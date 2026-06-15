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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

Le 15/06/2026 à 11:28 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

15/06/2026 à 11:28

Bernard Strainchamps

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Conflits récents, violences ordinaires, effondrements annoncés. La rentrée littéraire 2026 regarde le présent sans détour. À travers 277 romans français et étrangers, une cartographie sensible se dessine : familles blessées, mémoires coloniales, exils, corps éprouvés, imaginaire politique, nature menacée. Une saison dense, traversée par l’intime autant que par l’Histoire.

Les retrouvailles d’abord

Chaque rentrée commence par des retrouvailles. Amélie Nothomb livre son nouveau roman chez Albin Michel avec L’Adolescence du perroquet. Philippe Jaenada replonge dans une affaire criminelle de 1949, celle d’un modèle des peintres de Montparnasse retrouvée morte quai de Javel, dans L’Inconnue du quai de Javel chez Flammarion. Serge Joncour installe deux couples aux confins du Morvan dans Une histoire d’amours chez Albin Michel.

Du côté étranger, Elizabeth Strout retrouve la petite ville de Crosby, dans le Maine, avec Racontez-moi tout (trad. Pierre Brévignon) chez Flammarion. Quarante ans après son entrée en littérature, Jeanette Winterson signe un récit autobiographique sur l’adoption et la lecture avec Aladdin et moi (trad. Céline Leroy) chez Buchet-Chastel. Colum McCann explore notre capacité à nous relever après la chute dans Ce qui nous frôle sous la surface (trad. Clément Baude) chez Belfond. Des valeurs sûres.

L’obsession de l’intime

C’est à nouveau le thème dominant de cette rentrée. L’enfance traumatique, les secrets de famille, l’émancipation difficile traversent une large part de la production. Des mères envahissantes, des pères absents, des fratries qui se déchirent en silence. Louise Chennevière raconte chez P.O.L une enfance sous l’emprise maternelle et le désir sauvage de rompre avec la lignée de femmes qui l’a engendrée dans Faire la peau.

Sophie G. Lucas compose avec Odessa des oiseaux chez La Contre-Allée une enfance ouvrière à Saint-Nazaire, entre la Soucoupe et les Chantiers, aux côtés d’un frère adoré. Abdellah Taïa suit Majid, jeune Marocain homosexuel débarqué à Paris pour étudier à la Sorbonne, dans Debout dans tes rêves chez Julliard. Des personnages portent les blessures de leur origine comme un poids dont ils ignorent encore s’ils veulent se défaire.

La relation parent-enfant obsède tout particulièrement cette saison. Sergio Del Molino va jusqu’au deuil le plus nu, la perte d’un enfant, dans L’Heure violette (trad. Eric Reyes Roher) chez Sous-sol. Anne-Sophie Subilia décrit chez Zoé une jeune mère qui vient d’accoucher de son deuxième enfant et dont la pensée se disperse, dans Glissando. Le corps revient souvent, sous toutes ses formes. Ombeline Desjonquères raconte chez L’Archipel six ans de médecine et l’atmosphère de détresse qui les imprègne dans L’Odeur du désinfectant.

Des voix qui ne demandent plus la permission d’exister

Les identités minoritaires occupent une place considérable. Homosexualité contrariée ou revendiquée, migrations subies, exils choisis. Des personnages pris entre deux langues, deux pays, deux versions d’eux-mêmes. Line Papin suit une jeune femme qui quitte Paris pour retourner au Vietnam de son enfance dans Hanoi stories chez Albin Michel.

Mubanga Kalimamukwento installe son récit dans une salle d’audience de Kabwe, en Zambie, où une enseignante est jugée pour le meurtre de son mari, dans Le Club des femmes mariées (trad. Benoîte Dauvergne) chez L’Aube. Thélyson Orélien raconte l’odyssée d’un jeune Haïtien après l’embrasement de son quartier de Port-au-Prince dans C’était ça ou mourir chez Grasset, présenté comme le phénomène de l’année, déjà en cours de traduction dans plus d’une vingtaine de langues.

Une rentrée cartographiée

Cette rentrée a aussi ses géographies. Des romans qui ancrent leur récit dans un lieu précis, parfois jusqu’à en faire un personnage. François-Henri Désérable conduit son héros, doté d’un palais absolu, des bidonvilles de Delhi jusqu’à Manhattan dans Le Palais chez Gallimard. Pierric Bailly livre un roman noir d’aventures entre le Vercors, le Jura, le Mexique et l’Afrique dans Rouges-Truites chez P.O.L. D’autres tiennent dans une seule ville.

