Agnès Jaoui et Denis Podalydès dans l'adaptation d'un roman d’Audrey Diwan

Pour son premier long-métrage, la réalisatrice et scénariste Julie Gourdain a jeté son dévolu sur un roman d'Audrey Diwan, De l'autre côté de l'été, paru en 2009 chez Flammarion. Agnès Jaoui et Denis Podalydès mèneront la distribution du film, dont le tournage se déroulera cet été.
Le 15/06/2026 à 09:56 par Antoine Oury
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15/06/2026 à 09:56
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Après deux courts-métrages, Julie Gourdain passe au long en adaptant à l'écran un roman d'Audrey Diwan, De l'autre côté de l'été, publié par les éditions Flammarion en 2009. La réalisatrice s'est elle-même chargée de l'adaptation du récit en scénario.
Muriel, à l’aube de ses soixante ans, s'achète un jeune homme de 30 ans son cadet avec qui partager platoniquement ses soirées et ses nuits pendant un an. Cette étrange relation va bouleverser son entourage. Ses amies s’inquiètent et la jalousent tout à la fois, sa fille la découvre femme, et le fantôme de sa mère, avec qui elle cohabite depuis des années, va se trouver bousculé par la présence du jeune homme.
– Le synopsis du film De l'autre côté de l'été
Le projet de Julie Gourdain a reçu l'aide au développement et l'avance sur recette du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Produit par Offshore, le film sera en tournage cet été en Bourgogne–Franche-Comté, notamment à Dijon.
Agnès Jaoui et Denis Podalydès ouvrent le casting de l'adaptation. Les deux comédiens ont déjà partagé l'affiche pour Du vent dans mes mollets (2012), de Carine Tardieu, d'après le roman (Jai Lu) et la bande dessinée (Intervista, avec Mamzelle Rouge) de Raphaële Moussafir.
À LIRE - Claire Romain et Hugo Becker à l'affiche de Demain, d'après Guillaume Musso
Audrey Diwan, l'autrice du roman De l'autre côté de l'été, a été remarquée en tant que réalisatrice avec Mais vous êtes fous (2019), puis L'Événement (2021), avant Emmanuelle (2024), nouvelle adaptation du récit érotique d'Emmanuelle Arsan. Elle est aussi scénariste et a notamment travaillé sur BAC Nord (Cédric Jimenez, 2020), L'Amour et les Forêts (Valérie Donzelli, 2023) ou L'Amour ouf (Gilles Lellouche, 2024).
Pour l'instant, le film n'a pas de date de sortie.
Photographie : Agnès Jaoui, en 2017 (Georges Biard, CC BY-SA 3.0) et Denis Podalydès, en 2018 (Georges Biard, CC BY-SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 07/01/2009
250 pages
Flammarion
18,00 €
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Aux Imaginales, Homère n’est pas traité comme une statue antique, mais comme un foyer inépuisable de récits. De l’auteur introuvable aux traductions antiques, des réécritures féministes de la guerre de Troie à l’uchronie, historiens et auteurs montrent comment l’Iliade et l’Odyssée continuent d’irriguer la fantasy, la recherche, la littérature contemporaine et le cinéma. Un Homère moins figé que disputé, sans cesse relu, déplacé et rendu à d’autres voix.
29/05/2026, 18:18
Après plusieurs heures passées sous les chapiteaux, entre tables rondes, dédicaces et univers imaginaires, une autre aventure attend les visiteurs des Imaginales. Jusqu'au 20 septembre 2026, le musée de l'Image d'Épinal consacre sa grande exposition à Frans Masereel, figure majeure de l'art européen du XXe siècle, aujourd'hui trop méconnue.
29/05/2026, 16:11
Le Louvre-Lens consacrera, du 23 septembre 2026 au 18 janvier 2027, une exposition à un sujet en apparence léger, mais beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît : le mignon. Intitulée Trop Mignon ! L’art du bonheur, elle réunira près de 300 œuvres - peintures, sculptures, photographies, vidéos, objets, films, livres et installations - pour interroger la manière dont les images, les formes et les récits produisent de l’attachement, de la tendresse, du réconfort ou du plaisir visuel.
28/05/2026, 18:07
La Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne organise la sixième édition de Livres en scène du 20 juin au 18 juillet. Cette manifestation littéraire jeunesse réunit 17 événements gratuits dans 17 cafés-librairies en Bretagne, avec des spectacles musicaux et contés, des lectures théâtrales et dessinées, des ateliers créatifs et des balades botaniques. Des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices y présenteront leurs livres à travers des formats de rencontre destinés au jeune public.
27/05/2026, 16:50
Le festival Étonnants Voyageurs annonce un bilan positif de sa 36e édition, du 23 au 25 mai 2026. Malgré une chaleur inédite à Saint-Malo et une fréquentation payante en retrait de 10 % (vs 2025), le président Jean-Michel Le Boulanger affiche « une grande fierté ». Plus de 250 événements, un hommage au Liban, une programmation jeunesse renforcée et une prochaine édition en mai 2027, avec un cap confirmé.
26/05/2026, 20:22
Pour sa 12e édition, Époque fait du thème « Partir » un terrain de rencontres entre littérature, musique et scène, du 29 au 31 mai à Caen. Lectures musicales, récits incarnés et créations jeunesse donnent au livre une présence vivante, entre voix, instruments et imaginaires en mouvement.
26/05/2026, 16:36
Conférences, arpentage et rencontre croisent histoire, mythes et imaginaires contemporains. À Lyon, quatre rendez-vous en bibliothèque explorent la figure de la sorcière, des procès anciens aux lectures féministes. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
25/05/2026, 12:00
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
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