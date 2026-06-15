Pour une librairie indépendante, quel est le prix de “l'engagement politique” ?

Soutien au peuple palestinien, défense des valeurs humanistes, revendications féministes ou LGBTQIA+, lutte contre l'extrême droite ou la mainmise du milliardaire Vincent Bolloré sur la culture : ces sujets seraient-ils devenus inflammables, pour les librairies indépendantes ?

Ces dernières années, des enseignes « engagées », qui affichent des ouvrages abordant ces thématiques, ont été prises pour cibles par des individus. Des librairies ont ainsi vu leur vitrine brisée (Les Vagues, à Nantes) ou taguée à l'acide (Violette & Co, à Paris) et leur façade couverte par des graffitis menaçants (Divergences, à Quimperlé ou La Plume Noire, à Lyon).

Certaines de ces agressions ont été « signées » à l'aide de symboles reliés à l'extrême droite, mais les enquêtes n'ont pas, à ce jour, identifié les coupables. Ces méthodes semblent plutôt l'apanage de ce camp politique, même si ses soutiens insistent régulièrement sur le sort de la librairie Les Deux Cités, à Nancy, proche de l'extrême droite et vandalisée à plusieurs reprises [elle a fermé ses portes fin 2024, NdR].

L'État lui-même s'en est pris aux commerces du livre, en perquisitionnant la librairie Violette & Co pour un motif plutôt fragile — la présence d'un livre de coloriage sur la Palestine — ou en recouvrant les messages féministes de la vitrine des Parleuses, à Nice, lors de la venue de Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, en 2022.

Parallèlement à la montée de l'autoritarisme au sein de l'État et à la banalisation des idées d'extrême droite, une forme de contestation de la liberté des librairies à prendre parti semble se dessiner. Dans une enquête publiée en février, Le Figaro interrogeait ainsi, avec un petit air de reproche : « Les librairies parisiennes sont-elles toutes de gauche ? »

Rappelons, à ce titre, que les libraires sont libres des ouvrages qu'ils affichent dans leur commerce, mais qu'ils ne peuvent refuser la commande d'un titre, tant que celui-ci n'est pas interdit par la loi. Ainsi, que les personnes de droite se rassurent : elles pourront toujours acheter le livre de Sarkozy dans une librairie indépendante « de gauche »...

Un « engagement » qui séduit

Bien conscient de cette nouvelle problématique, le Syndicat de la librairie française, à l'occasion de ses Rencontres nationales de la librairie, a abordé le sujet via l'enquête commandée à l'Observatoire de la Société et de la Consommation (ObSoCo). Plusieurs questions portaient sur l'« engagement politique », que l'institut d'études n'a pas défini : remarquons simplement que, si les librairies effectuent des choix d'ouvrages qui peuvent dénoter un positionnement politique, rares sont celles qui affichent clairement et ouvertement un soutien à parti ou un représentant politique.

Pour commencer, cet engagement ne semble pas flagrant aux yeux des acheteurs de livres. 38 % d'entre eux estiment que les librairies indépendantes ne sont pas engagées politiquement et 33 % sont sans opinion, laissant seulement 29 % des interrogés avec le sentiment d'un engagement de leur part. Les clients des librairies indépendantes identifient un peu plus largement ce dernier.

Au sein de ces 29 % qui observent un engagement, celui-ci s'exprime, pour une large majorité (84 %) par la sélection d'ouvrages mis en avant. 37 % estiment qu'il s'agit là « d'un positionnement » qui leur plait, 36 % n'y accordent pas vraiment d'attention, et 28 %, parmi ceux qui identifient un engagement, sont « dérangés » — ils ne représentent que 8 % des acheteurs de livres.

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Seulement 16 % des acheteurs de livres ont déjà « refusé de faire des achats ou arrêté de fréquenter une librairie indépendante » parce que son engagement politique ou sa « couleur » politique ne leur convenait pas. Cet éloignement serait légèrement plus pratiqué entre 18 et 44 ans et à l'extrême gauche (38 %), devant la droite (19 %), la gauche (18 %) et l'extrême droite (17 %) — le centre plafonne à 12 %.

Une clientèle « très à gauche »

Si l'engagement d'une librairie peut malheureusement donner lieu à des agressions et autres comportements violents, il aurait donc peu d'incidence, commercialement, sur son activité et pourrait même l'améliorer. Si les non-clients des librairies valorisent la « neutralité », sa clientèle se déclare plutôt favorable à des partis pris.

De fait, la participation à des combats et la défense de valeurs plutôt liés à la gauche de l'échiquier politique entre aussi en adéquation avec le profil politique de la clientèle d'une majorité de commerces de livres. Comme l'indiquait Philippe Moati, cofondateur de l'ObSoCo, lors des RNL, « la clientèle des librairies indépendantes se situe à gauche, voire très à gauche, tandis que les non-clients sont plutôt à droite ».

En effet, relève l'étude, « les femmes, les jeunes, les précaires et les personnes se positionnant à gauche sont davantage favorables à la politisation des librairies ». L'ObSoCo note ainsi que 68 % des acheteurs de livres se positionnant à gauche et à l'extrême gauche y sont favorables, contre seulement 22 % à droite et 19 % à l'extrême droite. 57 % de ceux et celles qui se disent proches des mouvements écologistes — à gauche aussi, donc — y sont également favorables [mais l'ObSoCo souligne que les effectifs étaient faibles sur ce dernier point, NdR]. Notons par ailleurs que plus l'on monte dans l'échelle des revenus, plus ce positionnement politique dérange...

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L'engagement politique des librairies indépendantes en fait des cibles pour une partie de la droite et l'extrême droite, engagées dans une guerre culturelle. Rappelons que Vincent Bolloré use des points de vente Relay pour accorder une visibilité non négligeable à certaines parutions, tandis que Pierre-Édouard Stérin, un autre milliardaire réactionnaire, souhaite ouvrir des librairies afin de promouvoir les obsessions de l'extrême droite.

L'étude complète est accessible ci-dessous.

Photographie : Visuel diffusé par le Syndicat de la librairie française (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

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Par Antoine Oury

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