Ada Walter pose un monologue d’amour et de mémoire à Shanghai dans Shanghaï, cinq heures quarante chez Calmann-Lévy. Caryl Férey enquête à Minneapolis, autour de la mort d’un Indien repêché dans le Mississippi, dans Lakota chez Gallimard. Gabino Iglesias plonge dans les quartiers populaires de San Juan, à Porto Rico, dans La Maison des os et de la pluie (trad. Pierre Szczeciner) chez Sonatine. Patrice Jean suit trois amis d’enfance de la cité de la Bottière, à Nantes, dans les années 1980 avec Stay Free chez Le Cherche-Midi.

Les capitales d’exil dominent. Juan Carlos Méndez Guédez raconte un Caracas où l’on n’est jamais sûr de rentrer vivant chez soi dans Les Valises (trad. René Solis) chez Métailié. Mayra Montero ressuscite la venue du jeune Bobby Fischer à Cuba dans Le Soir où Bobby n’est pas venu jouer (trad. René Solis), chez Métailié également. Dounia Tengour fait de Tanger le point de départ d’un destin de femme dans L’Écrivain de Tanger chez Éditions du Rocher.

Serguei Shikalov suit une star de cinéma russe qui s’exile à Paris au début de la guerre en Ukraine dans Grenouille chez Seuil. Et puis les confins. Bérengère Cournut transporte le lecteur en Patagonie dans Eskera au bord du monde chez Le Tripode. Masashi Matsuie compose une ode au Japon moderne, dans le Tokyo des années 1980, avec La Maison d’été (trad. Deborah Piérret Watanabe) chez Sous-sol. Vera Buck installe son intrigue dans un village fantôme de Sardaigne dans Un sombre été (trad. Brice Germain) chez Gallmeister.

Marion Brunet suit une jeune femme partie au Chili sur les traces du passé tu de son père exilé dans Ne cherche pas le chaos chez Albin Michel. Tiffany Tavernier ressuscite l’été 1937 et les premiers congés payés d’une ouvrière parisienne face à l’océan dans Congés payés chez Sabine Wespieser. Florence Chataignier suit une femme de sa secte d’enfance jusqu’à un mariage doré à Londres dans Fuir la lumière chez Le Cherche-Midi.

Le retour de la mémoire collective

La mémoire collective fait un retour massif, presque encombrant par moments. La Seconde Guerre mondiale et ses ramifications hantent plusieurs œuvres. Sonia Devillers part à la recherche d’un piano à queue volé par les nazis en 1943 dans Le Fabuleux piano chez Robert Laffont. Célia Houdart reconstitue, à partir de deux mille lettres, la correspondance brûlante de ses grands-parents entre 1938 et 1944 dans Notre-Dame-des-Anges chez P.O.L.

Les violences coloniales s’invitent aussi. Stéphane Giusti revient sur la fusillade de la rue d’Isly, le 26 mars 1962 à Alger, dans Halte au feu chez Seghers. Beata Umubyeyi Mairesse mêle le Rwanda et son engagement avec Act Up dans La Solidarité des ébranlés chez Julliard. L’Histoire la plus récente surgit sans attendre : Elisa Shua Dusapin se trouvait à Beyrouth puis au Sud-Liban le matin du 7 octobre 2023, et en fait Sauf la frontière chez Zoé.

La violence faite aux femmes traverse la rentrée de part en part, discrètement parfois, frontalement ailleurs. Anne Plantagenet a suivi le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse dont le corps n’a pas été retrouvé, et en a tiré En l’absence de corps chez Julliard. Douce Dibondo raconte une jeune femme qui, après la mort de sa sœur jumelle, refuse le silence et l’impunité face à un homme issu du même milieu militant qu’elle, dans Le Mouvement chez Rivages. Ce n’est plus un sous-thème. C’est un fil conducteur.

Quand l’imaginaire prend le relais

Le fantastique et l’anticipation s’installent durablement dans le catalogue de cette rentrée. Guillaume Nail imagine un État qui organise la scission entre l’humain et l’animal pour éviter les épidémies dans Les Carnivores chez Denoël. Phoebe Hadjimarkos Clarke revient chez Sous-sol avec Le Livre des souterrains, autour d’une artiste qui disparaît.

L’intelligence artificielle et l’univers de la tech font une apparition significative avec Croire au code de Sarah Tadlaoui. Le portrait d’une femme happée par la course à l’optimisation d’une entreprise. Le nature writing confirme sa présence : Colin Niel tisse les Highlands écossais, la baie de Somme et le Maroc autour du gibier d’eau et de la transmission dans Le Septième Siffleur chez Seuil. Une littérature cherche à ralentir là où tout s’accélère.

L’art comme planche de salut

L’art traverse la rentrée de façon discrète mais tenace, pas comme décor mais comme sujet à part entière. Marie Petitcuenot reconstitue une performance culte de Marina Abramović, entre Naples et Belgrade, dans Heures sauvages.

