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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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En vrai, “du coup”, on en parle ? 🫢

Monsieur Morris reprend du service, avec une cible à deux syllabes : « du coup ». Entre tic de langage, béquille conversationnelle et poison doux des réunions éditoriales, notre vieux ronchon dissèque un mot devenu omniprésent — et peut-être le miroir sonore d’une époque qui cherche sans cesse à relancer la phrase.

Le 23/06/2026 à 15:12 par Nicolas Gary

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Publié le :

23/06/2026 à 15:12

Nicolas Gary

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Il suffit parfois de deux syllabes pour déclencher une guerre de tranchées. « Du coup » s’est installé partout : dans les conversations, les réunions, les manuscrits, les salons du livre et jusqu’aux discours les plus policés. Monsieur Morris, de retour dans nos bureaux, y voit le symptôme très contemporain d’une langue qui hésite, s’interrompt et repart.

Le podcast de l'émission, L'Humeur de Morris est à découvrir ci-dessous : 

ActuaLitté : Et c’est un grand retour dans nos bureaux : celui de Monsieur Morris. Voilà bien longtemps, du coup, j’imagine que vous en avez gros sur la patate.

Monsieur Morris : Ben justement, gamin. Essaye. Essaye donc de passer une journée entière sans entendre « du coup ». Prends un café au comptoir. Monte dans un train. Ouvre une réunion Zoom. Entre dans une librairie. Feuillette un service de presse. Écoute deux attachés de presse parler d’un roman « nécessaire ». Rends-toi à un salon du livre... Ouvre un livre — ou pire que tout — regarde Top Chef...

Au bout de quelques minutes, quelqu’un dira « du coup ». Puis quelqu’un d’autre. Puis encore quelqu’un. À la fin, tu auras l’impression de vivre dans une langue montée sur ressorts, où chaque phrase saute vers la suivante grâce à ce petit tremplin verbal.

Du coup !!!

ActuaLitté : Et vous allez nous faire un cirque pour deux malheureuses syllabes ?

Monsieur Morris : T’as raison. Presque rien. Un gravier linguistique dans la chaussure du puriste. Une poignée de lettres sans prétention, mais une carrière fulgurante. Le mot n’a pas demandé d’avance, pas signé chez un grand éditeur, pas reçu de prix d’automne. Il a simplement circulé. De bouche en bouche. De bureau en bureau. De podcast en comité de lecture. Et le voici partout, ministre officieux des transitions molles.

Le vieux ronchon de service s’agace, évidemment. Il regrette les temps anciens merveilleusement auréolés de gloire où les phrases marchaient droit, le dos bien tenu, avec des connecteurs logiques en redingote : les « donc », les « ainsi », les « par conséquent », les « dès lors », etc.,... On énonçait. On démontrait. On concluait. La pensée portait des chaussures cirées.

Aujourd’hui, elle arrive en baskets. « Du coup » ne démontre rien. Il ne tonne pas depuis une chaire. Il ne frappe pas le pupitre. Il accompagne, il amortit, il rattrape. Il sert de main courante à la phrase quand celle-ci descend un escalier un peu vite. C’est moins une conclusion qu’un mouvement d’épaule.

ActuaLitté : Un détail minuscule qui en dirait beaucoup, si je vous suis.

Monsieur Morris : Oui ! Car les mots à la mode ne sont jamais seulement des mots à la mode. Ils racontent ce qu’une époque redoute, désire ou maquille. « En vrai » avoue notre soif d’authenticité dans un monde saturé de mise en scène. « Iconique » distribue des statues à la moindre tasse sérigraphiée. « Pépite » transforme tout en trouvaille émotionnelle, du premier roman au brunch dominical. Et « du coup », lui, révèle peut-être notre grande affaire : continuer la conversation malgré la dispersion générale.

Nous vivons dans des phrases interrompues. Une notification coupe une idée. Un message déplace une réunion. Une visioconférence avale une nuance. Un fil de discussion commence sur un téléphone, se poursuit par courriel et s’achève en vocal de quarante-sept secondes. Dans ce monde morcelé, « du coup » coud les morceaux. Mal, parfois. Vite, souvent. Mais il coud.

Il ne dit pas : « J’ai raison ». Il dit : « Je poursuis ». Voilà pourquoi il plaît. Il n’a pas l’arrogance du « donc », cette petite massue logique. Il ne possède pas la solennité notariale de « par conséquent ». Il ne se prend pas pour une démonstration. Il avance avec nous, dans le brouhaha, entre deux hésitations. Le « donc » appartient aux dissertations. « Du coup », lui, appartient aux conversations.

ActuaLitté : Sauf que dans l’édition, on a des Lettres, Monsieur Morris !

Monsieur Morris : Crois-le, tiens. Plutôt des chiffres. Dans le petit monde du livre, « du coup » prospère avec une grâce particulière. En réunion éditoriale : « le texte est fort, du coup on le pousse ». En librairie : « il se vend bien, du coup on le remet en table ». En festival : « l’auteur arrive en retard, du coup on décale la rencontre ». En critique : « le début patine, du coup la fin touche davantage ». Même les manuscrits semblent désormais écrits sous son influence : personnages blessés, enfances cabossées, secrets de famille, et, du coup, révélation finale...

