Une famille portoricaine prise entre deux pays

Pourtant, malgré la joie apportée par ses deux enfants, son installation sur le continent américain l’isole. L’hostilité de sa belle-famille, l’interdiction de parler l’espagnol ainsi que le mépris du voisinage à son égard la plongent dans l’amertume.

Sa fille Ruth, elle, apprend à vivre en taisant les injustices subies. Elle n’a qu’une obsession : s’intégrer, quitte à renier la culture de sa mère. La fuite de ses origines la mènera des décennies plus tard à la rupture avec sa propre fille Daisy, au tempérament affirmé, qui choisit de retourner sur les traces de ses arrière-grands-parents, à Porto Rico. Sans prévoir que sa décision ébranlera l’équilibre de toute sa lignée.

D’une écriture envoûtante, Jeanine Cummins déploie trois destins de femmes, emportant le lecteur des années 1970 à nos jours sur fond de mutations politiques et sociétales. Roman puissant sur l’exil, Parle-moi de chez nous est une exploration de la famille comme espace de transmission, mais aussi de non-dits et de vacillements. Alors qu’un ouragan frappe San Juan où Daisy s’est établie et la laisse grièvement blessée, Rafaela et Ruth devront s’unir et affronter leur passé.

Les éditions Philippe Rey vous proposent un extrait en avant-première :

Jeanine Cummins vit à New York. Elle a publié quatre livres : American Dirt, Une déchirure dans le ciel, Le garçon du dehors et La branche tordue (tous traduits chez Philippe Rey).

Parution le 20 août 2026.

Par Ewen Berton

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