Drac Grand Est : qui pour succéder à Isabelle Chardonnier ?

En début d'année 2025, Isabelle Chardonnier prenait la tête de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, nommée à ce poste par Rachida Dati, alors ministre de la Culture. Elle avait précédemment dirigé la Drac Bretagne.

En conseil des ministres, le 10 juin dernier, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination d'Isabelle Chardonnier à la tête de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER), au ministère de la Culture. Sa prise de fonction sera effective le 22 juin prochain.

Le ministère de la Culture a publié un avis de vacance pour trouver le nouveau directeur ou la nouvelle directrice de cette Drac. Cette dernière est dotée de 254 emplois, répartis sur plusieurs sites.

Comme les autres, Drac, celle de la région Grand Est est chargée de conduire la politique culturelle de l'État : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore promotion de la langue française et des langues de France.

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La durée d'occupation de cet emploi est de 4 ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de 6 ans.

Plus d'informations sur le poste via l'avis de vacance, accessible à cette adresse.

Photographie : Le Palais du Rhin, à Strasbourg, siège de la Drac Grand Est (Chabe01, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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