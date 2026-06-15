Plus qu’un recueil de recettes, « Nos héritages culinaires » est un livre sur la mémoire, la transmission et le pouvoir rassembleur de l’assiette. La cuisine s’affirme alors comme un langage universel : elle raconte d’où l’on vient, ce que l’on a perdu, ce que l’on choisit de conserver et ce que l’on souhaite léguer.

Des références à la cuisine et à la nourriture, les textes littéraires en regorgent. Elles racontent l’enfance, le manque, les absences. La « madeleine de Proust » est entrée dans le langage commun. Si la cuisine est une formidable machine à remonter le temps, elle dit aussi les combats, la résistance, la consolation et les déterminismes sociaux.

« Nos héritages culinaires », le premier ouvrage des Éditions Topaze, est un beau livre de cuisine, de rencontres et de conversations. Le lecteur y trouvera des recettes mais aussi des textes qui l’aideront à saisir les ressorts intimes et sociaux de l’acte de cuisiner et de partager un déjeuner.

Laëtitia Gaudin-Le Puil, réalisatrice de documentaires et ancienne journaliste, y tire le fil de ses souvenirs, de ses rencontres et de ses apprentissages. Enfant, son père consignait dans un carnet ses notes et son poids. Elle n’aimait pas spécialement son grand-père paternel mais il mitonnait une poule-au-pot merveilleuse, presque aussi divine que la photo du pape Jean-Paul II accrochée au-dessus de son lit.

Son plaisir de manger se révèle alors plus puissant que l’austérité d’une enfance alternée ; son goût pour la cuisine témoigne, lui, d’un besoin de « faire du bien ». Durant la révolution de Maïdan, elle écrit la résistance des Ukrainiennes et des Ukrainiens soutenue par les plats qui circulent entre les barricades. Au Maroc, en Irak, en France, elle éclaire l’actualité à travers le prisme de l’assiette : celle qui répare, rassemble, mobilise et, parfois, défie.

Antoine Guyomard raconte mieux que quiconque la bouée meringuée de l’enfance. Chez sa mamie vosgienne, « l’eau du robinet a le goût de la montagne ». Chez celle de Savoie, bavarde et experte dans l’art de nouer de nouvelles amitiés à l’angle d’un rayon de supermarché, le gratin de pommes de terre est généreux, crémeux, riche et aillé.

Antoine se souvient des petits biscuits anisés enfermés dans une boîte en fer et du bonheur de les laisser fondre sur son palais ; depuis il ne cesse de se hisser sur la pointe des pieds pour retrouver, dans un fenouil émincé ou dans un rougail saucisses flambé au pastis, les saveurs de son enfance.

L’héritage culinaire des deux auteurs n’est pas seulement celui qu’ils ont reçu. À leur tour, ils transmettent des recettes mais aussi des gestes, des attentions et une certaine manière d’être au monde. Dans les pages de ce beau livre éco-conçu en Bretagne, la cuisine s’affirme comme un langage universel : elle raconte d’où l’on vient, ce que l’on a perdu, ce que l’on choisit de conserver et ce que l’on souhaite léguer.

Plus qu’un recueil de recettes, « Nos héritages culinaires » est un livre sur la mémoire, la transmission et le pouvoir rassembleur de l’assiette. Il sera enrichi d’un entretien avec Stéphanie Schwartzbrod, autrice de « La Cuisine de l’exil » et « La Cuisine de la consolation », parus chez Actes Sud. Le stylisme culinaire des recettes a été confié à la photographe finistérienne Lenaïg Mevel. Un beau livre à offrir et à s’offrir.

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Par Projet Ulule

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