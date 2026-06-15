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Sur France Culture, Le Book Club rend hommage à Marjane Satrapi

Sur France Culture, du lundi 15 au dimanche 21 juin, la programmation fait la part belle à la littérature, aux idées et aux univers d'auteurs et d'autrices de tous les horizons. L'émission Le Book Club propose par ailleurs un hommage à Marjane Satrapi, avec Benoît Peeters, Bahareh Akrami et Salomé Lahoche.

Le 15/06/2026 à 10:41 par Dépêche

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Publié le :

15/06/2026 à 10:41

Dépêche

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Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

La Critique - 12h

Mardi 16 juin

Littérature

Spéciale premiers romans, avec Johan Faerber et Virginie Bloch-Lainé

La classe et la fonction de Mariana Alves (Chandeigne et Lima)
Un moment orange de Simon Legré (Notabilia)
SecondeMain de Grégoire Sourice (Corti)

La Rencontre - 13h

Mercredi 17 juin

Musique et Littérature

Avec Alexandre Tharaud, pianiste, à l'occasion de la parution de son récit Touché (Grasset)

Le Book Club, de Marie Richeux et Mathilde Wagman

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 15 juin

Fernando Pessoa : la biographie événement
Avec Richard Zenith, traducteur, spécialiste de Pessoa, auteur de Pessoa, l'oeuvre vie, dans une traduction de Nicolas Richard (Seuil) 
   
Mardi 16 juin

Ama Ata Aidoo (1942-2023), grande voix ghanéenne de la littérature féministe  
Avec les traducteurs Patricia Houéfa Grange et Guillaume Cingal du livre d’Ama Ata Aidoo Notre soeur rabat-joie (Ròt-Bò-Krik) 

Mercredi 17 juin

Relire Marjane Satrapi : un hommage   
Avec Benoît Peeters, théoricien de la bande dessinée, Bahareh Akrami, autrice de bande dessinée qui a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Marjane Satrapi Femme, vie, liberté (l’Iconoclaste, 2025) et Salomé Lahoche, autrice de BD.  
  
Jeudi 18 juin

Un carnet de cinéma  
Avec Christian Thorel pour Les nuits expérimentales (Verdier)  
  
Vendredi 19 juin

Dans la bibliothèque de Nancy Huston

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

L’Amie Prodigieuse : enfance, adolescence de Elena Ferrante - Tome 2
Réalisation : Sophie-Aude Picon
Avec notamment : Amira Casar (narratrice), Jeanne Ruff (Lénu), Marianna Granci  (Lila)

Rafaella Cerullo et Elena Greco ont grandi dans un quartier pauvre de Naples dans les années 50. Bien que très différentes, une amitié profonde et exigeante les lie. Lenu, d'un caractère placide et effacé est fascinée par le caractère aventureux et intrépide de Lila ; par sa vivacité intellectuelle et son courage physique. Bien que douée pour les études, Lila doit abandonner l'école pour travailler avec son père et son frère dans leur boutique de cordonnier. Lenu, elle, est soutenue par son institutrice, qui pousse ses parents à l'envoyer au collège puis, au lycée. Durant cette période, les deux jeunes filles se transforment physiquement et psychologiquement, s'entraident ou s'en prennent l'une à l'autre.

L'Instant Poésie de Bertrand Belin

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Anna Holveck

À la fois auteur, compositeur, musicien, et même comédien, Bertrand Belin est un grand lecteur de poésie. Il partage et transmet, au gré d'une précieuse sélection, les lectures qui l'accompagnent, de la poésie très contemporaine aux grands textes classiques, en passant par ses propres chansons.  

6/20 : Folle Folle Folle, de Bertrand Belin, saisissement poétique 
7/20 : Ces ailes qu’on ne brise pas, de Ghosoun Qtifan 
8/20 : Le Jardin, de Jacques Prévert
9/20 : Extrait de Après beaucoup d’années, de Philippe Jaccottet 
10/20 : Quelqu’un habite en nous, de Franck Venaille

Lectures du soir (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

À l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand, France Culture propose plusieurs émissions consacrées à cette grande figure de la littérature 

La petite fadette de George Sand

Réalisation : Anne Lemaître

Avec Bérangère Dautun, Thierry Wermuth, Yves Arcanel et Bernard Gabay

Landry et Sylvinet sont jumeaux, appelés « bessons » dans le parler local berrichon. A 14 ans, ils doivent se séparer et Landry, plus assuré que son frère, part travailler dans une ferme de la région. Tandis que Landry s’adapte bien à sa nouvelle condition, son frère s’enfonce dans la tristesse… Un jour, alors que Sylvinet a disparu, Landry demande de l’aide à Fanchon Fadet, qu’on surnomme La Petite Fadette, une jeune fille pauvre et farouche que tous rejettent car elle est la petite-fille d'une guérisseuse, soupçonnée de sorcellerie. Au fil des semaines, Landry va s’éprendre de la Petite Fadette, mais devra surmonter les préjugés des villageois comme la jalousie de son frère…

Répliques, d'Alain Finkielkraut

Le samedi de 9h05 à 10h

La persévérance du mal et l’exception du bien  

Avec Catherine Chalier, philosophe et traductrice, qui publie L’exception du bien aux éditions Salvator (2026) et Sylvie Germain, romancière, essayiste et dramaturge, qui publie un Cahier de L’Herne. 

