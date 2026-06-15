6 titres en lice pour le Prix Clarens du journal intime 2026

La sélection du Prix Clarens du journal intime 2026

Pierre Bergounioux, Carnet de notes, 2021-2025, Verdier

Joan Didion, Notes à John, traduit de l’anglais par Josée Kamoun, Grasset

Paul Gadenne, Carnets 1937-1947, présentation de Didier Sarrou, édition de Stéphane Bernard et Safa Hammad, Éditions Des Instants

Julien Green, Toute ma vie. Journal intégral (tome IV, 1951-1958), préface de Tristan Gervais de Lafond, édité par Guillaume Fau, Alexandre de Vitry et Carole Auroy, Bouquins

Derek Jarman, Nature Moderne, photographie de Howard Sooley, préface de Olivia Laing, traduit de l’anglais par Julou Dublé, Actes sud

Paul Nizon, Le Clou dans la tête. Journal 2011-2020, traduit de l’allemand par Frédéric Joly, Actes Sud

Le jury réunit Daniel Arsand, Michel Braud, Béatrice Commengé, Colette Fellous, Blandine de Caunes, Gilbert Moreau (président du jury), Claire Paulhan et Robert Thiéry.

Il se réunira de nouveau en octobre pour établir la sélection finale, et le lauréat sera désigné fin novembre.

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Le jury signale par ailleurs que Journal 1935-1950. « De plus en plus cendre, mais flamme encore », de Paule Régnier, édition établie et annotée par Michel Braud avec la collaboration d'Hélène Braud-Kretz,

publié chez Honoré Champion, a été remarqué par ses membres, mais que le titre n’a pas pu figurer dans la sélection 2026, puisque Michel Braud fait partie du jury.

L'année dernière, le Prix Clarens du journal intime avait couronné Algérie, 1960, Journal d'un appelé, de Bernard Ponty (1934-2020), publié par les éditions Grasset.

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Par Dépêche

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