Quand l’enfance à la ferme se change en cauchemar, Lait cru

La blancheur, ici, agresse. Elle expose le corps, les bandages, les couloirs, la mémoire. Au début de Lait cru, le narrateur sort d’une forêt où le froid a presque emporté ses doigts, puis se retrouve dans une chambre de soin, livré aux gestes du personnel, aux repas surveillés, aux odeurs désinfectées. Il écrit.

À mesure que la main reprend prise sur le crayon, l’enfance revient sous forme de matière active : lait, sang, foin, viande, neige, urine, poils, poussière, savon, bêtes mortes ou vivantes. Tout remonte par le corps. Steve Poutré installe d’emblée une voix qui pense avec la peau, les narines, la bouche, les ongles.

La première secousse tient dans une phrase sèche, presque enfantine, qui fixe la couleur du livre : « Noir. Il faut peindre les murs de ma chambre en noir. » Ce noir dépasse le décor. Il répond à la lumière trop blanche de l’institution, au froid, à la perte de repères, à cette impression d’être regardé, nettoyé, contenu. Steve Poutré compose un récit de fragments titrés, où le présent de l’enfermement dialogue avec l’enfance rurale dans les Cantons-de-l’Est. La mémoire saute, s’accroche, mord, repart.

Une ferme sans carte postale

La campagne de Lait cru nourrit et épuise dans le même geste. La ferme impose ses horaires, ses gestes, son vocabulaire, ses hiérarchies. On y apprend à faire la traite, à nettoyer les pis, à pousser la crasse, à distinguer les vêtements d’école du linge d’étable, à tenir son rôle de garçon. La transmission familiale passe par le travail, rarement par la parole. Le père et les oncles règnent sans discours, dans une évidence plus lourde encore qu’un ordre.

Le livre tient là l’une de ses lignes les plus fortes : « On répète simplement les gestes du père, toujours. Une vie sans vacances et sans excuses, à se vider à vider des vaches. » La formule frappe par son rythme autant que par sa dureté. Elle dit l’héritage et l’épuisement. Une vie vouée à recommencer, jusqu’à confondre les hommes et les bêtes dans la même mécanique de vidange.

Steve Poutré donne à cette rudesse une profondeur particulière parce que son narrateur parle depuis l’intérieur de la ferme. Il en connaît la brutalité et les sortilèges : les chats, la tasserie, les champs, le lac gelé, les odeurs retenues sous les ongles, la mère devenue abri, les jeux inventés au milieu des outils dangereux. Le livre tire sa force de cette ambivalence. L’enfance y blesse, invente des refuges minuscules, transforme les dangers en terrain de jeu et les humiliations en images durables.

La mémoire par les odeurs

Les souvenirs reviennent par les sensations : une guenille brûlante, le froid dans les narines, le ragoût avalé avec avidité, le lait renversé, le sang sous les pansements. La psychologie passe par les choses. Le passé revient par le nez, la bouche, les doigts. La mémoire garde la forme d’une trace physique.

La clef de cette poétique tient dans ces deux phrases : « Je veux emporter avec moi mes journées. Je ne vois pas plus loin encore que les odeurs. » Dans Lait cru, sentir équivaut à conserver. L’institution nettoie, aère, désinfecte, efface. Le présent médical supprime les parfums ; l’enfance en déborde. Entre les deux, l’écriture sauve ce qui reste attaché aux doigts.

La langue suit ce mouvement. Elle part souvent d’un détail très concret, puis glisse vers une vision presque hallucinée. Une grange devient araignée, un champ se change en poche de vide, un lac gelé s’ouvre comme un astre blanc, les chats trouvent dans les os une matière invisible que l’enfant jalouse. La phrase préfère l’image coupante, l’association trouble, la beauté inquiète. Cette puissance visuelle et sensorielle épaissit le texte et durcit l’air autour du lecteur. On respire mal, parfois. C’est voulu.

Faim, honte et survie

La nourriture traverse le livre comme une autre langue familiale. Il faut manger sa viande, finir les assiettes, tirer des restes une preuve d’endurance. La faim touche l’attention, la solitude, le manque d’amour, le besoin de remplir un vide persistant. Le narrateur le formule avec une lucidité terrible : « La faim est un sentiment qui me garde affreusement lucide. Inutilement alerte. » Cette phrase arrache la faim au seul registre du besoin et l’installe du côté de la veille, de l’angoisse, de la pensée qui tourne encore quand le corps réclame le sommeil.

Les animaux occupent une place instable. Ils inspirent la tendresse, la peur, le dégoût, la cruauté. Vaches, chats, canards, dindons, rats musqués, poissons, poussins : chacun participe à l’éducation du regard. L’enfant observe la reproduction, la mort, l’abattage, les blessures, les carcasses. Il comprend très tôt que le vivant se manipule et se consomme. La proximité avec les bêtes installe une confusion profonde entre nourrir et détruire, aimer et posséder, protéger et blesser.

Le pis-aller (hem) !

Lait cru porte ainsi un titre d’une grande justesse. Le lait cru désigne un rapport direct à l’origine, sans filtration, sans adoucissement, avec son goût franc et ses risques. Le roman travaille cette matière brute : la rudesse du monde agricole, les humiliations, les trouées de beauté, le trouble mental qui enveloppe le présent du narrateur conservent leur âpreté, leur odeur, leur part de danger.

La réussite tient à cette fidélité au mélange. Lait cru saisit la campagne dans son double pouvoir : elle fabrique des êtres et les abîme, nourrit les corps et peuple l’esprit de visions, donne à l’imaginaire des cachettes avant de le changer en piège. Le lecteur ressort de ce roman avec une impression rare : celle d’avoir traversé une mémoire encore chaude, encore odorante, impossible à nettoyer tout à fait.

Par Nicolas Gary

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