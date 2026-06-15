André Velter, le galop libre de la poésie

Le titre est déjà magnifique : Où se risque la chance. Il contient toute la poétique de Velter. La chance n’est jamais ici un hasard passif ; elle est un mouvement vers l’inconnu, une exposition volontaire au monde. Chez lui, vivre et écrire signifient toujours se mettre en danger — danger du voyage, de l’amour, du vertige, de l’excès ou de la beauté.

Le livre s’ouvre d’ailleurs sur une profession de foi stylistique très révélatrice :

« Dans le livre des jours tout se joue en discontinu »

Cette phrase résume parfaitement la structure du texte. Velter compose moins un recueil classique qu’une traversée mentale faite de fragments, de fulgurances, de visions et de passions soudaines. Le monde y apparaît comme une succession de secousses sensibles :

« sautes d’humeur, visions d’horreur, soupirs angéliques »

La force du livre vient précisément de cette discontinuité assumée. Velter refuse l’ordre sage du discours littéraire. Les textes « dévalent », selon son propre mot, à travers les arts, les souvenirs, les paysages et les musiques.

Ce mouvement produit une impression de liberté extraordinaire. On passe ainsi de Lao Tseu aux Monty Python, de Cesária Évora à Maria Callas, de Django Reinhardt à Sibelius. Cette constellation peut sembler hétéroclite ; elle obéit pourtant à une logique très profonde : Velter écrit contre tous les cloisonnements culturels. Chez lui, la haute culture et les formes populaires dialoguent naturellement. Une chanson, un trait d’humour absurde ou une méditation orientale participent d’une même intensité du vivant.

La phrase centrale du livre est peut-être celle-ci :

« libre cours, libre course, libre galop »

Cette triple variation possède quelque chose d’incantatoire. Velter travaille la langue comme une énergie physique. Lire Où se risque la chance donne souvent l’impression d’entendre une voix lancée à pleine vitesse. Le rythme compte autant que le sens. La poésie avance par accélérations, reprises, jaillissements sonores.

On retrouve là l’un des grands traits du style de Velter : une oralité lyrique extrêmement maîtrisée. Poète de la scène autant que de la page, ancien homme de radio, il écrit des phrases qui semblent faites pour être dites à voix haute. La répétition, les allitérations et les séries rythmiques donnent au texte une puissance presque musicale.

Mais cette énergie n’exclut jamais la gravité. Sous la vitalité flamboyante du livre circule aussi une conscience aiguë du chaos contemporain. Les « visions d’horreur » évoquées dès le début rappellent que Velter écrit dans un monde traversé par les violences politiques, les guerres et les effondrements. Pourtant, le livre refuse la posture désabusée ou cynique. Il oppose au désastre une fidélité obstinée à la joie, au désir et à la création.

C’est sans doute ce qui rend ce texte si émouvant aujourd’hui : il défend une forme de ferveur sans naïveté.

Velter ne cherche pas le retrait du monde ; il cherche au contraire une intensification de la présence. Son écriture demeure profondément liée au voyage, réel ou intérieur. Toute son œuvre a été traversée par l’Orient, le Tibet, les grandes routes d’Asie, les poètes nomades et les figures de l’errance. Dans Où se risque la chance, cette géographie devient plus intérieure, mais conserve le même souffle d’ouverture.

Le livre possède aussi quelque chose d’autoportrait éclaté. Lorsqu’il écrit :

« On se retrouve ainsi beaucoup plus ressemblant, fidèle à soi et nullement défiguré »

Velter semble parler autant de littérature que de vie. Être fidèle à soi, chez lui, ne signifie jamais se répéter ou se fixer dans une identité stable ; cela signifie accepter toutes ses contradictions, ses passions et ses élans multiples.

À contre-courant d’une époque souvent dominée par le minimalisme ou l’ironie distante, Où se risque la chance revendique une écriture de l’enthousiasme. Le mot est important. Velter continue de croire que la poésie peut être : une force vitale ; une manière de traverser le chaos ; une célébration du monde malgré tout.

Cette confiance donne au livre une générosité rare.

On pourrait reprocher à Velter son goût du débordement, son refus du cadre ou sa profusion culturelle. Mais c’est précisément dans cet excès que réside sa singularité. Où se risque la chance n’est pas un livre de retrait ; c’est un livre de galop, de voix et de circulation permanente entre les arts, les continents et les sensations.

Le résultat est un texte profondément libre, traversé par une énergie qui semble ne jamais vouloir céder à l’épuisement contemporain. À plus de 80 ans, André Velter écrit encore comme quelqu’un qui considère la poésie non comme un refuge, mais comme une aventure physique et spirituelle. Et c’est peut-être cela, finalement, « risquer la chance » : continuer à chercher dans les mots une manière plus vaste d’être vivant.

Par Alex Delusier

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