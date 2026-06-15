Drac Grand Est : qui pour succéder à Isabelle Chardonnier ?

Nommée au ministère de la Culture, Isabelle Chardonnier quittera la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est le 22 juin prochain. La rue de Valois ouvre donc l'appel aux candidatures pour lui succéder.
Le 15/06/2026 à 10:11 par Antoine Oury
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15/06/2026 à 10:11
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En début d'année 2025, Isabelle Chardonnier prenait la tête de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, nommée à ce poste par Rachida Dati, alors ministre de la Culture. Elle avait précédemment dirigé la Drac Bretagne.
En conseil des ministres, le 10 juin dernier, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination d'Isabelle Chardonnier à la tête de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER), au ministère de la Culture. Sa prise de fonction sera effective le 22 juin prochain.
Le ministère de la Culture a publié un avis de vacance pour trouver le nouveau directeur ou la nouvelle directrice de cette Drac. Cette dernière est dotée de 254 emplois, répartis sur plusieurs sites.
Comme les autres, Drac, celle de la région Grand Est est chargée de conduire la politique culturelle de l'État : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore promotion de la langue française et des langues de France.
À LIRE - Le gouvernement réduit à nouveau le budget alloué à la Culture
La durée d'occupation de cet emploi est de 4 ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de 6 ans.
Plus d'informations sur le poste via l'avis de vacance, accessible à cette adresse.
Photographie : Le Palais du Rhin, à Strasbourg, siège de la Drac Grand Est (Chabe01, CC BY-SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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À Bogotá, BibloRed programme un atelier intitulé « Libros mutantes » à la Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá. Destiné aux 13-28 ans, le club de lecture et d’écoute invite à imaginer des livres étranges, vivants, hors des formes convenues. Derrière le titre curieux se joue une question très concrète : que devient le livre quand la bibliothèque l’ouvre à la création collective.
09/06/2026, 13:07
Auteure de romans fantasy et de réécritures de contes, je suis également illustratrice et passionnée par la création visuelle. Mon imagination s’exprime autant à travers l’écriture que par l’image, deux formes complémentaires qui nourrissent mon univers artistique. Inspirée par les voyages, les émotions et les expériences personnelles, j’aime créer des récits immersifs portés par des personnages complexes et des mondes empreints de magie et d’aventure.
09/06/2026, 13:00
La saga érotico-homo-hockeyeuse signée par Rachel Reid aura conquis l’Amérique du Nord en moins de temps qu’il n’en faut pour binger la série qui en découle. En France, Heated Rivalry commença assez modestement chez Juno Publishing en 2021, avant de passer chez Chatterley, filiale du groupe Editis. Après un tome 1 paru le 28 mai, le tome 2 est attendu pour le 18 juin, à moins d'un vilain coup de crosse sur le casque ?
09/06/2026, 11:14
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