Pour 3 millions $ de comics volés qu'a finalement récupéré le FBI

Une collection privée de comics réapparaît par fragments, après un cambriolage estimé à plusieurs millions de dollars. Fine Books & Collections rapporte que 34 comic books Golden Age, pour l’essentiel retrouvés par le FBI, rejoignent le 15 juin 2026 la plateforme MyComicShop.com. Les fascicules appartenaient à James Strand, collectionneur de Portland, mort en juillet 2023 peu avant son 88e anniversaire.

Après son décès, des voleurs ont fouillé sa maison et emporté des comics anciens et des livres rares évalués à plus de 3 millions de dollars. Le FBI a ensuite localisé et saisi la majorité des exemplaires aujourd’hui proposés, auprès de deux sources. L’enquête a entraîné des peines de prison fédérales, selon le média spécialisé. La vente est coordonnée, pour la famille Strand, par Scott Brown, de Downtown Brown Books.

Le profil du collectionneur éclaire la valeur du lot. Enfant dans les années 1940, James Strand lisait des comics de crime et de guerre dans une pharmacie du quartier de Mount Tabor, à Portland. Adulte, il a recherché de beaux exemplaires de titres comme Crime Does Not Pay, Boy Comics, The Fighting Yank ou Crimes by Women. D’après Scott Brown, 27 des fascicules proposés correspondent aux exemplaires les mieux notés connus dans le registre CGC.

La sélection comprend notamment Funny Pages n° 41, noté CGC 9.4, un titre Centaur Publications du début de 1940 avec couverture de Paul Gustavson, récupéré lors de la fouille d’un garde-meuble à Oregon City. Boy Comics n° 11, noté CGC 9.6, figure aussi parmi les lots saisis par le FBI ; l’exemplaire porte une couverture d’Iron Jaw signée Charles Biro.

Tous les retours ne proviennent pas de saisies fédérales. Air-Fighters Comics n° 2, qui raconte l’origine du super-héros Airboy, a refait surface dans une boutique de Portland, avant son achat par un collectionneur local puis sa restitution à la famille. Crime Does Not Pay n° 64 a suivi un chemin plus inattendu : un habitant de Portland, alerté par son père au sujet du vol Strand, a acheté le fascicule 100 dollars devant un commerce, puis l’a rendu après avoir soupçonné son origine.

Le cas illustre aussi la porosité entre marché du livre rare et marché du comic book patrimonial. Les exemplaires les plus recherchés circulent avec des notations de conservation, des provenances et des registres spécialisés, comme les livres anciens ou les manuscrits. Dans l’affaire Strand, cette traçabilité a servi autant à qualifier la valeur des pièces qu’à identifier les retours possibles.

Susie Hasty, exécutrice de la succession, remercie à ce titre le FBI, les détectives, les collectionneurs et les libraires mobilisés autour de la recherche des pièces. Les comics retrouvés, ainsi que des pulps Weird Tales de haut grade, entrent dans une vente dédiée à la succession Strand.

Par Clément Solym

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