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h
Cycle jeunesse David Lescot 2/2

Réalisation : Juliette Heymann

Avec Marion Verstraeten (Moi), Camille Bernon (Petite Soeur), Lynn Thibault (Francis)

Je suis trop vert

Moi poursuit son apprentissage de la 6e, cette époque charnière de la vie : cette fois on l’envoie en classe verte.
Il découvre la vie rurale, beaucoup moins calme qu’il le pensait :
Ses camarades et lui sont guidés dans cette vie nouvelle par Valérie, la fille de la famille, qui ne le ménage pas dans cette initiation. Mais le monde rural lui fait aussi découvrir la nature, la vraie, ses réalités et ses légendes.

 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Touché

Alexandre Tharaud

Paru le 15/04/2026

224 pages

Grasset & Fasquelle

20,00 €

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Pessoa

Richard Zenith

Paru le 29/05/2026

1152 pages

Seuil

39,90 €

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Les nuits expérimentales

Christian Thorel

Paru le 21/05/2026

128 pages

Editions Verdier

17,50 €

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05/01/2026, 10:00

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04/12/2025, 16:19

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Entre littérature étrangère, bande dessinée, rencontres d’auteurs et créations radiophoniques, France Culture déploie une programmation foisonnante. Des Midis de Culture menés par Marie Labory aux voix du Book Club de Marie Richeux, en passant par la série D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère, la station convie romanciers, essayistes, performeurs et poètes pour une semaine où se croisent Elif Shafak, Sébastien Barrier, Leïla Guerriero ou encore les univers graphiques de Fabienne et Détroit Roma.

01/12/2025, 17:12

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Un nouveau podcast consacré au neuvième art réunit des artistes de bande dessinée qui racontent leurs parcours et leurs sources d’inspiration au micro de Jacques Monin. Les cinq premiers épisodes paraissent aujourd’hui, avec un programme consacré d’abord à André Juillard, à travers le témoignage d’Anne Juillard, puis à Ralph Meyer, accompagné de Caroline Delabie. Chaque entretien revient sur les débuts, les réussites et les étapes marquantes de ces auteurs.

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Edgar Morin : France Télévisions bouleverse ses programmes

France Télévisions consacrera une édition spéciale à l’hommage national rendu à Edgar Morin, mercredi 3 juin 2026, aux Invalides. La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, débutera à 11h. France 2 et france.tv prendront l’antenne dès 10h45.

02/06/2026, 18:04

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Camille Andrieu nommée directrice générale adjointe de CMA Media

Camille Andrieu rejoindra la direction générale de CMA Media au poste de directrice générale adjointe à compter du 1er juillet 2026. Elle était depuis avril 2023 directrice de cabinet de Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA CGM.

02/06/2026, 17:39

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La Divine Comédie devient un thriller mafieux avec Oscar Isaac et Al Pacino

Netflix proposera prochainement In the Hand of Dante, le nouveau film de Julian Schnabel, adapté du roman du regretté Nick Tosches, La Main de Dante (trad. François Lasquin, Albin Michel). Après une première mondiale hors compétition à la Mostra de Venise 2025, le long métrage doit arriver sur la plateforme le 24 juin 2026, précédé d’une sortie limitée en salles le 12 juin.

02/06/2026, 14:28

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La Grande Librairie bouleverse son programme pour saluer Edgar Morin

La Grande Librairie prévoyait un documentaire sur Victor Hugo, ce mercredi 3 juin : elle change finalement de programme et propose plutôt une émission en hommage au philosophe Edgar Morin, décédé le 29 mai dernier à l'âge de 104 ans.

01/06/2026, 13:01

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IPTV France 2026 : Quel Fournisseur IPTV Choisir ? Avis et Comparatif

 Vous cherchez un abonnement IPTV en France ? Comparatif honnête des 4 meilleurs fournisseurs IPTV en 2026 avec recommandation par profil utilisateur (sport, cinéma, expatriés, famille, budget).

01/06/2026, 09:34

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Ghost in the Shell : la nouvelle série dévoile ses premiers épisodes à Annecy

La nouvelle série animée THE GHOST IN THE SHELL, produite par Science SARU, présentera ses deux premiers épisodes en première mondiale au Festival international du film d’animation d’Annecy, le 22 juin. Une sortie événementielle en salles suivra en France début juillet.

