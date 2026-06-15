OmaxBooks lance une campagne pour faire voyager les histoires de Tupac Shakur et Nipsey Hussle en français

À travers cette initiative, OmaxBooks souhaite associer les lecteurs aux différentes étapes de la publication de ces ouvrages et poursuivre sa mission : rendre accessibles en français des récits majeurs de la culture contemporaine afro-américaine tout en favorisant la circulation des idées entre les deux rives de l’Atlantique.

Lorsqu’OmaxBooks voit le jour en 2020, l’ambition est simple : permettre aux lecteurs francophones d’accéder à des ouvrages afro-américains souvent absents des catalogues français. Derrière ce projet se trouve Alexis Onestas, entrepreneur culturel, éditeur et traducteur éditorial, convaincu que certaines histoires méritent de franchir les frontières linguistiques pour toucher de nouveaux publics.

Depuis sa création, la maison d’édition a développé un catalogue consacré à des personnalités dont les parcours dépassent largement leur domaine d’origine. Issa Rae raconte les coulisses de la création et de l’entrepreneuriat culturel.

Common partage son rapport à la famille, à l’art et à la transmission. Taraji P. Henson revient sur son parcours d’actrice et de productrice. Rick Ross, 50 Cent ou Gucci Mane explorent quant à eux les notions d’ambition, de résilience et de construction d’un héritage.

Aujourd’hui, OmaxBooks franchit une nouvelle étape avec deux ouvrages particulièrement attendus. Le premier est consacré à Tupac Shakur, figure incontournable de la musique, de la poésie et de la culture populaire mondiale.

Écrit par Staci Robinson, amie de longue date de l’artiste et choisie par la famille Shakur pour raconter son histoire, ce livre propose un regard intime sur son parcours, son héritage politique et son influence culturelle.

Le second ouvrage, écrit par le journaliste Rob Kenner, est consacré à Nipsey Hussle. Plus qu’une biographie, il s’agit du récit d’un entrepreneur visionnaire qui a fait de l’indépendance économique, de l’investissement local et de la transmission des connaissances les piliers de son action. Son parcours continue aujourd’hui d’inspirer bien au-delà du monde musical.

Pour accompagner ces publications, OmaxBooks a choisi de lancer une campagne participative permettant aux lecteurs de suivre le projet dès ses premières étapes. L’objectif n’est pas seulement de financer des livres, mais aussi de créer un dialogue autour de leur fabrication, de leur traduction et de leur diffusion auprès des lecteurs francophones.

Cette campagne s’inscrit dans la continuité du travail mené depuis cinq ans par OmaxBooks : faire découvrir des voix majeures de la culture afro-américaine, favoriser les échanges entre différentes traditions littéraires et démontrer que certains récits, lorsqu’ils sont transmis dans une nouvelle langue, peuvent trouver un écho bien au-delà de leur contexte d’origine.

À travers Tupac Shakur et Nipsey Hussle, ce sont deux trajectoires singulières, deux visions du monde et deux héritages culturels qui s’apprêtent à rencontrer un nouveau public. Une nouvelle étape dans la construction de ce pont littéraire entre les États-Unis et l’espace francophone.

Une campagne à découvrir sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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