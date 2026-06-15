Sur France Culture, Le Book Club rend hommage à Marjane Satrapi

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

La Critique - 12h

Mardi 16 juin

Littérature

Spéciale premiers romans, avec Johan Faerber et Virginie Bloch-Lainé

La classe et la fonction de Mariana Alves (Chandeigne et Lima)

Un moment orange de Simon Legré (Notabilia)

SecondeMain de Grégoire Sourice (Corti)

La Rencontre - 13h

Mercredi 17 juin

Musique et Littérature

Avec Alexandre Tharaud, pianiste, à l'occasion de la parution de son récit Touché (Grasset)

Le Book Club, de Marie Richeux et Mathilde Wagman

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 15 juin

Fernando Pessoa : la biographie événement

Avec Richard Zenith, traducteur, spécialiste de Pessoa, auteur de Pessoa, l'oeuvre vie, dans une traduction de Nicolas Richard (Seuil)



Mardi 16 juin

Ama Ata Aidoo (1942-2023), grande voix ghanéenne de la littérature féministe

Avec les traducteurs Patricia Houéfa Grange et Guillaume Cingal du livre d’Ama Ata Aidoo Notre soeur rabat-joie (Ròt-Bò-Krik)

Mercredi 17 juin

Relire Marjane Satrapi : un hommage

Avec Benoît Peeters, théoricien de la bande dessinée, Bahareh Akrami, autrice de bande dessinée qui a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Marjane Satrapi Femme, vie, liberté (l’Iconoclaste, 2025) et Salomé Lahoche, autrice de BD.



Jeudi 18 juin

Un carnet de cinéma

Avec Christian Thorel pour Les nuits expérimentales (Verdier)



Vendredi 19 juin

Dans la bibliothèque de Nancy Huston

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

L’Amie Prodigieuse : enfance, adolescence de Elena Ferrante - Tome 2

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Avec notamment : Amira Casar (narratrice), Jeanne Ruff (Lénu), Marianna Granci (Lila)

Rafaella Cerullo et Elena Greco ont grandi dans un quartier pauvre de Naples dans les années 50. Bien que très différentes, une amitié profonde et exigeante les lie. Lenu, d'un caractère placide et effacé est fascinée par le caractère aventureux et intrépide de Lila ; par sa vivacité intellectuelle et son courage physique. Bien que douée pour les études, Lila doit abandonner l'école pour travailler avec son père et son frère dans leur boutique de cordonnier. Lenu, elle, est soutenue par son institutrice, qui pousse ses parents à l'envoyer au collège puis, au lycée. Durant cette période, les deux jeunes filles se transforment physiquement et psychologiquement, s'entraident ou s'en prennent l'une à l'autre.

L'Instant Poésie de Bertrand Belin

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Anna Holveck

À la fois auteur, compositeur, musicien, et même comédien, Bertrand Belin est un grand lecteur de poésie. Il partage et transmet, au gré d'une précieuse sélection, les lectures qui l'accompagnent, de la poésie très contemporaine aux grands textes classiques, en passant par ses propres chansons.

6/20 : Folle Folle Folle, de Bertrand Belin, saisissement poétique

7/20 : Ces ailes qu’on ne brise pas, de Ghosoun Qtifan

8/20 : Le Jardin, de Jacques Prévert

9/20 : Extrait de Après beaucoup d’années, de Philippe Jaccottet

10/20 : Quelqu’un habite en nous, de Franck Venaille

Lectures du soir (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

À l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand, France Culture propose plusieurs émissions consacrées à cette grande figure de la littérature

La petite fadette de George Sand

Réalisation : Anne Lemaître

Avec Bérangère Dautun, Thierry Wermuth, Yves Arcanel et Bernard Gabay

Landry et Sylvinet sont jumeaux, appelés « bessons » dans le parler local berrichon. A 14 ans, ils doivent se séparer et Landry, plus assuré que son frère, part travailler dans une ferme de la région. Tandis que Landry s’adapte bien à sa nouvelle condition, son frère s’enfonce dans la tristesse… Un jour, alors que Sylvinet a disparu, Landry demande de l’aide à Fanchon Fadet, qu’on surnomme La Petite Fadette, une jeune fille pauvre et farouche que tous rejettent car elle est la petite-fille d'une guérisseuse, soupçonnée de sorcellerie. Au fil des semaines, Landry va s’éprendre de la Petite Fadette, mais devra surmonter les préjugés des villageois comme la jalousie de son frère…

Répliques, d'Alain Finkielkraut

Le samedi de 9h05 à 10h

La persévérance du mal et l’exception du bien

Avec Catherine Chalier, philosophe et traductrice, qui publie L’exception du bien aux éditions Salvator (2026) et Sylvie Germain, romancière, essayiste et dramaturge, qui publie un Cahier de L’Herne.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Cycle jeunesse David Lescot 2/2

Réalisation : Juliette Heymann

Avec Marion Verstraeten (Moi), Camille Bernon (Petite Soeur), Lynn Thibault (Francis)

Je suis trop vert

Moi poursuit son apprentissage de la 6e, cette époque charnière de la vie : cette fois on l’envoie en classe verte.

Il découvre la vie rurale, beaucoup moins calme qu’il le pensait :

Ses camarades et lui sont guidés dans cette vie nouvelle par Valérie, la fille de la famille, qui ne le ménage pas dans cette initiation. Mais le monde rural lui fait aussi découvrir la nature, la vraie, ses réalités et ses légendes.

Par Dépêche

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