Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

Conflits récents, violences ordinaires, effondrements annoncés. La rentrée littéraire 2026 regarde le présent sans détour. À travers 277 romans français et étrangers, une cartographie sensible se dessine : familles blessées, mémoires coloniales, exils, corps éprouvés, imaginaire politique, nature menacée. Une saison dense, traversée par l’intime autant que par l’Histoire.

Les retrouvailles d’abord

Chaque rentrée commence par des retrouvailles. Amélie Nothomb livre son nouveau roman chez Albin Michel avec L’Adolescence du perroquet. Philippe Jaenada replonge dans une affaire criminelle de 1949, celle d’un modèle des peintres de Montparnasse retrouvée morte quai de Javel, dans L’Inconnue du quai de Javel chez Flammarion. Serge Joncour installe deux couples aux confins du Morvan dans Une histoire d’amours chez Albin Michel.

Du côté étranger, Elizabeth Strout retrouve la petite ville de Crosby, dans le Maine, avec Racontez-moi tout (trad. Pierre Brévignon) chez Flammarion. Quarante ans après son entrée en littérature, Jeanette Winterson signe un récit autobiographique sur l’adoption et la lecture avec Aladdin et moi (trad. Céline Leroy) chez Buchet-Chastel. Colum McCann explore notre capacité à nous relever après la chute dans Ce qui nous frôle sous la surface (trad. Clément Baude) chez Belfond. Des valeurs sûres.

L’obsession de l’intime

C’est à nouveau le thème dominant de cette rentrée. L’enfance traumatique, les secrets de famille, l’émancipation difficile traversent une large part de la production. Des mères envahissantes, des pères absents, des fratries qui se déchirent en silence. Louise Chennevière raconte chez P.O.L une enfance sous l’emprise maternelle et le désir sauvage de rompre avec la lignée de femmes qui l’a engendrée dans Faire la peau.

Sophie G. Lucas compose avec Odessa des oiseaux chez La Contre-Allée une enfance ouvrière à Saint-Nazaire, entre la Soucoupe et les Chantiers, aux côtés d’un frère adoré. Abdellah Taïa suit Majid, jeune Marocain homosexuel débarqué à Paris pour étudier à la Sorbonne, dans Debout dans tes rêves chez Julliard. Des personnages portent les blessures de leur origine comme un poids dont ils ignorent encore s’ils veulent se défaire.

La relation parent-enfant obsède tout particulièrement cette saison. Sergio Del Molino va jusqu’au deuil le plus nu, la perte d’un enfant, dans L’Heure violette (trad. Eric Reyes Roher) chez Sous-sol. Anne-Sophie Subilia décrit chez Zoé une jeune mère qui vient d’accoucher de son deuxième enfant et dont la pensée se disperse, dans Glissando. Le corps revient souvent, sous toutes ses formes. Ombeline Desjonquères raconte chez L’Archipel six ans de médecine et l’atmosphère de détresse qui les imprègne dans L’Odeur du désinfectant.

Des voix qui ne demandent plus la permission d’exister

Les identités minoritaires occupent une place considérable. Homosexualité contrariée ou revendiquée, migrations subies, exils choisis. Des personnages pris entre deux langues, deux pays, deux versions d’eux-mêmes. Line Papin suit une jeune femme qui quitte Paris pour retourner au Vietnam de son enfance dans Hanoi stories chez Albin Michel.

Mubanga Kalimamukwento installe son récit dans une salle d’audience de Kabwe, en Zambie, où une enseignante est jugée pour le meurtre de son mari, dans Le Club des femmes mariées (trad. Benoîte Dauvergne) chez L’Aube. Thélyson Orélien raconte l’odyssée d’un jeune Haïtien après l’embrasement de son quartier de Port-au-Prince dans C’était ça ou mourir chez Grasset, présenté comme le phénomène de l’année, déjà en cours de traduction dans plus d’une vingtaine de langues.

Une rentrée cartographiée

Cette rentrée a aussi ses géographies. Des romans qui ancrent leur récit dans un lieu précis, parfois jusqu’à en faire un personnage. François-Henri Désérable conduit son héros, doté d’un palais absolu, des bidonvilles de Delhi jusqu’à Manhattan dans Le Palais chez Gallimard. Pierric Bailly livre un roman noir d’aventures entre le Vercors, le Jura, le Mexique et l’Afrique dans Rouges-Truites chez P.O.L. D’autres tiennent dans une seule ville.

Ada Walter pose un monologue d’amour et de mémoire à Shanghai dans Shanghaï, cinq heures quarante chez Calmann-Lévy. Caryl Férey enquête à Minneapolis, autour de la mort d’un Indien repêché dans le Mississippi, dans Lakota chez Gallimard. Gabino Iglesias plonge dans les quartiers populaires de San Juan, à Porto Rico, dans La Maison des os et de la pluie (trad. Pierre Szczeciner) chez Sonatine. Patrice Jean suit trois amis d’enfance de la cité de la Bottière, à Nantes, dans les années 1980 avec Stay Free chez Le Cherche-Midi.