30/05/2026, 09:00

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Douglas Kennedy et Michael Connelly agitent le web littéraire

Chaque semaine, Bibliosurf signe sur ActuaLitté une chronique inédite qui prend le pouls du web littéraire. Avec Revue du web, retrouvez les titres les plus commentés, débattus et remarqués — parfois remarquables — à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne. Cette sélection, consacrée à la semaine du 21 au 27 mai 2026, s’appuie sur les contenus recensés, en tenant compte de leur fréquence d’apparition, de la diversité des sources et des convergences critiques observées.

29/05/2026, 11:12

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Crunchyroll Anime Awards 2026 : My Hero Academia sacré Anime de l’année

Crunchyroll a dévoilé, samedi 23 mai 2026 à Tokyo, les lauréats de la 10e édition des Crunchyroll Anime Awards. La cérémonie, organisée au Grand Prince Hotel Shin Takanawa, a récompensé les créateurs, musiciens et artistes qui participent au rayonnement international de l’animation japonaise.

27/05/2026, 12:46

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Code IPTV France 2026 : Top 4 Meilleurs Fournisseurs dès 5€

Top 4 des meilleurs codes IPTV en France pour 2026, testés et comparés. +65 000 chaînes, sport en direct, VOD 4K dès 4,58€/mois. Garantie remboursé 30 jours.

27/05/2026, 09:45

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LCP revient sur les interventions télévisées de Pierre Bourdieu

Le dimanche 31 mai à 21h, LCP invite à une séance de (re)visionnage des interventions télévisées du sociologue Pierre Bourdieu, dans l'émission Rembob’INA, présentée par Patrick Cohen. En compagnie d'Agnès Chauveau, directrice générale déléguée et présidente de l'INA, il reçoit Gisèle Sapiro, sociologue et directrice de recherche au CNRS, et Laure Adler, journaliste.

25/05/2026, 13:00

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La finale de la saison 7 de Si on lisait à voix haute diffusée le 10 juin prochain

France 5 diffusera, le mercredi 10 juin à 21h05, la finale de la saison 7 de l'émission Si on lisait à voix haute, présentée par François Busnel. 9 finalistes, venus de toute la France et de l'étranger, seront départagés par un jury, dans trois catégories.

22/05/2026, 14:49

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Mémoire troublée et silences collectifs : les romans explorent nos zones d'ombre

Chaque semaine, Bibliosurf propose une chronique inédite sur ActuaLitté, prenant le poul du web littéraire. Avec Revue du web, découvrez les tendances à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne : les titres les plus discutés, débattus et remarqués (voire remarquables), qui ont agité le net. (semaine du 14 au 20 mai)

22/05/2026, 10:45

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Au bonheur des livres plonge dans l’histoire américaine

Vendredi 22 mai à 23h, Au bonheur des livres, présenté par Claire Chazal, réunit Didier Decoin et Éric Vuillard autour de leurs derniers romans consacrés aux États-Unis. L’un revient sur la figure de Billy the Kid, l’autre sur une affaire criminelle dans la Caroline du Sud des années 1940. Les deux auteurs échangeront sur les liens entre l’Amérique du passé et celle d’aujourd’hui.

20/05/2026, 17:19

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Les docs de La Grande Librairie rendent hommage à Victor Hugo

La collection « Les docs de La Grande Librairie », créée par François Busnel, s'arrête, le temps d'un épisode, sur une figure incontournable de la littérature française. Victor Hugo sera ainsi au cœur d'une émission diffusée le mercredi 3 juin, à 21h05, sur France 5, laquelle reviendra sur ses activités artistiques, mais aussi son engagement politique.

20/05/2026, 10:19

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Reconstituer le corps dispersé de Voltaire, une enquête façon puzzle

Science grand format, l'émission de vulgarisation scientifique présentée par Mathieu Vidard sur France 5, se penchera, le jeudi 4 juin à 21h05, sur le corps de Voltaire. Ou plutôt, ce qu'il en reste, puisque la dépouille du philosophe et dramaturge a été allégée de certains organes... Pourquoi ? Et où se trouvent à présent ces reliques ? L'émission tentera d'apporter quelques éléments de réponse.

19/05/2026, 10:57

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L'adaptation de La Vraie Vie, d'Adeline Dieudonné, bientôt en tournage

Paru en 2018 aux éditions de l'Iconoclaste, le premier roman d'Adeline Dieudonné, La Vraie Vie, avait largement convaincu la critique, recevant, entre autres, le Prix du roman Fnac, le Prix Renaudot des Lycéens et le Grand prix des lectrices de Elle. L'adaptation cinématographique du récit entrera bientôt en tournage.