Iman Ahmed réactive la chaîne YouTube de son père pour exhumer la pop des années 1990 à Djibouti dans Abdallah superstar chez Actes Sud. Dorcy Rugamba convoque le cinéma et la mémoire du Rwanda dans Les Enfants gâtés de Butare chez JC Lattès. Gouzel Iakhina retrace la vie de Sergueï Eisenstein, le plus grand réalisateur de l’époque soviétique, dans (trad. Maud Mabillard) chez Noir sur Blanc. Créer, dans ces romans, c’est souvent survivre.

Une saison sans légèreté

Une rentrée qui ne cherche pas la légèreté. Les éditeurs ont pris des risques, sur des premiers romans, sur des voix venues d’ailleurs, sur des sujets qui dérangent. Le lecteur, lui, n’a pas à choisir entre le divertissement et l’exigence. Les deux coexistent, souvent dans le même livre. C’est peut-être ça, le signe d’une bonne saison.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 

 

Par Bernard Strainchamps
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L'Adolescence du perroquet

Amélie Nothomb

Paru le 19/08/2026

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Les enfants gâtés de Butare

Dorcy Rugamba

Paru le 19/08/2026

352 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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Eisen

Gouzel Iakhina

Paru le 27/08/2026

Les Editions Noir sur Blanc

27,00 €

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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

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Richard Sebag et Patrick Aurignac, anciens du grand banditisme, se racontent

Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.

06/06/2026, 13:00

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Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

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Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.

05/06/2026, 16:57

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

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Pompier volontaire, autrice, éditrice : l’incroyable trajectoire de Fanny Destenay

Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.

05/06/2026, 15:10

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“Les Grecs et les Romains nous apprennent l’esprit critique”

Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.

04/06/2026, 18:11

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Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

04/06/2026, 16:55

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Passeurs de Livres : le pari des sciences humaines au cœur des Cévennes

Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.

04/06/2026, 16:30

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L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.

04/06/2026, 11:47

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Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

02/06/2026, 17:37

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Darwin et les bas-bleus : entretien avec Françoise Lavocat

Paru en mai 2026 aux éditions Station Zapata, Darwin et les bas-bleus, de Françoise Lavocat, nous plonge dans le monde politique et littéraire de la première moitié du XIXe siècle.

02/06/2026, 15:44

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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“Je ne regrette aucun message” : Tommaso Debenedetti, 15 ans à inventer la mort d'écrivains

Il affirme être Tommaso Debenedetti, faussaire médiatique passé des fausses interviews littéraires aux fausses annonces de décès d’écrivains. Dans cet entretien (réalisé par email), où l’identité même de l’interlocuteur impose une prudente réserve, il revendique ses canulars comme une enquête permanente sur la crédulité des médias, l’autorité des institutions et la puissance émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.

02/06/2026, 10:39

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Gilles Francescano veut “offrir au monde de l’imaginaire le plus beau des festivals”

Directeur artistique des Imaginales depuis quatre ans, et acteur de l'événement depuis toujours, Gilles Francescano dresse un premier bilan de cette édition consacrée au thème « Alter ego ». Entre affluence, chaleur exceptionnelle, place de l’autre, relation gémellaire, accessibilité et avenir du festival, il défend une ambition claire : faire des Imaginales un lieu de pensée libre, d’accueil et de circulation entre les auteurs, les publics et la ville.

01/06/2026, 16:07

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Uranium, spectres et totalitarisme : le roman tchèque qui secoue les Imaginales 

Aux Imaginales, la Tchèque Lenka Elbe présentait Uranova, son premier roman, publié en français aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Eurydice Antolin. Un livre ambitieux, impressionnant, difficile à ranger dans une seule case : enquête, roman d’amour endeuillé, récit politique, horreur, fantastique, humour noir, mémoire familiale et histoire tchèque s’y contaminent sans cesse. Au centre, une ville réelle : Jáchymov.

31/05/2026, 18:45

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Christopher Bouix, coup de coeur 2026 : “La littérature doit mordre ou griffer”

Coup de cœur des Imaginales 2026, Christopher Bouix arrive à Épinal avec une œuvre déjà multiple : un triptyque d’anticipation sur l’intelligence artificielle et les futurs déshumanisés, un roman d’horreur où les enfants massacrent les adultes, un passé d’auteur jeunesse repéré par Netflix, mais aussi un détour plus ancien par l’Antiquité, les textes grecs et latins, Socrate, la démocratie et les sorcières. Rencontre avec un écrivain qui aime les livres noirs, drôles, mordants, et les questions que le futur pose au présent.

31/05/2026, 14:00

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Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
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