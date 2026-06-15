Cape Fear : Javier Bardem et Amy Adams chez John D. MacDonald

Thriller psychologique en 10 épisodes, Cape Fear est supervisé par Nick Antosca, scénariste, producteur et romancier américain. À la production, deux noms fameux, Martin Scorsese et Steven Spielberg, sachant que la série Apple TV s'inspire ouvertement du film du premier sorti en 1991.

Aux côtés de Javier Bardem et Amy Adams, Patrick Wilson, Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles, CCH Pounder, Jamie Hector et Anna Baryshnikov complètent la distribution.

Le roman original de John D. MacDonald a été publié en français sous le titre Un monstre à abattre aux Presses de la Cité en 1963, puis réédité par Pocket en 1982 sous le titre Les Nerfs à vif, en 1992, après la sortie du film de Scorsese, dans une traduction d'Irène Dally.

Par Antoine Oury

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