Les capitales d’exil dominent. Juan Carlos Méndez Guédez raconte un Caracas où l’on n’est jamais sûr de rentrer vivant chez soi dans Les Valises (trad. René Solis) chez Métailié. Mayra Montero ressuscite la venue du jeune Bobby Fischer à Cuba dans Le Soir où Bobby n’est pas venu jouer (trad. René Solis), chez Métailié également. Dounia Tengour fait de Tanger le point de départ d’un destin de femme dans L’Écrivain de Tanger chez Éditions du Rocher.

Serguei Shikalov suit une star de cinéma russe qui s’exile à Paris au début de la guerre en Ukraine dans Grenouille chez Seuil. Et puis les confins. Bérengère Cournut transporte le lecteur en Patagonie dans Eskera au bord du monde chez Le Tripode. Masashi Matsuie compose une ode au Japon moderne, dans le Tokyo des années 1980, avec La Maison d’été (trad. Deborah Piérret Watanabe) chez Sous-sol. Vera Buck installe son intrigue dans un village fantôme de Sardaigne dans Un sombre été (trad. Brice Germain) chez Gallmeister.

Marion Brunet suit une jeune femme partie au Chili sur les traces du passé tu de son père exilé dans Ne cherche pas le chaos chez Albin Michel. Tiffany Tavernier ressuscite l’été 1937 et les premiers congés payés d’une ouvrière parisienne face à l’océan dans Congés payés chez Sabine Wespieser. Florence Chataignier suit une femme de sa secte d’enfance jusqu’à un mariage doré à Londres dans Fuir la lumière chez Le Cherche-Midi.

Le retour de la mémoire collective

La mémoire collective fait un retour massif, presque encombrant par moments. La Seconde Guerre mondiale et ses ramifications hantent plusieurs œuvres. Sonia Devillers part à la recherche d’un piano à queue volé par les nazis en 1943 dans Le Fabuleux piano chez Robert Laffont. Célia Houdart reconstitue, à partir de deux mille lettres, la correspondance brûlante de ses grands-parents entre 1938 et 1944 dans Notre-Dame-des-Anges chez P.O.L.

Les violences coloniales s’invitent aussi. Stéphane Giusti revient sur la fusillade de la rue d’Isly, le 26 mars 1962 à Alger, dans Halte au feu chez Seghers. Beata Umubyeyi Mairesse mêle le Rwanda et son engagement avec Act Up dans La Solidarité des ébranlés chez Julliard. L’Histoire la plus récente surgit sans attendre : Elisa Shua Dusapin se trouvait à Beyrouth puis au Sud-Liban le matin du 7 octobre 2023, et en fait Sauf la frontière chez Zoé.

La violence faite aux femmes traverse la rentrée de part en part, discrètement parfois, frontalement ailleurs. Anne Plantagenet a suivi le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse dont le corps n’a pas été retrouvé, et en a tiré En l’absence de corps chez Julliard. Douce Dibondo raconte une jeune femme qui, après la mort de sa sœur jumelle, refuse le silence et l’impunité face à un homme issu du même milieu militant qu’elle, dans Le Mouvement chez Rivages. Ce n’est plus un sous-thème. C’est un fil conducteur.

Quand l’imaginaire prend le relais

Le fantastique et l’anticipation s’installent durablement dans le catalogue de cette rentrée. Guillaume Nail imagine un État qui organise la scission entre l’humain et l’animal pour éviter les épidémies dans Les Carnivores chez Denoël. Phoebe Hadjimarkos Clarke revient chez Sous-sol avec Le Livre des souterrains, autour d’une artiste qui disparaît.

L’intelligence artificielle et l’univers de la tech font une apparition significative avec Croire au code de Sarah Tadlaoui. Le portrait d’une femme happée par la course à l’optimisation d’une entreprise. Le nature writing confirme sa présence : Colin Niel tisse les Highlands écossais, la baie de Somme et le Maroc autour du gibier d’eau et de la transmission dans Le Septième Siffleur chez Seuil. Une littérature cherche à ralentir là où tout s’accélère.

L’art comme planche de salut

L’art traverse la rentrée de façon discrète mais tenace, pas comme décor mais comme sujet à part entière. Marie Petitcuenot reconstitue une performance culte de Marina Abramović, entre Naples et Belgrade, dans Heures sauvages.

Iman Ahmed réactive la chaîne YouTube de son père pour exhumer la pop des années 1990 à Djibouti dans Abdallah superstar chez Actes Sud. Dorcy Rugamba convoque le cinéma et la mémoire du Rwanda dans Les Enfants gâtés de Butare chez JC Lattès. Gouzel Iakhina retrace la vie de Sergueï Eisenstein, le plus grand réalisateur de l’époque soviétique, dans (trad. Maud Mabillard) chez Noir sur Blanc. Créer, dans ces romans, c’est souvent survivre.

Une saison sans légèreté

Une rentrée qui ne cherche pas la légèreté. Les éditeurs ont pris des risques, sur des premiers romans, sur des voix venues d’ailleurs, sur des sujets qui dérangent. Le lecteur, lui, n’a pas à choisir entre le divertissement et l’exigence. Les deux coexistent, souvent dans le même livre. C’est peut-être ça, le signe d’une bonne saison.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Bernard Strainchamps

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