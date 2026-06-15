Sur France Culture, Le Book Club rend hommage à Marjane Satrapi

Sur France Culture, du lundi 15 au dimanche 21 juin, la programmation fait la part belle à la littérature, aux idées et aux univers d'auteurs et d'autrices de tous les horizons. L'émission Le Book Club propose par ailleurs un hommage à Marjane Satrapi, avec Benoît Peeters, Bahareh Akrami et Salomé Lahoche.
Le 15/06/2026 à 10:41 par Dépêche
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15/06/2026 à 10:41
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Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
Mardi 16 juin
Littérature
Spéciale premiers romans, avec Johan Faerber et Virginie Bloch-Lainé
La classe et la fonction de Mariana Alves (Chandeigne et Lima)
Un moment orange de Simon Legré (Notabilia)
SecondeMain de Grégoire Sourice (Corti)
Mercredi 17 juin
Musique et Littérature
Avec Alexandre Tharaud, pianiste, à l'occasion de la parution de son récit Touché (Grasset)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 15 juin
Fernando Pessoa : la biographie événement
Avec Richard Zenith, traducteur, spécialiste de Pessoa, auteur de Pessoa, l'oeuvre vie, dans une traduction de Nicolas Richard (Seuil)
Mardi 16 juin
Ama Ata Aidoo (1942-2023), grande voix ghanéenne de la littérature féministe
Avec les traducteurs Patricia Houéfa Grange et Guillaume Cingal du livre d’Ama Ata Aidoo Notre soeur rabat-joie (Ròt-Bò-Krik)
Mercredi 17 juin
Relire Marjane Satrapi : un hommage
Avec Benoît Peeters, théoricien de la bande dessinée, Bahareh Akrami, autrice de bande dessinée qui a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Marjane Satrapi Femme, vie, liberté (l’Iconoclaste, 2025) et Salomé Lahoche, autrice de BD.
Jeudi 18 juin
Un carnet de cinéma
Avec Christian Thorel pour Les nuits expérimentales (Verdier)
Vendredi 19 juin
Dans la bibliothèque de Nancy Huston
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
L’Amie Prodigieuse : enfance, adolescence de Elena Ferrante - Tome 2
Réalisation : Sophie-Aude Picon
Avec notamment : Amira Casar (narratrice), Jeanne Ruff (Lénu), Marianna Granci (Lila)
Rafaella Cerullo et Elena Greco ont grandi dans un quartier pauvre de Naples dans les années 50. Bien que très différentes, une amitié profonde et exigeante les lie. Lenu, d'un caractère placide et effacé est fascinée par le caractère aventureux et intrépide de Lila ; par sa vivacité intellectuelle et son courage physique. Bien que douée pour les études, Lila doit abandonner l'école pour travailler avec son père et son frère dans leur boutique de cordonnier. Lenu, elle, est soutenue par son institutrice, qui pousse ses parents à l'envoyer au collège puis, au lycée. Durant cette période, les deux jeunes filles se transforment physiquement et psychologiquement, s'entraident ou s'en prennent l'une à l'autre.
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Anna Holveck
À la fois auteur, compositeur, musicien, et même comédien, Bertrand Belin est un grand lecteur de poésie. Il partage et transmet, au gré d'une précieuse sélection, les lectures qui l'accompagnent, de la poésie très contemporaine aux grands textes classiques, en passant par ses propres chansons.
6/20 : Folle Folle Folle, de Bertrand Belin, saisissement poétique
7/20 : Ces ailes qu’on ne brise pas, de Ghosoun Qtifan
8/20 : Le Jardin, de Jacques Prévert
9/20 : Extrait de Après beaucoup d’années, de Philippe Jaccottet
10/20 : Quelqu’un habite en nous, de Franck Venaille
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
À l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand, France Culture propose plusieurs émissions consacrées à cette grande figure de la littérature
La petite fadette de George Sand
Réalisation : Anne Lemaître
Avec Bérangère Dautun, Thierry Wermuth, Yves Arcanel et Bernard Gabay
Landry et Sylvinet sont jumeaux, appelés « bessons » dans le parler local berrichon. A 14 ans, ils doivent se séparer et Landry, plus assuré que son frère, part travailler dans une ferme de la région. Tandis que Landry s’adapte bien à sa nouvelle condition, son frère s’enfonce dans la tristesse… Un jour, alors que Sylvinet a disparu, Landry demande de l’aide à Fanchon Fadet, qu’on surnomme La Petite Fadette, une jeune fille pauvre et farouche que tous rejettent car elle est la petite-fille d'une guérisseuse, soupçonnée de sorcellerie. Au fil des semaines, Landry va s’éprendre de la Petite Fadette, mais devra surmonter les préjugés des villageois comme la jalousie de son frère…
Le samedi de 9h05 à 10h
La persévérance du mal et l’exception du bien
Avec Catherine Chalier, philosophe et traductrice, qui publie L’exception du bien aux éditions Salvator (2026) et Sylvie Germain, romancière, essayiste et dramaturge, qui publie un Cahier de L’Herne.
Le dimanche de 20h à 22h
Cycle jeunesse David Lescot 2/2
Réalisation : Juliette Heymann
Avec Marion Verstraeten (Moi), Camille Bernon (Petite Soeur), Lynn Thibault (Francis)
Je suis trop vert
Moi poursuit son apprentissage de la 6e, cette époque charnière de la vie : cette fois on l’envoie en classe verte.
Il découvre la vie rurale, beaucoup moins calme qu’il le pensait :
Ses camarades et lui sont guidés dans cette vie nouvelle par Valérie, la fille de la famille, qui ne le ménage pas dans cette initiation. Mais le monde rural lui fait aussi découvrir la nature, la vraie, ses réalités et ses légendes.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 15/04/2026
224 pages
Grasset & Fasquelle
20,00 €
Paru le 29/05/2026
1152 pages
Seuil
39,90 €
Paru le 21/05/2026
128 pages
Editions Verdier
17,50 €
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