19/05/2026, 10:56

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Pour France Télé, Maria Pourchet remonte jusqu'en 1998, l'été de nos 18 ans

L'autrice Maria Pourchet, qui a dernièrement publié Tressaillir aux éditions Stock, se remémore l'année 1998, celle de ses 18 ans, dans un documentaire basé sur des images d'archives et coréalisé par Nathalie Ansellem et Serge Turquier. Il sera diffusé le mercredi 3 juin à 21h10 sur France 3.

18/05/2026, 13:26

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Le prochain film du Seigneur des Anneaux avec un Gollum façon “Le Joker”

Pardon, QUOI ? Eh bien oui, Peter Jackson précise l’orientation du prochain film tiré de l’univers de Tolkien. Réalisé par Andy Serkis, The Hunt for Gollum racontera la traque de Sméagol depuis l’intérieur du personnage, avec Le Joker comme référence de construction psychologique. Mais pas le personnage en tant que tel, plutôt la référence cinématographique de l'acteur Joaquin Phoenix. Ah, bon !

17/05/2026, 10:10

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Revue du web : entre révélations posthumes et emprise domestique, une semaine littéraire dense

Avec l’aide précieuse de Bibliosurf, ActuaLitté inaugure une nouvelle rubrique : Revue du web. Chaque semaine un tour d’horizon des ouvrages les plus discutés et débattus, mais également à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés entre le 5 et le 11 mai 2026. Une exploration de la Toile littéraire qui présente les tendances, même les plus subtiles.

15/05/2026, 10:39

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Fourth Wing : Amazon adapte le phénomène romantasy de Rebecca Yarros

Michael B. Jordan, poursuit son implantation chez Amazon MGM Studios. Lors de la présentation annuelle d’Amazon aux annonceurs à New York, l’acteur et producteur a dévoilé plusieurs projets portés par sa société Outlier Society, parmi lesquels l’adaptation de Fourth Wing, le phénomène romantasy de Rebecca Yarros, désormais officiellement commandée par Prime Video. 

13/05/2026, 15:07

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La Grande Librairie plonge dans les violences que l’on préfère taire

Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission aux violences que l’on tait, à celles que l’on enfouit ou que l’on préfère ne pas regarder en face. Combien de temps peut-on les passer sous silence ? Et à quel prix ?

12/05/2026, 11:55

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Hachette et StudioCanal s'associent pour adapter des romans à l'écran

Louis Hachette Group valide ses résolutions 2025 et lance, avec STUDIOCANAL, une coentreprise dédiée aux adaptations de livres. Derrière l’annonce, Hachette Livre organise la valorisation audiovisuelle de son catalogue, tandis que le nouvel ensemble issu de la scission Vivendi consolide sa gouvernance, son périmètre financier et son récit industriel, entre héritage éditorial et exploitation des droits sur plusieurs marchés et formats narratifs.

10/05/2026, 10:00

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Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice

Pour les 43es Journées européennes du patrimoine, Français et Françaises sont invités à élire leur monument préféré, dans le cadre d'une émission célébrant le bâti culturel, présentée par Stéphane Bern. Les votes de présélection sont ouverts depuis ce 5 mai, jusqu'au 22 mai prochain, 23h59...

06/05/2026, 11:06

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Marvel mobilise les Avengers et relance le jeu de combat

Présenté à EVO Japan 2026, le nouveau trailer de MARVEL Tōkon : Fighting Souls installe les Fighting Avengers dans le jeu de combat d’Arc System Works. Hulk et Shuri rejoignent Captain America et Iron Man, tandis que Wakanda devient une arène jouable. Cette annonce précise le cadre narratif du tournoi, confirme l’ampleur du roster et prépare la sortie du titre, attendue le 6 août 2026 sur PlayStation 5 et PC, avec jeu croisé confirmé au lancement.

05/05/2026, 12:33

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Le manga Jujutsu Kaisen s’arrête : place à l'anime

Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.

03/05/2026, 10:17

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My Hero Academia revient avec un épisode spécial, diffusé le 2 mai

Les afficionados de My Hero Academia auront droit à un dernier rendez-vous avec les héros du lycée U.A. TOHO Animation annonce la diffusion d’un épisode spécial intitulé More, disponible en exclusivité sur Crunchyroll le 2 mai 2026.

30/04/2026, 17:55

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Le livre Chanteurs d'oiseaux adapté au cinéma par Mathieu Robin

Le réalisateur et scénariste Mathieu Robin, également auteur de deux livres publiés par les éditions Actes Sud, portera à l'écran Chanteurs d'oiseaux, l'autobiographie de Jean Boucault et Johnny Rasse. Sous ce même intitulé, ils ont développé des spectacles basés sur leur talent bien particulier : imiter les chants des oiseaux. 

30/04/2026, 09:12

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