Agnès Jaoui et Denis Podalydès dans l'adaptation d'un roman d’Audrey Diwan

Après deux courts-métrages, Julie Gourdain passe au long en adaptant à l'écran un roman d'Audrey Diwan, De l'autre côté de l'été, publié par les éditions Flammarion en 2009. La réalisatrice s'est elle-même chargée de l'adaptation du récit en scénario.

Muriel, à l’aube de ses soixante ans, s'achète un jeune homme de 30 ans son cadet avec qui partager platoniquement ses soirées et ses nuits pendant un an. Cette étrange relation va bouleverser son entourage. Ses amies s’inquiètent et la jalousent tout à la fois, sa fille la découvre femme, et le fantôme de sa mère, avec qui elle cohabite depuis des années, va se trouver bousculé par la présence du jeune homme. – Le synopsis du film De l'autre côté de l'été

Le projet de Julie Gourdain a reçu l'aide au développement et l'avance sur recette du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Produit par Offshore, le film sera en tournage cet été en Bourgogne–Franche-Comté, notamment à Dijon.

Agnès Jaoui et Denis Podalydès ouvrent le casting de l'adaptation. Les deux comédiens ont déjà partagé l'affiche pour Du vent dans mes mollets (2012), de Carine Tardieu, d'après le roman (Jai Lu) et la bande dessinée (Intervista, avec Mamzelle Rouge) de Raphaële Moussafir.

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Audrey Diwan, l'autrice du roman De l'autre côté de l'été, a été remarquée en tant que réalisatrice avec Mais vous êtes fous (2019), puis L'Événement (2021), avant Emmanuelle (2024), nouvelle adaptation du récit érotique d'Emmanuelle Arsan. Elle est aussi scénariste et a notamment travaillé sur BAC Nord (Cédric Jimenez, 2020), L'Amour et les Forêts (Valérie Donzelli, 2023) ou L'Amour ouf (Gilles Lellouche, 2024).

Pour l'instant, le film n'a pas de date de sortie.

Photographie : Agnès Jaoui, en 2017 (Georges Biard, CC BY-SA 3.0) et Denis Podalydès, en 2018 (Georges Biard, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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