6 titres en lice pour le Prix Clarens du journal intime 2026

Soutenu par la Fondation Clarens pour l’humanisme, le Prix Clarens du journal intime salue chaque année une parution, entre témoignage personnel, mémoire historique et chronique intime. Le jury composé de 8 écrivains, chercheurs et professionnels du livre, a établi sa première sélection pour l'édition 2026.
Le 15/06/2026 à 10:46 par Dépêche
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Publié le :
15/06/2026 à 10:46
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Pierre Bergounioux, Carnet de notes, 2021-2025, Verdier
Joan Didion, Notes à John, traduit de l’anglais par Josée Kamoun, Grasset
Paul Gadenne, Carnets 1937-1947, présentation de Didier Sarrou, édition de Stéphane Bernard et Safa Hammad, Éditions Des Instants
Julien Green, Toute ma vie. Journal intégral (tome IV, 1951-1958), préface de Tristan Gervais de Lafond, édité par Guillaume Fau, Alexandre de Vitry et Carole Auroy, Bouquins
Derek Jarman, Nature Moderne, photographie de Howard Sooley, préface de Olivia Laing, traduit de l’anglais par Julou Dublé, Actes sud
Paul Nizon, Le Clou dans la tête. Journal 2011-2020, traduit de l’allemand par Frédéric Joly, Actes Sud
Le jury réunit Daniel Arsand, Michel Braud, Béatrice Commengé, Colette Fellous, Blandine de Caunes, Gilbert Moreau (président du jury), Claire Paulhan et Robert Thiéry.
Il se réunira de nouveau en octobre pour établir la sélection finale, et le lauréat sera désigné fin novembre.
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Le jury signale par ailleurs que Journal 1935-1950. « De plus en plus cendre, mais flamme encore », de Paule Régnier, édition établie et annotée par Michel Braud avec la collaboration d'Hélène Braud-Kretz,
publié chez Honoré Champion, a été remarqué par ses membres, mais que le titre n’a pas pu figurer dans la sélection 2026, puisque Michel Braud fait partie du jury.
L'année dernière, le Prix Clarens du journal intime avait couronné Algérie, 1960, Journal d'un appelé, de Bernard Ponty (1934-2020), publié par les éditions Grasset.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 19/03/2026
720 pages
Editions Verdier
32,00 €
Paru le 01/10/2025
304 pages
Grasset & Fasquelle
23,00 €
Paru le 12/11/2025
518 pages
Actes Sud Editions
26,00 €
Paru le 01/04/2026
336 pages
Actes Sud Editions
23,50 €
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