Qu’on ne s’y trompe pas : l’agacement qu’il provoque fait partie de son charme. Un tic de langage n’existe pleinement que lorsqu’il commence à irriter ceux qui l’utilisent. C’est le stade suprême. Le mot a gagné quand ses victimes deviennent ses complices.

Il suffit d’écouter nos propres phrases. Nous condamnons « du coup » le matin, nous le prononçons l’après-midi, nous le corrigeons le soir dans un texte, puis nous le laissons revenir le lendemain, frais comme un stagiaire en communication.

ActuaLitté : Bon, d’accord, mais chaque époque possède ses passagers clandestins !

Monsieur Morris : Hier, on disait « quoi » à la fin de la phrase, pour vérifier que le monde tenait encore debout. On disait « super », « formidable », « branché », « d’enfer », « grave », « trop »,... On a dit « ça déchire » avec le plus grand sérieux. On a cru mourir de « swag ». On survivra donc à « du coup ».

La langue française dispose d’une résistance assez remarquable aux enterrements prématurés. On la déclare morte chaque décennie, puis elle revient au déjeuner, légèrement froissée, avec un mot nouveau dans son sac. Elle accepte tout, digère beaucoup, rejette parfois. Elle ressemble moins à un monument qu’à une cuisine familiale : on y ajoute des restes, des épices, des inventions discutables, et le repas continue.

Les puristes voudraient une langue impeccable, repassée, rangée par époque et par fonction. Mais une langue parfaitement propre sent souvent les collections entassées dans les caves des musées. La langue vivante bégaie, copie, s’enivre, abuse, fatigue. Elle parle trop. Elle se répète. Elle fait exactement ce que nous faisons.

ActuaLitté : Cela ne signifie pas qu’il faille tout aimer.

Monsieur Morris : Râler reste un devoir civique, surtout en matière de vocabulaire. Moquons-nous donc de « du coup ». Traquons-le dans les courriels, les podcasts, les débats, les quatrièmes de couverture et les réunions où personne n’ose dire simplement « alors ». Mais moquons-nous en sachant qu’il nous ressemble.

Il est notre petit bruit de jointure, comme une rustine logique. Notre façon de passer d’une idée à l’autre sans trop prétendre gouverner le monde.

Dans vingt ans, peut-être, un jeune lecteur tombera sur un roman des années 2020 saturé de « du coup » et sourira comme nous sourions devant les dialogues trop datés. Il y entendra non pas une faute, mais une époque : la nôtre, inquiète, bavarde, connectée, persuadée de manquer de temps, mais décidée malgré tout à relancer la phrase.

Et les adultes de demain, bien entendu, se lamenteront sur les expressions de leurs enfants. Ils annonceront la fin de la langue, de l’école, de la pensée et probablement de la civilisation. Les enfants lèveront les yeux au ciel. Puis ils inventeront un autre tic.

ActuaLitté : Et en vrai, du coup, on s’en remettra ?

Monsieur Morris : Et la tradition sera sauve.

ActuaLitté : Merci de votre retour chez nous. Du coup... on vous revoit bientôt ?

 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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“J’avais 17 ans…” : comment un choc d'adolescente a donné naissance à Moheeb sur le parking

Au Palais de la Porte Dorée, Clara Lodewick sourit encore de l’effervescence provoquée par Moheeb sur le parking, la bande dessinée qui lui vaut le prix Porte Dorée 2025. L’album, pensé comme un huis clos à ciel ouvert, suit un jeune réfugié afghan, échoué dans une attente interminable. Une histoire qui, comme elle le raconte, « remonte à mes 17 ans, quand je passais mes journées auprès d’un collectif d’Afghans sans papiers ».

01/12/2025, 12:00

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Li-Chin Lin : “Vivre en France m’a apporté plein de ressources”

Dans le silence minéral de la Bibliothèque Abbé-Grégoire à Blois, l’autrice taïwanaise s’installe avec douceur, presque à pas feutrés. Elle a rejoint le festival BD Boum qui a mis Taiwan à l’honneur cette année. Un entretien à pas feutrés…

24/11/2025, 11:46

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Close Call Comics : le label français qui bouscule le comics indépendant

Quand il se présente, Maxime Garbarini esquisse un sourire timide, presque incrédule face au chemin parcouru. Il se décrit d’abord simplement comme « dessinateur et auteur de comics dans mon temps libre ». Et pourtant, quinze ans après la naissance de Close Call Comics, ce label indépendant devenu, presque malgré lui, une petite pépinière internationale, force est de constater que son univers est désormais solidement bâti, réfléchi, exigeant — à son image.

22/11/2025, 16:01

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“Rattraper l’horizon est un livre d’exil, de mémoire et de reconquête de soi”

Dans Rattraper l’horizon, Khosraw Mani retrace l’itinéraire d’un jeune Afghan sans nom, propulsé des étendues immobiles d’un village isolé vers la violence vibrante de Kaboul. À L’Opuscule, le libraire Waldeck raconte la découverte de ce roman singulier, « un ovni littéraire », dont l’écriture incisive, les résonances féministes et la puissance d’évocation continuent de travailler longtemps après la lecture.

17/11/2025, 09:30

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