection de mini livres illustrés

Après quatre années à publier une revue littéraire illustrée, Les Embrouillonnements s’engagent dans une nouvelle aventure éditoriale avec le lancement d’une collection de nouvelles illustrées. Avec leur mini format, leur tarif abordable, leur ligne éditoriale (très) contemporaine et leur esthétique tournée pop culture, ses trois premiers titres seront hautement inflammables… 

11/06/2026, 09:45

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Démocratie culturelle, enseignements et recherche : Isabelle Chardonnier à la direction

En conseil des ministres, ce mercredi 10 juin, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination d'Isabelle Chardonnier à la tête de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER).

11/06/2026, 09:41

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Bernard-Henri Lévy publie ses Mémoires en octobre, sans Grasset

Les Éditions Plon annoncent la publication, le 1er octobre 2026, des Mémoires provisoires de Bernard-Henri Lévy. En un millier de pages, l’écrivain entend se raconter par les autres : maîtres, amis, figures de guerre, écrivains, aventuriers, femmes d’action ou compagnons de route. Cette parution acte aussi son passage chez Plon, après un très long compagnonnage avec Grasset, fragilisé par l’éviction d’Olivier Nora et la crise éditoriale qui s’en est suivie.

10/06/2026, 18:33

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Vocabulaire du basket : face à l'anglais, le français rebondit

À un peu plus d'un an de la Coupe du monde de basketball, organisée au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027, la Commission d'enrichissement de la langue française saisit la balle au bond. Elle avance une liste de vocabulaire, afin de proposer des équivalents français aux termes anglophones, très répandus dans ce sport comme dans d'autres.

10/06/2026, 10:16

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