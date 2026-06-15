Ceux qui nous frappent : la violence invisible mise au procès

La première phrase ne cherche pas l’effet : elle pose une absence. « Ce procès n’a pas eu lieu, mais il aurait dû être le tien, ne crois-tu pas ? » À partir de cette adresse, Ceux qui nous frappent ne se contente pas d’organiser un procès fictif autour d’une morte. Le roman donne forme à ce qui, souvent, reste hors champ : l’usure lente, les récits contradictoires, les mots qui ne frappent pas la peau mais atteignent l’endroit où une personne cesse de se croire.

Sara Messina, ancienne championne d’Europe de boxe, s’est jetée dans la Vilaine. Charles Levain, son compagnon, comparaît pour harcèlement moral sur conjointe ayant mené au suicide. La formulation judiciaire a sa sécheresse, son abstraction, son langage de dossier. Anaïs Llobet la fait entrer dans une salle pleine : magistrats, greffière, huissier, avocates, mère de la victime, militantes, journalistes, proches du prévenu. Tout le roman naît de cette confrontation entre la langue du droit et l’épaisseur humaine de ce qu’elle tente d’ordonner.

Un prétoire sous pression

La salle 403 ne sert pas de décor. Elle devient un lieu clos, traversé par des forces contraires. L’huissier Xavier Bellanger y circule comme un maître d’équipage inquiet ; le président Yves Perdrot, proche de la retraite, retrouve dans cette affaire une tension qu’il croyait perdue ; les journalistes cherchent d’abord un angle, puis sentent que le procès les déborde. Cette pluralité de regards donne au roman son mouvement : l’audience avance, se suspend, tangue, reprend, et chaque parole modifie la perception de la précédente.

Le choix du procès évite le résumé linéaire. Sara n’est jamais restituée par une seule voix. Sa mère la pleure, ses amies la défendent, son entraîneur la rattache à la boxe, Charles prétend l’avoir sauvée avant de l’avoir blessée. Ce morcellement produit l’un des effets les plus justes du livre : la victime demeure centrale sans être confisquée par un portrait définitif. Elle échappe à ceux qui parlent pour elle, précisément parce que chacun tente de l’enfermer dans son explication.

Le roman s’ouvre pourtant sur une scène de riposte presque fantasmatique. Une jeune femme, agressée dans une cage d’escalier, voit surgir des inconnues qui frappent l’homme à sa place, avant qu’une phrase ne l’invite à revenir à la fête : « Aucun homme ne mérite qu’on s’arrête de danser. » Cette entrée donne au livre une énergie de revanche, mais Anaïs Llobet ne s’y abandonne pas. La colère reste là, nécessaire, vibrante, parfois grisante ; le procès l’oblige cependant à passer par l’écoute, par la preuve, par la lenteur.

La preuve et l’emprise

C’est dans cette tension que le roman trouve sa matière la plus forte. Le « suicide forcé » ne se laisse pas juger comme un coup porté devant témoin. Xavier formule le doute ordinaire, presque réflexe : « Comment veux-tu prouver que quelqu’un a poussé une femme à se suicider ? Le geste du suicide appartient à celui qui le commet. » La phrase dérange parce qu’elle ressemble à une évidence. Le livre travaille justement contre cette évidence, non par slogan, mais par accumulation de déplacements.

Charles Levain incarne cette zone trouble. Il pleure, regrette, reconnaît des messages « horribles », se présente comme un homme dépassé par la douleur. Rien, chez lui, ne correspond à l’image rassurante du coupable immédiatement lisible. Cette fragilité apparente constitue même le danger du personnage : elle attire l’écoute, réclame l’indulgence, transforme la violence en malentendu amoureux.

Quand le procureur lit les messages envoyés le matin de la mort de Sara, la brutalité cesse pourtant d’être abstraite : « Si tu n’es pas à l’appart ce soir, je préfère encore que tu sois morte. » La phrase, placée dans la chronologie du suicide, ne résout pas tout ; elle interdit seulement de réduire l’affaire à une dispute.

Anaïs Llobet observe alors une lutte de récits. La défense parle d’un geste personnel, de causes multiples, d’une boxeuse fragilisée par la pression sportive et les réseaux sociaux. La partie civile cherche au contraire le motif répété : isolement, contrôle, inversion de la culpabilité, effacement progressif des liens. La littérature trouve ici sa place exacte. Elle ne remplace pas le jugement ; elle rend perceptible ce que l’audience peine à tenir d’un seul tenant.

La boxe, dans cette construction, agit comme un contrepoint cruel. Sara sait encaisser les coups visibles, ceux que le ring reconnaît, mesure, arbitre, sanctionne. Cette force physique devient pourtant l’un des pièges du regard social : comment une championne pourrait-elle être vulnérable ? Le titre prend alors toute son ampleur. « Mais certains coups sont invisibles. » La formule ne clôt pas l’analyse ; elle la condense. Le roman montre la violence là où elle change de matière : dans le langage, le récit de soi, le doute inoculé, la solitude organisée.

Ceux qui nous frappent frappe par sa précision concrète. Une caisse de scellés presque vide, deux téléphones, un sac à la lanière pelée, un micro qu’on avance vers un prévenu qui murmure, un croissant confisqué dans la salle : ces détails empêchent le sujet de devenir pur discours. Le livre conserve une épaisseur judiciaire, corporelle, presque sonore. On entend les portes, les claviers, les sanglots, les protestations, les silences qui s’épaississent après une phrase malheureuse.

Il ne demande pas au lecteur de remplacer la justice, ni de se satisfaire de son insuffisance. Il le place dans l’inconfort d’une audience où tout le monde écoute avec ses préjugés, ses blessures, ses intérêts, ses angles morts. De cette matière inflammable, Anaïs Llobet tire une chronique judiciaire d’une rare tenue, où la colère ne dispense jamais de penser, et où le doute ne sert jamais d’alibi à l’indifférence.

Par Lucy L.

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