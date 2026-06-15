Seuls 36 % des lecteurs paient pour lire un livre neuf

L’Authors Guild a publié le 9 juin une étude consacrée à l’origine des livres lus ou écoutés par les lecteurs réguliers. L’enquête, menée par Codex Group, interroge des personnes ayant lu au moins un livre au cours du mois précédent et quatre livres au cours de l’année écoulée. Elle mesure non pas la popularité de la lecture, mais la part des usages qui génèrent une rémunération directe ou indirecte pour les auteurs.

Le résultat central tient en un chiffre : 36 % seulement des personnes ayant lu ou écouté un livre le mois précédent ont acheté un livre ou un livre audio neuf, ou obtenu un titre par un abonnement payant identifié comme générateur de droits. Près des deux tiers des lecteurs n’ont donc acquis aucun exemplaire neuf durant la période étudiée. Une situation que l'association présente comme un facteur supplémentaire dans la baisse de revenu des auteurs.

Passé en revue, le détail par format accentue le diagnostic. Pour les livres imprimés et les ebooks, 25 % des ouvrages lus le mois précédent provenaient d’un achat neuf ou d’un abonnement. Dans cet ensemble, 19 % correspondaient à des achats neufs, imprimés ou numériques, et 6 % à des abonnements. L’occasion représentait 10 %, sans rémunération pour les auteurs.

Les bibliothèques concentraient 29 % des livres lus, tandis que 16 % venaient d’emprunts gratuits à des proches ou d’autres sources, dont la piraterie, et 19 % des collections personnelles des lecteurs.

Le livre audio présente un autre équilibre. Selon l’étude, 36 % des audiobooks numériques écoutés provenaient d’un achat ou d’un abonnement payant, contre 37 % issus des bibliothèques. Les autres sources, y compris les copies piratées, représentaient 27 %. Dans les canaux payants, l’abonnement domine l’achat à l’unité, avec 24 % contre 12 %, ce qui renforce les inquiétudes de l’organisation sur le niveau effectif de rémunération.

L’étude insiste aussi sur le profil des usagers actifs des bibliothèques. D’après les données, 59 % des lecteurs du mois précédent se déclarent membres actifs d’une bibliothèque publique. Ces lecteurs lisent 16 % de livres en plus que les non-usagers, mais achètent 42 % de livres neufs en moins. Ils se situent plus souvent dans des foyers gagnant plus de 75.000 dollars par an, détiennent plus fréquemment un diplôme de niveau supérieur et occupent davantage un emploi à temps plein.

Le rôle des plateformes de prêt numérique ressort nettement. Libby/OverDrive concentre, selon l’étude, 70 % des emprunts d’ebooks et 74 % des emprunts de livres audio numériques en bibliothèque. Hoopla et CloudLibrary restent très loin derrière, avec respectivement 14 % et 12 % pour l’ebook, puis 16 % et 8 % pour l’audio.

De quoi relancer le débat sur les revenus des auteurices : dans une précédente enquête, le revenu médian d’un auteur à plein temps tiré de ses livres à 10.000 dollars par an, et le revenu total lié à l’écriture à 20.000 dollars. L’organisation avance une baisse d’environ 42 % depuis 2009. L’enjeu des futurs années sera donc ce déplacement massif de la lecture vers des circuits peu ou pas rémunérateurs.

Crédits photo : Teddy James, CC BY NC SA 2.0

Par Clément Solym

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